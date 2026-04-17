ETV Bharat / state

'शॉर्ट टेम्पर्ड हैं मासूम शर्मा, वो जल्दी नाराज हो जाते हैं', मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा की ईटीवी भारत से खास बातचीत

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान अभिनेता यशपाल शर्मा ने मासूम शर्मा विवाद और गन कल्चर के मुद्दे खुलकर बात की.

Exclusive interview of Actor yashpal sharma
Exclusive interview of Actor yashpal sharma (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 17, 2026 at 6:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: बॉलीवुड अभिनेता और हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार यशपाल शर्मा चंडीगढ़ में हरियाणवी फिल्म लाइसेंस के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने इस फिल्म के साथ ही हरियाणवी फिल्मों के भविष्य, गन कल्चर और हरियाणवी सिनेमा के भविष्य को लेकर विस्तार से बातचीत की. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान यशपाल शर्मा ने फिल्म के अभिनेता मासूम शर्मा के गुस्से पर भी अपनी राय रखी.

यशपाल शर्मा ने किया लाइसेंस फिल्म का प्रमोशन: लाइसेंस मूवी के सवाल पर यशपाल शर्मा ने कहा कि "मुझे लगता है कि ये फिल्म हरियाणवी सिनेमा के लिए एक रेवोल्यूशन लेकर आएगी, क्योंकि इस लेवल पर पहली बार कोई कमर्शियल फिल्म बनी है. ये फिल्म पांच सौ सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है. मासूम शर्मा की ये अभिनेता के तौर पर पहली फिल्म है. इसलिए भी ये खास है. गायक के तौर पर उनका बड़ा नाम है. इसके म्यूजिक राइट भी तीन करोड़ के बिके हैं. ये भी इतिहास है, अभी तक हरियाणवी फिल्म में किसी का इतना नहीं बिका, करीब पूरी फिल्म का खर्चा इससे निकला है. मुझे लगता है हमने अपना काम कर दिया. मैं उसमें विलेन का रोल कर रहा हूं. अब लोगों को अपना काम करना है और सिनेमा हॉल में जाना है."

'शॉर्ट टेम्पर्ड हैं मासूम शर्मा, वो जल्दी नाराज हो जाते हैं', मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा की ईटीवी भारत से खास बातचीत (Etv Bharat)

गन कल्चर पर दी प्रतिक्रिया: गन कल्चर पर यशपाल शर्मा ने कहा कि "गन होना कोई गलत बात थोड़ी ना होती है, पुलिस के पास भी होती है, मंत्रियों की सिक्योरिटी में लगे जवानों के पास भी होती है. धुरंधर फिल्म भी गन गन से भरी पड़ी है, मिर्जापुर देख, लो कौन-कौन सी जगह है. जहां ये सब है. सिनेमा बनता ही बहुत सारी चीजों से है. उसमें लड़ाई झगड़ा, लव और रोमांस होता है. कॉमेडी भी होती है. सबका मिश्रण होता है. किसी एक चीज के पीछे नहीं पड़ना चाहिए. हरियाणा में अच्छा सिनेमा पनपने देना है, तो हर तरह का सिनेमा बनने देना चाहिए. उसे किसी दबाव में नहीं रोकना चाहिए. मैं मानता हूं कि अगर कंटेंट में कुछ गड़बड़ है. जैसा टटीरी गाने में था, ऐसा हो तो गलत है. वरना उसमें मुझे की दिक्कत नहीं लगती. क्योंकि सभी के हाथ में मोबाइल है उसमें सब कुछ है."

मासूम शर्मा के विवाद पर जानें क्या कहा? यशपाल शर्मा ने कहा कि "उनका टेंपरामेंट थोड़ा शॉर्ट है, शॉर्ट टेंपरेड हैं, मुझे मालूम है, यही गलती है उसकी. जल्दी नाराज हो जाता है. गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता. मेरा स्टूडेंट रहा है. इसलिए मैं ये कह सकता हूं, मुझे उस पर गर्व है. वो डायमंड आदमी है. उसकी बस एक ही गलती है, कोई गलत बात हो, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो किसी भी बात पर त्वरित रिएक्शन दे देता है, जो गलत है. उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, पब्लिक फिगर है, उसको माफ करना चाहिए. हम पब्लिक फिगर हैं. हमें बड़ा दिल रखना चाहिए. जहां तक बात फिल्म को फायदा विवादों से मिलेगा तो, हो सकता है क्योंकि जहां देखो मासूम शर्मा हर जगह छाया है."

सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर दी प्रतिक्रिया: सरकार हरियाणवी सिनेमा को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी देती है, उसे कैसे देखते हैं, किसी बदलाव की जरूरत है? इस सवाल पर यशपाल शर्मा ने कहा कि "बदलाव तो बाद की बात है, पहले जो चल रहा है, वो ही चलता रहे. एक बार उसके तहत पैसा भी मिल गया है, आगे भी उम्मीद है कि हर साल मिलता रहेगा. सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, पहले तो ये कई सालों से कागजों में ही था."

ये भी पढ़ें- फिर मर्यादा भूले हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा, चंडीगढ़ में पत्रकारों के सवालों पर भड़के, बाद में दी सफाई

TAGGED:

YASHPAL SHARMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.