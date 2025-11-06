ETV Bharat / state

पांच साल में बदल जाएगा कोलायत का नक्शा, लोकतंत्र में जनता ही माई-बाप - विधायक अंशुमान सिंह

विकास कार्यों की उपलब्धियां: अंशुमान सिंह ने कहा कि पिछले दो सालों में बजट घोषणा में कोलायत विधानसभा क्षेत्र अव्वल रहा है और 2 सालों में 1700 करोड़ रुपए की बजट घोषणा क्षेत्र के लिए हुई है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है. इसमें नहरों के विकास की बात हो नए GSS का निर्माण की बात हो नहरों की मरम्मत नई डिग्गियों का निर्माण हो मरम्मत हो, इन सब क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम हुआ है. भाटी ने कहा कि पिछले 5 सालों में कोलायत जो कि राजस्व और नहरी उपनिवेशन क्षेत्र से भी है.

बीकानेर : प्रदेश में सरकार के 2 साल पूरे होने पर एक ओर जहां विपक्ष सरकार पर तंज कस रहा है. वहीं दूसरी ओर सरकार भी अपने किए गए कामों को धरातल उतारने का दावा करते हुए बात कर रही है. इन सब के बीच स्थानीय विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की लंबी सूची भी गिना रहे हैं. बीकानेर जिले की कोलायत विधानसभा सीट भी अंतर्राष्ट्रीय भारत-पाक सीमा से लगती है. लंबे चौड़े भू-भाग में फैली कोलायत विधानसभा सीट में 2 सालों में क्या कुछ काम हुआ, इसको लेकर विधायक अंशुमान सिंह भाटी से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.

पिछली सरकार में 5 सालों में उपनिवेशन नहर और ऊर्जा मंत्रालय कोलायत में रहा लेकिन योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी. लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि जो घोषणा होती है वह धरातल पर उतरनी चाहिए और पहले बजट की जितनी भी घोषणाएं हुई है उनको धरातल पर उतारने का काम हमने किया है. कोलायत में केवल एक घोषणा जो बज्जू से जुड़ी है वह पेंडिंग है और जल्दी उसका भी काम शुरू होगा. हमारा साफ लक्ष्य है कि जो भी घोषणाएं हो वह केवल थोथी घोषणाएं नहीं हो और धरातल पर उनको उतार कर उनका काम पूरा किया जाए.

ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए MLA अंशुमान सिंह ने कहा कि आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार में जब यह क्षेत्र सबसे ज्यादा अपेक्षित रहा और बिजली मंत्रालय होने के बावजूद भी पूर्व मंत्री के गांव में जीएसएस स्थापित नहीं हुआ और केवल घोषणा हुई. उन्होंने कहा कि राजस्थान में मारवाड़ी में कहावत है कि दिया तले अंधेरा होता है वह कहावत कोलायत में चरितार्थ हुई. लोकतंत्र में आप जनता को बरगला कर एक बार वोट ले सकते हैं और तालियां बनवा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में यह संभव नहीं है. यही कारण रहा कि बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी जीत कोलायत विधानसभा क्षेत्र से जनता ने मुझे दी.

जनता से जुड़ाव : अंशुमान सिंह ने कहा कि देखिए जनता सब समझती है जो हम बाहरी तौर पर हैं, वही अंदर है तो ठीक और अगर दोनों में फर्क है तो लोगों को समझ में आता है. इसलिए मैं वैसे ही बात करता हूं जो मुझे मेरे दादाजी पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने सिखाई है क्योंकि उन्होंने राजनीतिक रूप से मुझे तैयार किया है. मैं क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क में हूं और समस्याओं को ध्यान में रखता हूं और जब क्षेत्र में लोगों से मिला तो ध्यान आया कि पिछले सरकार में 5 साल बीकानेर जिले में ऊर्जा मंत्रालय होने के बावजूद भी 15000 ढाणी में बिजली के कनेक्शन नहीं थे और हमने एक साल में 5000 ढाणी में बिजली के कनेक्शन लगवाए हैं.

विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने कहा कि जनता से जुड़ाव बहुत जरूरी है और हमें जनता की समस्याओं को समझना होगा. उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क में हैं और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं . अंशुमान सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमने सबके साथ सामंजस्य बिठाकर काम करने का प्रयास किया है और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे. अगर सीट की आप बात करेंगे तो यह राजस्थान की सबसे कठिन सीट है लेकिन आज लंबे समय तक परिवार राजनीति में है तो उसका कारण यही है कि 36 कौम को साथ लेकर हमने हमेशा बात की है. जनता का हित सर्वोपरि है और जनता की हित के लिए किसी से कोई टकराहट नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी जनता है और पार्टी संगठन में सब को साथ लेकर सबके साथ चलकर विकास ही लक्ष्य है.