सरकार बनाना भाजपा का लक्ष्य नहीं है, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक विकास पहुंचे ये है काम- किरण सिंहदेव

जहां तक नक्सल प्रभावित इलाके की बात है हमारा बस्तर लगातार विकास के तरफ अग्रसर है. देश के गृहमंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो नक्सल मुक्त अभियान का टास्क रखा है उस पर काम कर रहे हैं. हम सतत विकास की तरफ अग्रसर है. इसके साथ ही हम लोग कई विकास योजनाओं पर काम कर रहे हैं. बस्तर क्षेत्र में सड़क का निर्माण, हॉस्पिटल का निर्माण, प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल, पेयजल की व्यवस्था, वहां के बच्चे मोबाइल का उपयोग कर सके, मोबाइल टावर की व्यवस्था सभी चीजों की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है.

15 साल में बहुत सारी योजनाओं को हम लोगों ने बनाया है. नया रायपुर को देख लीजिए जिस तरीके से यहां काम किया जा रहा है. नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है वह अपने आप में विकास को बताता है. गांव गरीब किसान की जब बात भारतीय जनता पार्टी करती है. उनकी योजना बनाने की जब बात करती है तो, यह सिर्फ योजना बनाने की बात नहीं, बल्कि उन योजना को हितग्राहियों तक पहुंचाने का काम करती है. जब हम बात डबल इंजन के सरकार की बात करते हैं तो हम विकास की भी बात करते हैं. अब डबल इंजन के फायदे का क्या हैं, इस मामले को पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है.

जवाब- छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिस परिकल्पना को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं सरगुजा और बस्तर को मिलाकर छत्तीसगढ़ बनाया गया था जो ट्राइबल स्टेट के तौर पर जाना जाता है. विकास को लेकर अगर हम बात करें तो 15 साल का जो कार्यकाल डॉ रमन सिंह का रहा है उसमें बहुत सारी विकास की योजनाएं चलाई गई. 160 में से 110 योजनाएं ऐसी है जो पूरे देश में अपनाई गई हैं, वह छत्तीसगढ़ से लागू किया गया. सरस्वती साइकिल योजना से लेकर दो रुपए किलो चावल की योजना यह चालू की गई. राज्य में यह निश्चित किया गया कि सबका स्वास्थ्य मजबूत रहे साथ ही किसी की मौत भूख से ना हो यह भी तय किया गया.

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य अपने स्थापना का 25वां साल बना रहा है. छत्तीसगढ़ ने इस 25 साल में जो राजनीतिक सफर तय किया है उसमें कई पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी राज्य में किस तरह की सत्ता दी है. राज्य के विकास के लिए किस तरह का काम किया जा रहा है. इसे लेकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने ईटीवी भारत से बात की. कहा कि 2047 तक भारत के साथ छत्तीसगढ़ एक समृद्ध राज्य की सूची में शामिल होगा. देखिए और पढ़िए पूरा इंटरव्यू

सवाल- 2026 और 2031 के जो टास्क रखे गए हैं उस टास्क को लेकर बीजेपी के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी क्या योजना होगी? गृह मंत्री अमित शाह के उस टास्क को पार्टी के आधार पर पूरा करने के क्या रणनीति होगी? पार्टी अध्यक्ष सरकार और पार्टी को जोड़ता है लेकिन कई जगहों पर रोजगार और दूसरे मुद्दे को लेकर सरकार पर विभेद की भी बात आती है इसे कैसे देखते हैं?

जवाब- मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि समस्त क्षेत्र का विकास अपनी योजनाओं के साथ हो रहा है. अभी आप देख लीजिए, महतारी वंदन के तहत 20 महीने से प्रत्येक महिला के खाते में 1000 दिया जा रहा है. जिससे तमाम महिलाओं का आर्थिक विकास हो रहा है. 2026 के लिए जो टास्क रखा गया है उस विकास के तरफ हम लोग तेजी से अग्रसर हैं.

सरकार बस्तर में शांति बहाली के लिए काम कर रही है. हम लोग काम कर रहे हैं समाचार जगत से भी कोई चीज छुपी नहीं है. प्रधानमंत्री का विकासशील और विकसित भारत का सपना है, उसपर छत्तीसगढ़ भी काम कर रहा है. मुख्यमंत्री भी तेजी से इस पर काम कर रहे हैं और सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं. जनता की आवश्यकताओं के लिए जो तेजी से पूरा हो उसे करने का काम किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल- आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के चेहरे हैं, ऐसे में राज्य में कोई भी बात अगर पार्टी के आधार पर होती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठते हैं. दवा की वैधता को लेकर भी सवाल है. यह नाराजगी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आप तक आएगी इसका क्या निदान है?

जवाब- 5 सालों में पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया. 5 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है. उसे हम फुलफिल करने का काम कर रहे हैं. स्वास्थ्य के विषय में कुछ मामले आ सकते हैं, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हूं रायपुर बिलासपुर सेंट्रल जोन है. वहीं अगर बस्तर के विषय में बात करूं तो वहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नवंबर माह में शुरू हो जाएगा उसका लाभ लोगों को होगा.

बंटवारे के बाद प्रदेश में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के समय से हमने काम किया अभी 10 मेडिकल कॉलेज हमारे पास हो गए हैं. छोटे-छोटे जगह पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी दौरा कर रहे हैं. लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं. गरीब को इलाज के लिए जाने पर उस जगह पर कुछ दिक्कत न हो इसका प्रयास जारी है लेकिन कुछ स्थान पर कुछ दिक्कत हो सकती है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है.

ऐसी जगहों पर हम लोग निरंतर विकास का काम कर रहे हैं और सुविधा को हम लोग मजबूत करेंगे. औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरीके से काम हुआ है उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं. लघु उद्योग के माध्यम से युवा जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसमें 50 हजार करोड़ से ज्यादा निवेश की संभावना है. छोटे-छोटे उद्योगों के माध्यम से रोजगार को व्यवस्थित करने का काम हम लोग कर रहे हैं इस दिशा में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

सवाल- 25 साल से अपने पैरों पर छत्तीसगढ़ खड़ा हो रहा है . उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व दे रहे हैं, किरण सिंह देव जो पार्टी खड़ी कर जाएंगे उसी आधार पर भाजपा के दृष्टिकोण से पार्टी आगे जाएगी. कौन से ऐसे पांच टास्क किरण सिंह देव ने रखे हैं जो 1 नवंबर 2026 के बाद छत्तीसगढ़ के विकास के लिए होगा?

जवाब- मेरा दायित्व संगठन को मजबूत करना और पार्टी को मजबूती देना है. इस नाते पार्टी के सभी नेता और मैं खुद संगठन के लिए 365 दिन काम करते हैं. भारतीय जनता पार्टी काम के लिए ही जानी जाती है. हमारे कार्यकर्ता, हमारे कार्यक्रम, संगठन की हमारी प्राथमिक इकाई बूथ और मतदान केंद्र है. सरकार की जो योजना है विकास का जो रोड मैप है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक सहयोगात्मक भूमिका में रहते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता एक संवाहक के रूप में इसे लोगों तक पहुंचाते हैं. जैसे प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस के सरकार में बंद था अब तेजी से बन रह रहा है. 18 लाख से ज्यादा मकान बन गए हैं. हितग्राहियों तक ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे इस पर हम लोग काम कर रहे हैं.

वह वक्त चला गया जब नारे लगा कर बड़ी बात कर जनता को ठग सकते थे. कांग्रेस ने आजादी के 55 साल तक जनता के साथ यही किया. भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी को कैसे अपनाना है इस पर हम लोग काम कर रहे हैं. जीएसटी से आम लोगों को लाभ कैसे मिले इस पर हमारी सरकार काम कर रही है. सरकार के इस काम को नीचे आम जनता तक कैसे पहुंचे, जनता को इसका लाभ कैसे मिले, इन सभी तरह की सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में संगठन अपनी भूमिका निभाता है. हम संवाहक के रूप में है.

सरकार बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है. सरकार के माध्यम से जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति है उनकी चिंता बीजेपी की सरकार करती है. इसी आधार पर हम देश में काम करते हैं, इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी राज्य में काम करती है और इसी आधार पर विष्णु देव की सरकार यहां काम कर रही है. जहां तक मेरी बात है हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जो भी संघ के नेता हैं वो सरकार की भूमिका आम लोगों के लिए कैसे लाभकारी बने इस पर काम कर रहे हैं. छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया की भूमिका पूरे देश में जाएगी. दिल्ली हो और चाहे कहीं हो, हम लोग जहां होते हैं इस बात को हम लोग रखते हैं.

यहां के लोग शांत स्वभाव के हैं बहुत सरल है. यहां का मीठा पानी है, यहां की महानदी हो, इंद्रावती हो ऐसी जितनी भी नदियां हैं उनका जल बहुत मीठा है. इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ की बोली भाषा हमारे विचार हमारे व्यवहार बहुत मीठे हैं. मैं पूरे छत्तीसगढ़ को 25 में वर्ष के अवसर पर सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं.