राज्यपाल गुरमीत सिंह ने रिवर्स पलायन से लेकर एआई तक गिनाईं प्राथमिकताएं, उत्तराखंड के विकास पर फोकस
'राजभवन को जनता से जोड़ना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि', 5 साल के कार्यकाल पर ईटीवी भारत पर बोले राज्यपाल गुरमीत सिंह,आगे की प्राथमिकताएं भी गिनाईं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 23, 2026 at 8:34 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने पांच सालों के कार्यकाल को केवल संवैधानिक जिम्मेदारी तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे राज्य के विकास के लिए एक मिशन के रूप में देखने की बात कही है. ईटीवी भारत उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ किरणकांत शर्मा से बातचीत में उन्होंने कहा कि पदभार संभालते समय उन्होंने तय किया था कि राजभवन केवल औपचारिक गतिविधियों का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा, तकनीक, महिला सशक्तिकरण, पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने जैसे विषयों पर सक्रिय भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा कि इन सालों में जो पहल शुरू की गईं, उनका उद्देश्य सरकार के समानांतर काम करना नहीं, बल्कि राज्य के विकास में एक सहयोगी और प्रेरक की भूमिका निभाना था.
पांच मिशनों पर केंद्रित रहा पूरा कार्यकाल: बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था. पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने उत्तराखंड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पांच प्रमुख मिशन तय किए. इनमें रिवर्स पलायन, महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं तकनीक का विस्तार, जैविक एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा और प्रत्येक क्षेत्र के लिए किसी एक गेमचेंजर गतिविधि जैसे शहद उत्पादन अरोमा मिशन या होम स्टे को विकसित करना शामिल था.
हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुॅंचाना हम सभी का लक्ष्य है...! @rashtrapatibhvn @VPIndia @PMOIndia @narendramodi @HMOIndia @AmitShah @DIPR_UK pic.twitter.com/sbIQS6Oey2— LT GEN GURMIT SINGH, PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd) (@LtGenGurmit) April 15, 2026
उनका कहना है कि पहाड़ों से लगातार हो रहे पलायन को केवल सरकारी योजनाओं से नहीं रोका जा सकता. इसके लिए गांवों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करनी होगी. उनका कहना है कि यदि गांवों में आय के स्थायी साधन तैयार होंगे, तो लोग वापस लौटने के लिए प्रेरित होंगे और अब राज्य में ऐसा हो रहा है कि लोगो को गांव में रोजगार मिल रहा है.
महिलाओं के सशक्तिकरण को बताया सबसे संतोषजनक उपलब्धि: राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यदि पूरे कार्यकाल में किसी एक क्षेत्र ने उन्हें सबसे ज्यादा संतोष दिया है, तो वो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का बढ़ता आत्मविश्वास और उनकी आय में हुआ इजाफा है. उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड की महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा रहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत भागीदार भी बन रही हैं.
उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ने से गांवों में सामाजिक बदलाव भी दिखाई दे रहा है. बालिका शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों का सकारात्मक असर सामने आया है. उनका मानना है कि उत्तराखंड के विकास की सबसे मजबूत आधारशिला महिला सशक्तिकरण ही है.
उच्च शिक्षा में शोध को विकास से जोड़ा: राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने तक सीमित न रहें, बल्कि राज्य की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजें. इसी सोच के साथ वन यूनिवर्सिटी-वन रिसर्च पहल शुरू की गई. इसके तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों ने उत्तराखंड के विकास से जुड़े विषयों पर शोध कार्य किए.
उन्होंने बताया कि कॉलेजों की संबद्धता प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया. उत्तराखंड कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध तरीके से संबद्धता मिलने लगी. वहीं, यूनिवर्सिटी कनेक्ट उत्तराखंड और यूनिसंगम मोबाइल ऐप के जरिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच संवाद और समन्वय को नई दिशा मिली. उनका कहना है कि उच्च शिक्षा में तकनीक के उपयोग से पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है.
लोक भवन को बनाया तकनीक आधारित संस्थान: उन्होंने बताया कि उनका प्रयास रहा कि लोकभवन (राजभवन) भी नई तकनीक अपनाने में अग्रणी बने. इसी उद्देश्य से लोक भवन में एआई आधारित स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम ई-ऑफिस ई-पास, डिजिटल डैशबोर्ड और आधुनिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए गए. उन्होंने कहा कि देहरादून और नैनीताल स्थित लोक भवनों का वर्चुअल टूर शुरू किया गया. ताकि, राज्य का कोई भी नागरिक डिजिटल माध्यम से लोक भवन को देख सकें. इसके अलावा दोनों लोक भवनों में बारकोड आधारित इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी.
एआई को भविष्य का सबसे बड़ा अवसर बताया: राज्यपाल गुरमीत सिंह का मानना है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) केवल तकनीक नहीं, बल्कि विकास का प्रमुख आधार बनेगा. उन्होंने बताया कि इसी सोच के तहत कई एआई आधारित पहल शुरू की गईं. मैत्री चैटबॉट के जरिए राज्यपाल की गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी आम लोगों तक पहुंच रही है.
महिलाओं के लिए गार्गी नारी शक्ति चैटबॉट तैयार किया गया, जिसके माध्यम से कानूनी अधिकार स्वास्थ्य करियर और वित्तीय विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है. वहीं, इटरनल गुरु एआई चैटबॉट के जरिए गुरबाणी का डिजिटल प्रसार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि तकनीक का उद्देश्य केवल सुविधा देना नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों तक ज्ञान और सेवाएं पहुंचाना भी है.
हर जिले तक पहुंचे गांवों में किया रात्रि विश्राम: राज्यपाल गुरमीत ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल को राजभवन की सीमाओं तक नहीं रखा. उन्होंने राज्य के सभी जिलों का दौरा किया. प्रदेश के 51 में से 30 वाइब्रेंट विलेज तक खुद पहुंचे. कई जिलों में रात्रि विश्राम भी किया. ताकि, स्थानीय परिस्थितियों को नजदीक से समझा जा सके.
उन्होंने बताया कि प्रत्येक दौरे के दौरान जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की गईं. विकास योजनाओं का निरीक्षण किया गया और स्थानीय लोगों की समस्याओं को सीधे सुना गया. इसके अलावा राज्य में स्थित 80 से ज्यादा केंद्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ नियमित बैठकें कर विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया गया.
राजभवन को बनाया ज्ञान और दस्तावेजीकरण का केंद्र: राज्यपाल ने बताया कि उनके कार्यकाल में राजभवन की प्रेरणा से 108 प्रकाशनों का प्रकाशन कराया गया. उनका कहना है कि किसी भी राज्य की उपलब्धियों संस्कृति, शोध और विकास कार्यों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण होता है. यही कारण है कि विभिन्न विषयों पर पुस्तकों और प्रकाशनों को प्रोत्साहित किया गया.
अब एआई और नशामुक्ति अभियान पर रहेगा पूरा फोकस: भविष्य की प्राथमिकताओं पर बात करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड को तकनीक आधारित राज्य बनाने के लिए एआई कल्चर विकसित करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रशासन, कृषि, स्वास्थ्य और पर्यटन सहित हर क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बढ़ाने की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे.
इसके साथ ही उन्होंने नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग 35 लाख विद्यार्थियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है. उनका कहना है कि यदि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहेगी, तो उत्तराखंड का सामाजिक और आर्थिक भविष्य अधिक मजबूत होगा.
लोक भवन जनता के लिए खुला रहना चाहिए: ईटीवी भारत से बातचीत के अंत में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उनकी कोशिश हमेशा यही रही कि लोक भवन जनता से जुड़ा हुआ संस्थान बने. यदि संवैधानिक पद समाज को प्रेरित करने नई पहल शुरू करने और विभिन्न संस्थाओं को एक मंच पर लाने का माध्यम बन सके, तभी उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है. उनके मुताबिक, आने वाले समय में भी शिक्षा, तकनीक, महिला सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में शुरू किए गए प्रयास उत्तराखंड के विकास की मजबूत नींव साबित होंगे.
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