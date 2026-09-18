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Exclusive : फ़िल्म 'हनुमान अंश' के गायक सुनील लोधी से खास बातचीत; जुबिन बगल में बैठे तो आंसू छलक पड़े

इरफान के संपादन के साथ दीपेंद्र द्विवेदी की खास रिपोर्ट

फ़िल्म 'हनुमान अंश के गायक सुनील लोधी
फ़िल्म 'हनुमान अंश के गायक सुनील लोधी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 7:40 PM IST

4 Min Read
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कानपुर: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनुमान अंश' के सुपरहिट भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नईया डार दई' को अपनी आवाज देने वाले गायक सुनील लोधी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. बुंदेलखंड की गलियों से निकलकर पूरे देश के दिलों पर छाने वाले दृष्टिहीन गायक सुनील लोधी ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की.

इस दौरान उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभव, जुबिन नौटियाल से मुलाकात का भावुक पल, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का सच और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिली मदद पर खुलकर चर्चा की. देखें बातचीत के प्रमुख अंश..

Exclusive गायक सुनील लोधी से खास बात चीत (VIDEO Credit: ETV Bharat)
सवाल: इस सुपरहिट गाने को गाते समय आपका आध्यात्मिक अनुभव कैसा रहा और लोगों से कैसा रिस्पॉन्स मिला?
सुनील लोधी: यह तो हमारी बुंदेलखंडी शैली का एक सामान्य गाना था. हमने इसे महज आधे घंटे में गाकर रिकॉर्ड कर दिया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर यह गाना हिट हुआ, जो हनुमान जी की कृपा और दर्शकों का प्यार है. मैं तो जैसे पहले गाता था, वैसे ही आज भी गा रहा हूं. मुझमें कोई बदलाव नहीं आया है.
सवाल: मीडिया में खबरें आई थीं कि आप पहले ट्रेनों में गाना गाते थे, इसमें कितनी सच्चाई है?
सुनील लोधी: मैं मीडिया बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था. ट्रेन के मेरे कुछ गाने पहले से वायरल थे, जब कभी ट्रेन में दोस्त या परिचित मिलते थे, वे गाने की फरमाइश करते थे और मैं गा देता था. ट्रेन में मांगकर गाने वाली बात पूरी तरह गलत है. आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस तरीके का भ्रम न फैलाएं.
सवाल: जब आपको पहली बार पता चला कि प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल आपसे मिलने आ रहे हैं, तो कैसा लगा?
सुनील लोधी: यह मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जुबिन सर आने वाले हैं. वह चुपके से आकर मंच पर मेरे बगल में बैठ गए और पूछा, 'भाई कैसे हो?' तब मुझे पता चला कि बगल में जुबिन सर बैठे हैं, तो मैं शॉक्ड रह गया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए. मेरा सपना पूरा हो गया था. उन्होंने बताया कि जुबिन नौटियाल ने उनके साथ जल्द ही एक गाना रिकॉर्ड करने की भी बात कही है. इसके साथ ही अगर उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में गाने का मौका मिलेगा तो वह जरूर गाएंगे. कुछ फिल्मों में गाने को लेकर उनके पास ऑफर भी आए हैं.


सवाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपके इलाज और आर्थिक मदद का ऐलान किया है, इस पर क्या कहेंगे?

सुनील लोधी: मैं मुख्यमंत्री जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. उन्होंने मेरी आंखों के इलाज और संगीत की शिक्षा का आश्वासन दिया है. मेरे माता-पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार मेरा बहुत इलाज कराया. अब अगर मुख्यमंत्री जी के प्रयास और ईश्वर की कृपा से मेरी आंखों की रोशनी वापस आती है तो मैं अपने दर्शकों और मीडिया बंधुओं को अपनी आंखों से देख सकूंगा.

सवाल: क्या आप सीएम योगी से मिलना चाहेंगे?

सुनील लोधी: अगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी मुझे मिलने बुलाएंगे तो मैं उनका आशीर्वाद लेने जरूर जाऊंगा.

सवाल: इस गाने की जबरदस्त सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं?

सुनील लोधी: पहला श्रेय तो निश्चित रूप से हनुमान जी को जाता है. दूसरा श्रेय म्यूजिक डायरेक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी को. शुरुआत में मुझे लगा था कि बिना भारी-भरकम म्यूजिक के सिर्फ वोकल तंबूरे पर यह भजन कैसे चलेगा, लेकिन दर्शकों ने मेरी आवाज और भाव को पसंद किया.

सवाल: भविष्य में बॉलीवुड के किस अभिनेता के लिए अपनी आवाज देना चाहते हैं?

जवाब: अगर अभिनेताओं की बात करें तो हमारे दादा, पापा और हम सब जिसके दीवाने रहे हैं, वह सनी देओल जी हैं. मैं भविष्य में सनी देओल जी के लिए गाना गाना चाहता हूं.

ये भी पढ़ें: पहले मिला था रिजेक्शन, अब 'हनुमान अंश' की डील के लिए लाइन में कई OTT प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर का खुलासा

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