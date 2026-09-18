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Exclusive : फ़िल्म 'हनुमान अंश' के गायक सुनील लोधी से खास बातचीत; जुबिन बगल में बैठे तो आंसू छलक पड़े

फ़िल्म 'हनुमान अंश के गायक सुनील लोधी ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनुमान अंश' के सुपरहिट भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नईया डार दई' को अपनी आवाज देने वाले गायक सुनील लोधी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. बुंदेलखंड की गलियों से निकलकर पूरे देश के दिलों पर छाने वाले दृष्टिहीन गायक सुनील लोधी ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की.

इस दौरान उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभव, जुबिन नौटियाल से मुलाकात का भावुक पल, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का सच और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिली मदद पर खुलकर चर्चा की. देखें बातचीत के प्रमुख अंश..

Exclusive गायक सुनील लोधी से खास बात चीत (VIDEO Credit: ETV Bharat)

इस सुपरहिट गाने को गाते समय आपका आध्यात्मिक अनुभव कैसा रहा और लोगों से कैसा रिस्पॉन्स मिला?

सुनील लोधी: यह तो हमारी बुंदेलखंडी शैली का एक सामान्य गाना था. हमने इसे महज आधे घंटे में गाकर रिकॉर्ड कर दिया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर यह गाना हिट हुआ, जो हनुमान जी की कृपा और दर्शकों का प्यार है. मैं तो जैसे पहले गाता था, वैसे ही आज भी गा रहा हूं. मुझमें कोई बदलाव नहीं आया है.

सवाल: मीडिया में खबरें आई थीं कि आप पहले ट्रेनों में गाना गाते थे, इसमें कितनी सच्चाई है?

सुनील लोधी: मैं मीडिया बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था. ट्रेन के मेरे कुछ गाने पहले से वायरल थे, जब कभी ट्रेन में दोस्त या परिचित मिलते थे, वे गाने की फरमाइश करते थे और मैं गा देता था. ट्रेन में मांगकर गाने वाली बात पूरी तरह गलत है. आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस तरीके का भ्रम न फैलाएं.

सवाल: जब आपको पहली बार पता चला कि प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल आपसे मिलने आ रहे हैं, तो कैसा लगा?

सुनील लोधी: यह मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जुबिन सर आने वाले हैं. वह चुपके से आकर मंच पर मेरे बगल में बैठ गए और पूछा, 'भाई कैसे हो?' तब मुझे पता चला कि बगल में जुबिन सर बैठे हैं, तो मैं शॉक्ड रह गया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए. मेरा सपना पूरा हो गया था. उन्होंने बताया कि जुबिन नौटियाल ने उनके साथ जल्द ही एक गाना रिकॉर्ड करने की भी बात कही है. इसके साथ ही अगर उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में गाने का मौका मिलेगा तो वह जरूर गाएंगे. कुछ फिल्मों में गाने को लेकर उनके पास ऑफर भी आए हैं.