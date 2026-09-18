Exclusive : फ़िल्म 'हनुमान अंश' के गायक सुनील लोधी से खास बातचीत; जुबिन बगल में बैठे तो आंसू छलक पड़े

Exclusive : फ़िल्म 'हनुमान अंश' के गायक सुनील लोधी से खास बातचीत; जुबिन बगल में बैठे तो आंसू छलक पड़े
इरफान के संपादन के साथ दीपेंद्र द्विवेदी की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 7:40 PM IST
कानपुर: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनुमान अंश' के सुपरहिट भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नईया डार दई' को अपनी आवाज देने वाले गायक सुनील लोधी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. बुंदेलखंड की गलियों से निकलकर पूरे देश के दिलों पर छाने वाले दृष्टिहीन गायक सुनील लोधी ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की.
इस दौरान उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभव, जुबिन नौटियाल से मुलाकात का भावुक पल, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का सच और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिली मदद पर खुलकर चर्चा की. देखें बातचीत के प्रमुख अंश..
सवाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपके इलाज और आर्थिक मदद का ऐलान किया है, इस पर क्या कहेंगे?
सुनील लोधी: मैं मुख्यमंत्री जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. उन्होंने मेरी आंखों के इलाज और संगीत की शिक्षा का आश्वासन दिया है. मेरे माता-पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार मेरा बहुत इलाज कराया. अब अगर मुख्यमंत्री जी के प्रयास और ईश्वर की कृपा से मेरी आंखों की रोशनी वापस आती है तो मैं अपने दर्शकों और मीडिया बंधुओं को अपनी आंखों से देख सकूंगा.
सवाल: क्या आप सीएम योगी से मिलना चाहेंगे?
सुनील लोधी: अगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी मुझे मिलने बुलाएंगे तो मैं उनका आशीर्वाद लेने जरूर जाऊंगा.
सवाल: इस गाने की जबरदस्त सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं?
सुनील लोधी: पहला श्रेय तो निश्चित रूप से हनुमान जी को जाता है. दूसरा श्रेय म्यूजिक डायरेक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी को. शुरुआत में मुझे लगा था कि बिना भारी-भरकम म्यूजिक के सिर्फ वोकल तंबूरे पर यह भजन कैसे चलेगा, लेकिन दर्शकों ने मेरी आवाज और भाव को पसंद किया.
सवाल: भविष्य में बॉलीवुड के किस अभिनेता के लिए अपनी आवाज देना चाहते हैं?
जवाब: अगर अभिनेताओं की बात करें तो हमारे दादा, पापा और हम सब जिसके दीवाने रहे हैं, वह सनी देओल जी हैं. मैं भविष्य में सनी देओल जी के लिए गाना गाना चाहता हूं.
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