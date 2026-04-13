ETV Bharat / state

"बचपन से प्रेरणा थीं आशा भोसले जी", गीतकार प्रदीप शर्मा का भावुक स्मरण

आशा भोसले जी के गाने लिखने वाले प्रदीप शर्मा जी से खास बातचीत ( ETV Bharat )

आशा भोसले जी सभी चाहने वालों को नम आंखों से अलविदा कर गई. इस गम के माहौल में उनके लिए कई गाने लिखने वाले प्रदीप शर्मा खुसरो जिन्होंने आशा जी को बचपन से अपनी प्रेरणा माना ओर उनके गानों की दीवानगी की बदौलत संगीत लेखन में कदम रखा. उसने बातचीत की. आइए जानते ही इस दुख की घड़ी में उन्होंने कैसे याद किया?

नई दिल्ली: सुरों की सरताज आशा भोसले जो अब इस दुनिया से अलविदा कह चुकी है. रविवार को उन्होंने मुंबई के कैंब्रिज हॉस्पिटल में आखिरी सांसे ली ओर इस दुनिया से अपने सभी चाहने वालों को नम आंखों से छोड़कर चली गई. संगीत जगत में इस खबर से गहरा शोक है जो शायद कभी न भरे.

आशा भोसले जी के गाने लिखने वाले प्रदीप शर्मा जी से खास बातचीत (ETV Bharat)

प्रदीप शर्मा ने आशा जी को अपनी प्रेरणा माना ओर उन्हें बचपन से ही संगीत सुनने का शौक लगा ओर संगीत लिखने का सोचा उनके पास आशा भोसले जी से जुड़े पुराने संगीत रिकॉर्ड का अच्छा खासा कलेक्शन रखा हुआ है. और संगीत में आशा जी को अपना आदर्श के रूप में उनके साथ काम भी किया.



गानों को लेकर आशा जी के सुझाव

प्रदीप शर्मा ने बताया कि जब एक गाना आशा जी के लिए लिखा और उसे गायन के लिए दिया. जिसे देख आशा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि गाने में एक शब्द शाहीन जो पर्शिया के एक पक्षी का नाम है उसे लेके आशा जी ने सुझाव दिया कि आज की जेनरेशन इसे नहीं समझेगी और उस गाने को शब्द को बदलाव किया गया.

आशा जी के साथ प्रदीप जी (ETV Bharat)





उन्होंने बताया कि आशा जी के साथ काम करने का अनुभव मेरे लिए एक सपने जैसा था. यदि किसी गाने को गाने के लिए आशा जी खुद उस गाने के लिए कुछ दिन लेती थी रिहर्सल के लिए जब स्टूडियो में जब आती थी, तो उस दौरान भी गाने को गाने से पहले सात से आठ घंटे पहले प्रैक्टिस करके फिर गाने को फाइनल करके गाती थी.



आशा जी के साथ गानों को लेकर काम

प्रदीप का कहना है कि हमने आशा जी के साथ हमने लगभग चार गाने किए ओर हमारा जो टारगेट था. वो दस गानों को था. लेकिन अब आशा जी हमारे बीच नहीं है तो हम बाकी बचे 6 गानों पर भी काम करेंगे. प्रदीप जी का कहना है कि हम आशा जी की पूर्ति तो नहीं कर सकते पर उन जैसी आवाज की खोज जारी रहेगी ओर फिलहाल कुछ गुमनाम सिंगर मिली है. जिसे हम आगे शुरुआत कर सकते है. आशा जी के साथ प्रदीप जी और उनके साथी (ETV Bharat)

काम करने का अनुभव