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"बचपन से प्रेरणा थीं आशा भोसले जी", गीतकार प्रदीप शर्मा का भावुक स्मरण

प्रदीप शर्मा ने बताया कि स्टूडियो से लेके घर तक उनके साथ रहना ही एक अनुभव है. इतना धैर्य आजकल के सिंगर में नहीं.

आशा भोसले जी के गाने लिखने वाले प्रदीप शर्मा जी से खास बातचीत
आशा भोसले जी के गाने लिखने वाले प्रदीप शर्मा जी से खास बातचीत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 13, 2026 at 8:58 AM IST

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नई दिल्ली: सुरों की सरताज आशा भोसले जो अब इस दुनिया से अलविदा कह चुकी है. रविवार को उन्होंने मुंबई के कैंब्रिज हॉस्पिटल में आखिरी सांसे ली ओर इस दुनिया से अपने सभी चाहने वालों को नम आंखों से छोड़कर चली गई. संगीत जगत में इस खबर से गहरा शोक है जो शायद कभी न भरे.

आशा भोसले जी सभी चाहने वालों को नम आंखों से अलविदा कर गई. इस गम के माहौल में उनके लिए कई गाने लिखने वाले प्रदीप शर्मा खुसरो जिन्होंने आशा जी को बचपन से अपनी प्रेरणा माना ओर उनके गानों की दीवानगी की बदौलत संगीत लेखन में कदम रखा. उसने बातचीत की. आइए जानते ही इस दुख की घड़ी में उन्होंने कैसे याद किया?

आशा भोसले जी के गाने लिखने वाले प्रदीप शर्मा जी से खास बातचीत (ETV Bharat)

प्रदीप शर्मा ने आशा जी को अपनी प्रेरणा माना ओर उन्हें बचपन से ही संगीत सुनने का शौक लगा ओर संगीत लिखने का सोचा उनके पास आशा भोसले जी से जुड़े पुराने संगीत रिकॉर्ड का अच्छा खासा कलेक्शन रखा हुआ है. और संगीत में आशा जी को अपना आदर्श के रूप में उनके साथ काम भी किया.

गानों को लेकर आशा जी के सुझाव
प्रदीप शर्मा ने बताया कि जब एक गाना आशा जी के लिए लिखा और उसे गायन के लिए दिया. जिसे देख आशा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि गाने में एक शब्द शाहीन जो पर्शिया के एक पक्षी का नाम है उसे लेके आशा जी ने सुझाव दिया कि आज की जेनरेशन इसे नहीं समझेगी और उस गाने को शब्द को बदलाव किया गया.

आशा जी के साथ प्रदीप जी और उनके साथी
आशा जी के साथ प्रदीप जी (ETV Bharat)

काम करने का अनुभव आशा जी के साथ
उन्होंने बताया कि आशा जी के साथ काम करने का अनुभव मेरे लिए एक सपने जैसा था. यदि किसी गाने को गाने के लिए आशा जी खुद उस गाने के लिए कुछ दिन लेती थी रिहर्सल के लिए जब स्टूडियो में जब आती थी, तो उस दौरान भी गाने को गाने से पहले सात से आठ घंटे पहले प्रैक्टिस करके फिर गाने को फाइनल करके गाती थी.

आशा जी के साथ गानों को लेकर काम
प्रदीप का कहना है कि हमने आशा जी के साथ हमने लगभग चार गाने किए ओर हमारा जो टारगेट था. वो दस गानों को था. लेकिन अब आशा जी हमारे बीच नहीं है तो हम बाकी बचे 6 गानों पर भी काम करेंगे. प्रदीप जी का कहना है कि हम आशा जी की पूर्ति तो नहीं कर सकते पर उन जैसी आवाज की खोज जारी रहेगी ओर फिलहाल कुछ गुमनाम सिंगर मिली है. जिसे हम आगे शुरुआत कर सकते है.

आशा जी के साथ प्रदीप जी और उनके साथी
आशा जी के साथ प्रदीप जी और उनके साथी (ETV Bharat)

काम करने का अनुभव
प्रदीप शर्मा ने बताया कि स्टूडियो से लेके घर तक उनके साथ रहना ही एक अनुभव है. इतना धैर्य आजकल के सिंगर में नहीं कि कई दिनों तक रियाज करना फिर स्टूडियो में आके गाना ये अपने आप में अनुभव है. आज कल के सिंगर का देखा जाए तो वो स्टूडियो आते है और आके कुछ देर में गाना रिकॉर्ड करके चल जाते है.
हर गाना एक टीम वर्क के साथ होना जरूरी है. बिना टीम वर्क के काम करना ठीक नहीं होता.

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