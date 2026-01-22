ETV Bharat / state

भारत की खनिज सुरक्षा में रीसाइक्लिंग बनेगी रीढ़, जयपुर में इंटरनेशनल मटेरियल रीसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस में मंथन

डॉ. अग्निहोत्री ने साफ किया कि इस योजना में केवल R3 और R4 श्रेणी के उच्च गुणवत्ता वाले रीसाइक्लरों को ही शामिल किया गया है. ग्रुप A कंपनियों को न्यूनतम 10,000 टन हर साल और ग्रुप B कंपनियों को कम से कम 5,000 टन प्रति वर्ष स्क्रैप प्रोसेस करना अनिवार्य होगा. साथ ही शुद्धता के स्पष्ट मानक तय किए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह योजना अल्पकालिक उत्पादन वृद्धि के बजाय उच्च गुणवत्ता रिकवरी और दीर्घकालिक क्षमता निर्माण पर केंद्रित है. JNARDDC को एल्युमिनियम, कॉपर, लेड और जिंक के रीसाइक्लिंग कार्यों के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है. संस्थान के दायरे में अब स्टार्टअप्स को TRL-3 से आगे फंडिंग, पायलट प्लांट्स को सहयोग और 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना शामिल है, जिनके लिए 20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

2.7 लाख मीट्रिक टन रीसाइक्लिंग क्षमता का लक्ष्य : डॉ. अग्निहोत्री ने बताया कि यह योजना 2.7 लाख मीट्रिक टन की रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करने के लक्ष्य के साथ लाई गई है. योजना के तहत रीसाइक्लरों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके तहत ग्रुप A में 200 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियां, जिन्हें प्लांट और मशीनरी लागत का 20 प्रतिशत या अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि ग्रुप B में 200 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियां, जिन्हें अधिकतम 25 करोड़ रुपए या मशीनरी लागत का 20 फीसदी तक का इंसेंटिव दिया जाएगा.

जयपुर : राजधानी में मंगलवार से शुरू हुए इंटरनेशनल मटेरियल रीसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस में इस उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ लगातार मंथन कर रहे हैं. कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन ईटीवी भारत जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर (JNARDDC) के निदेशक डॉ. अनुपम अग्निहोत्री से बातचीत की. इस दौरान डॉ. अग्निहोत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित 1,500 करोड़ रुपए की क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग इंसेंटिव स्कीम अब पूरी तरह से लागू हो चुकी है और इसे रीसाइक्लिंग उद्योग से मजबूत समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि अब तक 70 से अधिक रीसाइक्लिंग कंपनियां इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं, जबकि 10 से अधिक कंपनियों को पात्रता की मंजूरी भी दी जा चुकी है.

इंटरनेशनल मटेरियल रीसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस को लेकर दी जानकारी (ETV Bharat Jaipur)

24 क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर निर्भर देश : डॉ. अग्निहोत्री ने कहा कि भारत ने 24 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की है, जिनमें से अधिकांश के लिए देश आज भी आयात पर निर्भर है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगले पांच से छह साल बेहद अहम हैं. दुनिया तेजी से संसाधन राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रही है. जल्द ही देश न केवल खनिज अयस्क बल्कि स्क्रैप और कचरे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाएंगे. ऐसे में भारत को अभी घरेलू रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करनी होगी. कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने जोर दिया कि वैश्विक सप्लाई चेन के दबाव के बीच केवल प्राथमिक खनन नहीं, बल्कि रीसाइक्लिंग और अर्बन माइनिंग ही भारत को दीर्घकालिक खनिज सुरक्षा दिला सकती है. हरित ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंडस्ट्री 4.0 और रक्षा क्षेत्र की जरूरतें सीधे तौर पर क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़ी हैं.

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी प्रगति : कांफ्रेंस के दौरान GIZ इंडिया की निदेशक डॉ. रचना अरोड़ा ने कहा कि भारत का रीसाइक्लिंग-आधारित दृष्टिकोण वैश्विक रणनीति के अनुरूप है और भारत-यूरोप सहयोग में बैटरी, रिन्यूएबल और इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइक्लिंग अहम भूमिका निभा रहा है. वहीं, CSIR-CSMCRI के वैज्ञानिक डॉ. आलोक रंजन पैताल ने कहा कि हाइड्रोमेटलर्जी के साथ-साथ नई बैटरी रीसाइक्लिंग तकनीकें अब बड़े स्तर पर लागू होने के लिए तैयार हैं. ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक विजय पारीक ने कहा कि इस योजना से रीसाइक्लिंग सेक्टर को लंबे समय से प्रतीक्षित स्पष्टता मिली है, जिससे निवेश और औपचारिकरण को गति मिलेगी.

पढे़ं. प्लास्टिक और कागज उत्पादकों को 45% रीसाइक्लिंग अनिवार्य, नहीं तो खरीदने होंगे EPR सर्टिफिकेट

खनिज रीसाइक्लिंग के लिए कानून की मांग : गुजरात से आए भुवन पुरोहित ने कहा कि हर बैटरी के अंदर क्रिटिकल मिनरल होता है और सरकार इस बारे में गंभीरता से सोच भी रही है. न सिर्फ उद्योग बल्कि डिफेंस और रक्षा कार्यक्रमों में इन क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है. उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ईवी लाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी और नियोजित सेक्टर से बाहर के रीसाइक्लिंग प्लांट से निकाला यह क्रिटिकल मिनरल देश के बाहर जा रहा है. पुरोहित ने जोड़ दिया कि इसे रोका जाना बेहद जरूरी है, ताकि हमारे देश में मौजूद रिफाइनर्स की क्षमता को बढ़ाया जा सके. सरकार ने जो नियम बनाए हैं, उन्हें सख्ती के साथ लागू किया जाना बेहद जरूरी है. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उन खतरनाक क्रिटिकल मिनरल्स को दिया जाना असुरक्षित है, जिनके कारण गंभीर बीमारियां फैल सकती है. लिहाजा सरकार को सरकार को इस दिशा में कानून लाकर काम करना चाहिए.

उपलब्धता कम तो उपयोग भी सीमित : मिनरल्स रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय मेहता ने कहा कि हमारे देश में दुनिया भर के देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति खनिज का दोहन काम होता है, क्योंकि यहां उपलब्धता मांग के अनुसार नहीं है. लिहाजा हमारे देश में खनिज आधारित स्क्रैप भी काम हो रहा है और यही वजह है कि भारत को अपने विकास के लिए आयात पर निर्भर होना पड़ रहा है. जयपुर में आयोजित कांफ्रेंस का मकसद यही है कि खनिज की उपलब्धता से लेकर रीसाइक्लिंग तक सारा काम सुनियोजित तरीके से हो. जिस रफ्तार के साथ दुनिया भर में खनिज का दोहन हो रहा है, अगले दो से ढाई दशक में भूमि से निकलने वाला खनिज खत्म हो जाएगा और फिर दुनिया के सामने रीसाइक्लिंग ही एकमात्र विकल्प होगा. इस कांफ्रेंस में देश दुनिया की 2800 डेलिगेट्स भाग लेने आए हैं, जिनमें 50 अलग-अलग देशों से 450 विदेशी प्रतिभागी भी शिरकत कर रहे हैं. इसके अलावा 300 कंपनियों से भी प्रतिनिधि आए हैं.