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'पर्यावरण के साथ, पहाड़ का पानी पहाड़ पर रुके' इस दिशा में करेंगे काम- राम सिंह कैड़ा

ईटीवी भारत से खास बातचीत: ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इससे पहले 21 मार्च को हल्द्वानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए थे. सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इन चार सालों के भीतर जो काम किए हैं, वो ऐतिहासिक हैं.

देहरादून: धामी सरकार के कार्यकाल को 4 साल पूरा होने से पहले ही सीएम धामी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था. इसके साथ ही इन सभी मंत्रियों को विभागों का आवंटन भी कर दिया गया है, जिसमें भीमताल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राम सिंह कैड़ा को शहरी विकास विभाग, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन और जलागम प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं. वहीं, विभागों का आवंटन होने के बाद कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण कैसे बचाया जाए? इस पर रहेगा फोकस: राम सिंह कैड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको जो विभाग आवंटित किए हैं, उसमें शहरी विकास विभाग, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन और जलागम प्रबंधन विभाग शामिल हैं. ऐसे में वो चार्ज लेने के बाद विभागों की स्टडी करेंगे कि प्रदेश की जनता के हित में क्या कुछ नया किया जा सकता है? साथ ही कहा कि प्रदेश के नगर पालिकाओं, पालिकाओं और नगर पंचायतों पर ध्यान देने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण कैसे बचाया जाए? इस पर जोर दिया जाएगा.

राम सिंह कैड़ा को आवंटित विभाग (फोटो- ETV Bharat GFX)

पारंपरिक जलस्रोत को बचाने की दिशा में काम करने की जरूरत: इसके अलावा प्रदेश में 'पर्यावरण बचाओ अभियान' किस तरह से चलाया जाए? इस पर वो काम करेंगे. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनता हित में जो भी बेहतर काम हो सकेगा, वो करेंगे. पर्वतीय क्षेत्र में पेड़ लगाओ अभियान, वृक्ष बचाओ अभियान, पानी बचाओ अभियान पर जोर दिया जाएगा. क्योंकि, पर्वतीय क्षेत्रों में जो पारंपरिक जलस्रोत हैं, वो आज सूखने के कगार पर हैं. ऐसे में पहाड़ का पानी पहाड़ पर रुके, इस दिशा में काम करने की जरूरत है.

पर्यावरण, पेड़ों और पानी को बचाने पर दिया जाएगा जोर: लिहाजा, जलागम विभाग के जरिए वो सरकार से बातचीत कर पहाड़ के पानी को पहाड़ पर रोकने की दिशा में काम करेंगे. साथ ही कहा कि पेड़ बचेंगे तो पर्यावरण बचेगा, पेड़ बचेगा तो पानी बचेगा और पानी बचेगा तो जीवन बचेगा. पर्यावरण, पेड़ों और पानी को बचाने के लिए जो भी कार्रवाई हो पाएगी, वो कार्रवाई सरकार करेगी.

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