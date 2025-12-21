संतोष ट्रॉफी: ग्रुप C के मुकाबलों में दिल्ली ने झारखंड को तो रेलवे ने बिहार को हराया
रांची में 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी के तहत रविवार को कई रोमांचक मुकाबले खेले गए.
Published : December 21, 2025 at 8:57 PM IST
रांचीः 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2025–26 के तहत ग्रुप ‘C’ के मुकाबले राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए. जहां रेलवे और दिल्ली की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत दर्ज की. दिन के दोनों मुकाबले एकतरफा रहे और दर्शकों को तेज, आक्रामक फुटबॉल देखने को मिला.
दिन का पहला मुकाबला रेलवे और बिहार के बीच खेला गया, जिसमें रेलवे की टीम ने बिहार को 7–0 के बड़े अंतर से पराजित किया. मैच की शुरुआत से ही रेलवे ने दबदबा बना लिया और लगातार आक्रमण करते हुए बिहार की रक्षापंक्ति को पूरी तरह बिखेर दिया.
रेलवे की ओर से सौरभ ने 62वें और 68वें मिनट में दो अहम गोल किए. वहीं इमरसन ने मैच के अंतिम क्षणों में 89वें और 93वें मिनट में दो गोल दागकर जीत को और भी शानदार बना दिया. इसके अलावा ऊर्जा, नरेश और अविनाश ने एक-एक गोल कर रेलवे की बड़ी जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. बिहार की टीम पूरे मैच में संघर्ष करती नजर आई, लेकिन कोई भी गोल करने में सफल नहीं हो सकी.
दिन का दूसरा मुकाबला मेजबान झारखंड और दिल्ली के बीच खेला गया, जिसमें दिल्ली ने झारखंड को 8–1 से करारी शिकस्त दी. दिल्ली की टीम ने शुरुआत से ही तेज रफ्तार खेल दिखाया और लगातार गोल करते हुए झारखंड को बैकफुट पर धकेल दिया. दिल्ली के कप्तान हिमांशु राज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई, जबकि शिखर ने चार गोल दागकर मैच के स्टार खिलाड़ी बने. एजाज अहमद ने भी एक गोल कर दिल्ली की जीत में योगदान दिया. झारखंड की ओर से एकमात्र सांत्वना गोल निखिल बारला ने 86वें मिनट में किया, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह दिल्ली के पक्ष में जा चुका था.
मैच के दौरान दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला. बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाएं संतोषजनक रहीं.
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो उपस्थित रहे. साथ ही झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव गुलाम रब्बानी, आशीष बोस, फरीद खान, एस. नियाज़ुद्दीन सहित कई गणमान्य अतिथि और अधिकारी मौजूद रहे, जिससे आयोजन की गरिमा और बढ़ गई.
ग्रुप ‘C’ में इन मुकाबलों के बाद अंक तालिका की स्थिति और स्पष्ट हो गई है. संतोष ट्रॉफी 2025–26 में आगे भी कई रोमांचक मुकाबले खेले जाने हैं, जिन पर फुटबॉल प्रेमियों की नजरें टिकी हुई हैं.
