संतोष ट्रॉफी: ग्रुप C के मुकाबलों में दिल्ली ने झारखंड को तो रेलवे ने बिहार को हराया

रांचीः 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2025–26 के तहत ग्रुप ‘C’ के मुकाबले राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए. जहां रेलवे और दिल्ली की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत दर्ज की. दिन के दोनों मुकाबले एकतरफा रहे और दर्शकों को तेज, आक्रामक फुटबॉल देखने को मिला.

दिन का पहला मुकाबला रेलवे और बिहार के बीच खेला गया, जिसमें रेलवे की टीम ने बिहार को 7–0 के बड़े अंतर से पराजित किया. मैच की शुरुआत से ही रेलवे ने दबदबा बना लिया और लगातार आक्रमण करते हुए बिहार की रक्षापंक्ति को पूरी तरह बिखेर दिया.

रेलवे की ओर से सौरभ ने 62वें और 68वें मिनट में दो अहम गोल किए. वहीं इमरसन ने मैच के अंतिम क्षणों में 89वें और 93वें मिनट में दो गोल दागकर जीत को और भी शानदार बना दिया. इसके अलावा ऊर्जा, नरेश और अविनाश ने एक-एक गोल कर रेलवे की बड़ी जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. बिहार की टीम पूरे मैच में संघर्ष करती नजर आई, लेकिन कोई भी गोल करने में सफल नहीं हो सकी.

रांची में फुटबॉल मैच (ETV Bharat)

दिन का दूसरा मुकाबला मेजबान झारखंड और दिल्ली के बीच खेला गया, जिसमें दिल्ली ने झारखंड को 8–1 से करारी शिकस्त दी. दिल्ली की टीम ने शुरुआत से ही तेज रफ्तार खेल दिखाया और लगातार गोल करते हुए झारखंड को बैकफुट पर धकेल दिया. दिल्ली के कप्तान हिमांशु राज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई, जबकि शिखर ने चार गोल दागकर मैच के स्टार खिलाड़ी बने. एजाज अहमद ने भी एक गोल कर दिल्ली की जीत में योगदान दिया. झारखंड की ओर से एकमात्र सांत्वना गोल निखिल बारला ने 86वें मिनट में किया, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह दिल्ली के पक्ष में जा चुका था.