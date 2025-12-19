ETV Bharat / state

69वीं राष्ट्रीय स्कूली बालिका फुटबॉल प्रतियोगिताः झारखंड की बेटियों का शानदार प्रदर्शन जारी

रांची में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में कई रोमांचक मुकाबले खेले गये.

रांचीः स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की मेजबानी में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता (SGFI) जारी है.

शुक्रवार को अंडर-14 एवं अंडर-17 वर्ग के दूसरे दिन विभिन्न राज्यों एवं शैक्षणिक इकाइयों के बीच रोमांचक लीग मुकाबले खेले गए. प्रतियोगिता के मैच बीआईटी मेसरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नवोदय विद्यालय फुटबॉल मैदान, खेलगांव प्रैक्टिस ग्राउंड तथा कांके मैदान में आयोजित किए जा रहे हैं.

स्कूली बालिका फुटबॉल टीम का हौसला बढ़ाते खेल पदाधिकारी (ETV Bharat)

दूसरे दिन के मुकाबलों में देशभर से आई बालिका खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल भावना, अनुशासन और उच्च स्तरीय तकनीकी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया, जिससे दर्शकों को भरपूर रोमांच देखने को मिला.

69वीं राष्ट्रीय स्कूली बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभागी टीम (ETV Bharat)

अंडर-17 बालिका वर्ग के मुकाबलों में तमिलनाडु ने जम्मू-कश्मीर को 8–0 से, IPSC ने विद्या भारती को 3–0 से, पंजाब ने मध्य प्रदेश को 2–1 से तथा मेघालय ने असम को 1–0 से पराजित किया. आंध्र प्रदेश ने NVS को 4–0 से, केरल ने तेलंगाना को 5–0 से, जबकि नागालैंड और KVS के बीच मुकाबला 0–0 से ड्रॉ रहा. गुजरात ने दिल्ली को 2–0 से, CISCE ने छत्तीसगढ़ को 3–1 से और चंडीगढ़ ने कर्नाटक को 3–0 से हराया.

बालिका फुटबॉल मैच (ETV Bharat)

।मेजबान झारखंड की टीम ने मध्य प्रदेश को 6–0 से पराजित कर अपने सशक्त प्रदर्शन को जारी रखा. वहीं तमिलनाडु ने बिहार को 4–0 से हराया. मिजोरम बनाम CBSE का मुकाबला 1–1 से ड्रॉ रहा, जबकि प्रतियोगिता की प्रबल दावेदार मानी जा रही मणिपुर और आंध्र प्रदेश के बीच खेला गया मुकाबला 0–0 की बराबरी पर समाप्त हुआ. इसके अलावा IBSO और चंडीगढ़ के बीच मैच ड्रॉ रहा, जबकि दिल्ली ने तेलंगाना को 2–0 से पराजित किया.

स्कूली बालिका फुटबॉल मैच (ETV Bharat)

अंडर-14 बालिका वर्ग में छत्तीसगढ़ ने विद्या भारती को 4–0 से, तमिलनाडु ने IPSC को 10–0 से और मणिपुर ने आंध्र प्रदेश को 7–0 से हराकर प्रभावशाली जीत दर्ज की. जम्मू-कश्मीर बनाम तेलंगाना तथा CISCE बनाम चंडीगढ़ के मुकाबले ड्रॉ रहे. बिहार ने पंजाब को 3–0 से, राजस्थान ने दिल्ली को 3–1 से पराजित किया. वहीं मेजबान झारखंड ने कर्नाटक को 4–0 से हराकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की.

स्कूली बालिका फुटबॉल मैच (ETV Bharat)

प्रतियोगिता को सफल, सुव्यवस्थित और अनुशासित ढंग से संपन्न कराने में आयोजन समिति के सभी सदस्य पूर्ण मनोयोग और समर्पण के साथ कार्यरत हैं. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग द्वारा सभी प्रतियोगिता स्थलों का निरंतर भ्रमण कर मैचों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है. उनके कुशल मार्गदर्शन और प्रभावी निगरानी से प्रतियोगिता का संचालन उच्च एवं प्रशंसनीय स्तर पर सुनिश्चित हो रहा है.

बालिका फुटबॉल मैच (ETV Bharat)

देशभर से आई प्रतिभावान बालिका खिलाड़ी पूरे उत्साह, अनुशासन और खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं. आगामी दिनों में प्रतियोगिता के और भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे.

स्कूली बालिका फुटबॉल मैच (ETV Bharat)

