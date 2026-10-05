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IND Vs WI Match: जेएससीए में टिकटों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, अब तक 8033 टिकट बिके

टिकट के लिए लाइन में लगे दर्शक ( ईटीवी भारत )

रांची: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले टी-20 मुकाबले को लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच गई हैं. टिकट बिक्री के बीच अब क्रिकेट प्रेमियों को दोनों टीमों के रांची पहुंचने का इंतजार है. भारत और वेस्टइंडीज की टीमें 7 अक्टूबर को विशेष विमान से रांची पहुंचेंगी. दोनों टीमों के आगमन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है.