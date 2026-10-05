IND Vs WI Match: जेएससीए में टिकटों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, अब तक 8033 टिकट बिके
जेएससीए स्टेडियम में टिकट बिक्री के बीच अब टीमों के रांची पहुंचने का इंतजार है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 8:37 PM IST
रांची: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले टी-20 मुकाबले को लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच गई हैं. टिकट बिक्री के बीच अब क्रिकेट प्रेमियों को दोनों टीमों के रांची पहुंचने का इंतजार है. भारत और वेस्टइंडीज की टीमें 7 अक्टूबर को विशेष विमान से रांची पहुंचेंगी. दोनों टीमों के आगमन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
सीरीज का पहला टी-20 मुकाबला 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाना है. इसके बाद दोनों टीमें अगले दिन यानी बुधवार, 7 अक्टूबर को रांची पहुंचेंगी. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा के बीच शहर के रेडिसन ब्लू होटल ले जाया जाएगा. टीमों के होटल पहुंचने और वहां से आने-जाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रहेगी.
8 अक्टूबर को होगा प्रैक्टिस सेशन
8 अक्टूबर को दोनों टीमों का जेएससीए स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस सेशन होगा. मैच से एक दिन पहले खिलाड़ी मैदान की परिस्थितियों को समझने और मुकाबले की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए अभ्यास करेंगे. दोनों टीमों के प्रैक्टिस शेड्यूल को देखते हुए स्टेडियम और आसपास के इलाके में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी.
मैच को लेकर टिकट बिक्री में भी क्रिकेट प्रेमियों की दिलचस्पी बनी हुई है. सोमवार से शुरू हुई ऑफलाइन टिकट बिक्री के दौरान जेएससीए के पश्चिमी गेट के पास बनाए गए काउंटरों पर दर्शकों की लंबी कतारें देखने को मिली. रांची के अलावा आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों से भी क्रिकेट प्रेमी टिकट खरीदने पहुंचे.
टिकट हाथ में लिए झुमे दर्शक
अब तक ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर कुल 8033 टिकटों की बिक्री हुई है. इनमें 4022 टिकट ऑनलाइन, जबकि 4011 टिकट ऑफलाइन बिके हैं. टिकट हाथ में आने के बाद दर्शकों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है. कई क्रिकेट प्रेमी खास तौर पर मैच के दिन स्टेडियम में बैठकर भारतीय टीम और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खेलते देखने के लिए उत्साहित है.
ऑफलाइन टिकटों की बिक्री 5 और 6 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हो रही है. जेएससीए के पश्चिमी गेट के पास कुल छह काउंटर बनाए गए हैं. चार काउंटर आम दर्शकों के लिए और दो काउंटर महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित हैं. एक व्यक्ति को अधिकतम दो टिकट दिए जा रहे हैं. टिकट की कीमत 1600 रुपये से लेकर 18000 रुपये तक है.
जेएससीए उपाध्यक्ष ने दी जानकारी
जेएससीए उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि टिकट बिक्री को लेकर क्रिकेट प्रेमियों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. उन्होंने कहा कि टिकट बिक्री की व्यवस्था ठीक-ठाक चल रही है और अब तक अच्छी संख्या में टिकटों की बिक्री हुई है. दर्शकों की सुविधा को देखते हुए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं.
9 अक्टूबर को शाम 7 बजे भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला शुरू होगा. दोनों टीमों के रांची पहुंचने के साथ ही शहर में क्रिकेट का माहौल और तेज होने की उम्मीद है. टिकट काउंटर से लेकर एयरपोर्ट, होटल और स्टेडियम तक अब हर गतिविधि पर क्रिकेट प्रेमियों की नजर रहेगी.
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