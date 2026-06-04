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झारखंड विमेंस टी20 प्रीमियर लीग: कोल्हान डायनोमोज और पलामू वॉरियर्स ने दर्ज की जीत

रांची में झारखंड विमेंस टी20 प्रीमियर क्रिकेट लीग का रोमांच बरकरार है.

excitement of Jharkhand Women T20 Premier Cricket League in Ranchi
रांची में झारखंड विमेंस टी20 प्रीमियर क्रिकेट लीग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 6:56 PM IST

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रांचीः झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) द्वारा आयोजित झारखंड विमेंस टी20 प्रीमियर लीग के दूसरे दिन गुरुवार को खेले गए दोनों मुकाबले रोमांच और शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन से भरपूर रहे. दिन के पहले मैच में कोल्हान डायनोमोज ने संथाल चैलेंजर को 53 रन से हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में पलामू वॉरियर्स ने छोटानागपुर ब्लास्टर को 3 विकेट से मात देकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की.

पहले मुकाबले में संथाल चैलेंजर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बल्लेबाजी के लिए उतरी कोल्हान डायनोमोज की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 159 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. टीम की बल्लेबाजों ने संयमित और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा.

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खिलाड़ी को अवार्ड देते खेल पदाधिकारी (ETV Bharat)

160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी संथाल चैलेंजर की शुरुआत उम्मीद के अनुरूप नहीं रही. नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के कारण टीम कभी भी लक्ष्य के करीब पहुंचती नहीं दिखी. पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 106 रन ही बना सकी और उसे 53 रन से हार का सामना करना पड़ा.

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जश्न मनाते संथाल चैलेंजर के खिलाड़ी (ETV Bharat)

मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए कोल्हान डायनोमोज की दूर्गा मुर्मू को मोमेंट्स प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. यह पुरस्कार श्रीनिवास ने प्रदान किया. वहीं संथाल चैलेंजर की अंजलि हेम्ब्रम को मोमेंट्स बेस्ट इकॉनमी बॉलर का पुरस्कार विनय बिहारी कर्ण ने दिया. कोल्हान डायनोमोज की अनांदिता किशोर को सर्वाधिक छक्के लगाने के लिए मोमेंट्स मैक्सिमम सिक्सेस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, जिसे शैलेन्द्र कुमार ने प्रदान किया.

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प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड देते खेल पदाधिकारी (ETV Bharat)

दिन के दूसरे मुकाबले में पलामू वॉरियर्स और छोटानागपुर ब्लास्टर आमने-सामने थीं. टॉस जीतकर पलामू वॉरियर्स ने पहले गेंदबाजी चुनी. पहले बल्लेबाजी करते हुए छोटानागपुर ब्लास्टर ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 145 रन बनाए. टीम की बल्लेबाजों ने उपयोगी पारियां खेलते हुए प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया.

146 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पलामू वॉरियर्स ने दबाव के बावजूद शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. टीम ने 18.4 ओवर में 7 विकेट खोकर 147 रन बना लिए और मुकाबला 3 विकेट से अपने नाम कर लिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए पलामू की बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया.

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खिलाड़ी को अवार्ड देते खेल पदाधिकारी (ETV Bharat)

झारखंड विमेंस टी20 प्रीमियर लीग राज्य में महिला क्रिकेट को नई दिशा देने का एक महत्वपूर्ण मंच है. खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी माहौल में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनके खेल में निखार आएगा. क्रिकेट लीग के शुरुआती मुकाबलों में खिलाड़ियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वह झारखंड में महिला क्रिकेट के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है. हमें विश्वास है कि इस टूर्नामेंट से कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी आगे निकलकर राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करेंगी. जेएससीए महिला क्रिकेट के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है. -अजय नाथ शाहदेव, अध्यक्ष, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए).

इस मुकाबले में पलामू वॉरियर्स की सोनिया को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मोमेंट्स प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. यह पुरस्कार जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष संजय सहाय ने प्रदान किया. छोटानागपुर ब्लास्टर की प्रियंका सवैया को मोमेंट्स बेस्ट इकॉनमी बॉलर का अवॉर्ड शब्बीर हुसैन ने दिया, जबकि शशि माथुर को सर्वाधिक छक्के लगाने के लिए मोमेंट्स मैक्सिमम सिक्सेस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार मधुकांत पाठक ने प्रदान किया. दूसरे दिन के इन मुकाबलों के साथ झारखंड विमेंस टी20 प्रीमियर लीग में प्रतिस्पर्धा और अधिक रोमांचक हो गई है तथा आने वाले मैचों को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया है.

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