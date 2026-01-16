ETV Bharat / state

नीतीश कुमार का शिवहर दौरा, गांव का बेटा बना सीएम का प्रधान सलाहकार

शिवहर: बिहार के शिवहर जिले के कमरौली गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावित दौरे को लेकर उत्साह का माहौल चरम पर है. पूरे गांव और जिले के लोग इस अवसर के लिए उल्लास के साथ तैयारियां कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री का आगमन न केवल सम्मान का विषय है, बल्कि क्षेत्र के विकास की नई उम्मीद भी जगाता है.

गांव का बेटा बना मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार: कमरौली गांव के निवासी रूपनारायण सोनी ने बताया कि गांव का बेटा दीपक कुमार वर्मा आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं. यह उपलब्धि पूरे शिवहर जिले के लिए गर्व का विषय है. कमरौली को आईएएस-आईपीएस अधिकारियों का गांव कहा जाता है, जहां कई प्रतिभाशाली लोग उच्च पदों पर पहुंचे हैं. ग्रामीणों का मानना है कि दीपक कुमार वर्मा के प्रयासों से ही गांव और जिले में विकास की गति तेज हुई है.

"विकास के क्षेत्र में गांव और जिले को बहुत कुछ मिला है. कमरौली के लाल दीपक कुमार वर्मा, जो आज माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार हैं, उनके प्रयासों से देकुली मठ का भव्य जीर्णोद्धार हुआ है."-रूपनारायण सोनी, ग्रामीण

बदला धार्मिक स्थल का स्वरूप: रूपनारायण सोनी ने विशेष रूप से देकुली मठ के विकास का जिक्र किया. वर्षों से जर्जर हालत में पड़ा यह प्राचीन मठ अब स्वर्ग जैसा भव्य रूप धारण कर चुका है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों और प्रधान सलाहकार दीपक कुमार वर्मा के सक्रिय योगदान से लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से इसका जीर्णोद्धार हुआ है. आज देकुली धाम महाभारत काल से जुड़ा एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है.

जीरो माइल बस स्टैंड का आधुनिकीकरण: एक समय जीरो माइल स्थित शिवहर बस स्टैंड पर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को यात्रा के दौरान भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. ऑटो और बस पकड़ने में धक्के-मुक्की आम बात थी लेकिन अब यह बस स्टैंड अत्यंत सुंदर, भव्य और सुव्यवस्थित रूप में तैयार हो चुका है. ग्रामीणों ने इस कार्य के लिए पूर्व मुखिया दीपु कुमार उर्फ सुमित कुमार का भी आभार व्यक्त किया, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही.

जिले की अब बदली तस्वीर: गांव के बुजुर्ग मुरलीधर श्रीवास्तव ने बताया कि 1994 में शिवहर जिला बनने के बाद भी हालात दयनीय थे. अस्पतालों में डॉक्टर, दवाइयां और जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी रहती थी. आवारा जानवर तक अस्पतालों में घूमते थे। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. अस्पतालों में मरीजों की भीड़ रहती है और चिकित्सक नियमित उपलब्ध रहते हैं.