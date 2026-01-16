ETV Bharat / state

नीतीश कुमार का शिवहर दौरा, गांव का बेटा बना सीएम का प्रधान सलाहकार

शिवहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर उत्साह चरम पर है. गांव के बेटे दीपक कुमार वर्मा हैं सीएम के प्रधान सलाहकार. पढ़ें खबर-

Nitish Kumar
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

January 16, 2026

शिवहर: बिहार के शिवहर जिले के कमरौली गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावित दौरे को लेकर उत्साह का माहौल चरम पर है. पूरे गांव और जिले के लोग इस अवसर के लिए उल्लास के साथ तैयारियां कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री का आगमन न केवल सम्मान का विषय है, बल्कि क्षेत्र के विकास की नई उम्मीद भी जगाता है.

गांव का बेटा बना मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार: कमरौली गांव के निवासी रूपनारायण सोनी ने बताया कि गांव का बेटा दीपक कुमार वर्मा आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं. यह उपलब्धि पूरे शिवहर जिले के लिए गर्व का विषय है. कमरौली को आईएएस-आईपीएस अधिकारियों का गांव कहा जाता है, जहां कई प्रतिभाशाली लोग उच्च पदों पर पहुंचे हैं. ग्रामीणों का मानना है कि दीपक कुमार वर्मा के प्रयासों से ही गांव और जिले में विकास की गति तेज हुई है.

नीतीश कुमार के आगमन पर उत्साह

"विकास के क्षेत्र में गांव और जिले को बहुत कुछ मिला है. कमरौली के लाल दीपक कुमार वर्मा, जो आज माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार हैं, उनके प्रयासों से देकुली मठ का भव्य जीर्णोद्धार हुआ है."-रूपनारायण सोनी, ग्रामीण

बदला धार्मिक स्थल का स्वरूप: रूपनारायण सोनी ने विशेष रूप से देकुली मठ के विकास का जिक्र किया. वर्षों से जर्जर हालत में पड़ा यह प्राचीन मठ अब स्वर्ग जैसा भव्य रूप धारण कर चुका है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों और प्रधान सलाहकार दीपक कुमार वर्मा के सक्रिय योगदान से लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से इसका जीर्णोद्धार हुआ है. आज देकुली धाम महाभारत काल से जुड़ा एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है.

NITISH KUMAR SHEOHAR VISIT
डीएम ने लिया जायजा

जीरो माइल बस स्टैंड का आधुनिकीकरण: एक समय जीरो माइल स्थित शिवहर बस स्टैंड पर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को यात्रा के दौरान भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. ऑटो और बस पकड़ने में धक्के-मुक्की आम बात थी लेकिन अब यह बस स्टैंड अत्यंत सुंदर, भव्य और सुव्यवस्थित रूप में तैयार हो चुका है. ग्रामीणों ने इस कार्य के लिए पूर्व मुखिया दीपु कुमार उर्फ सुमित कुमार का भी आभार व्यक्त किया, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही.

जिले की अब बदली तस्वीर: गांव के बुजुर्ग मुरलीधर श्रीवास्तव ने बताया कि 1994 में शिवहर जिला बनने के बाद भी हालात दयनीय थे. अस्पतालों में डॉक्टर, दवाइयां और जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी रहती थी. आवारा जानवर तक अस्पतालों में घूमते थे। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. अस्पतालों में मरीजों की भीड़ रहती है और चिकित्सक नियमित उपलब्ध रहते हैं.

NITISH KUMAR SHEOHAR VISIT
जीरो माइल बस स्टैंड का आधुनिकीकरण

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति: मुरलीधर श्रीवास्तव ने सरोजा-सीताराम अस्पताल के निर्माण और कमरौली पीएचसी की स्थापना का जिक्र किया, जो प्रधान सलाहकार दीपक कुमार वर्मा के परिवार के योगदान से संभव हुआ. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे हर क्षेत्र में विकास दिखाई दे रहा है. देकुली धाम के अलावा बस स्टैंड जैसे कार्यों ने लोगों की जिंदगी आसान बनाई है.

पूर्व मुखिया सुमित कुमार का योगदान सराहनीय: ग्रामीणों ने पूर्व मुखिया दीपु कुमार उर्फ सुमित कुमार के योगदान की सराहना की. उन्होंने जिले और गांव के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया. कमरौली और पूरे शिवहर में विकास के कई कार्य उनके प्रयासों से आगे बढ़े, जिसके लिए लोग सदैव आभारी रहेंगे.

मुख्यमंत्री के आने से अधिक विकास की उम्मीद: गमछा ओढ़े बुजुर्ग रामचंद्र राय ने कहा कि मुख्यमंत्री का गांव में आना सभी के लिए खुशी का विषय है. गांव का बेटा प्रधान सलाहकार बनकर पूरे जिले की शान बढ़ा रहा है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि विकास पुरुष नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्षेत्र में और अधिक विकास कार्य होंगे, जिससे शिवहर और कमरौली का भविष्य और उज्ज्वल होगा.

"मुख्यमंत्री का गांव में आना हम सभी के लिए खुशी का विषय है. हमें गर्व है कि हमारे गांव का बेटा आज मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार है और उसी के नाम से आज पूरा जिला और गांव जाना जा रहा है."-रामचंद्र राय, ग्रामीण

KAMRAULI VILLAGE OF SHEOHAR
देकुली धाम शिवहर

बच्चों के साथ करेंगे इंटरेक्शन: एसडीएम अविनाश कुणाल ने बताया कि 19 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा है. वो सवर्पर्थम देकुली धाम शिवहर का जो चिर्णधार हुआ है, उस मंदिर का उद्धाटन करेंगे. उसके बाद पिप्राही में कमरोली हाई स्कूल है, उसमें जाकर बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उसके बगल में विमला वर्मा पीएचसी है, वहां जाकर हॉस्पितल के कार्यों का अवलोकन करेंगे.

"मुख्यमंत्री नवनिर्मित शिवहर बस स्टैंड का उद्घाटन करेंगे. बस स्टैंड परिसर में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया जाएगा. इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 150 विकास योजनाओं का उद्घाटन किए जाने की संभावना है. कार्यक्रम के अगले चरण में मुख्यमंत्री किसान मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके पश्चात जिले के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा होगी."-अविनाश कुणाल, एसडीएम

