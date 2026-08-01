दिल्ली 'लक्ष्मी महिला योजना' के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, महिलाओं में दिखा उत्साह
दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी महिला योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया, बड़ी संख्या में महिलाओं ने योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया.
Published : August 1, 2026 at 6:10 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शनिवार को बहुप्रतीक्षित दिल्ली लक्ष्मी महिला योजना का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया.पोर्टल शुरू होते ही राजधानी के विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने योजना के लिए पंजीकरण कराया.सरकार का दावा है कि इस योजना का लाभ करीब 17 लाख पात्र महिलाओं को मिलेगा. रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला, वहीं कई महिलाओं ने इसे रक्षाबंधन से पहले सरकार की बड़ी सौगात बताया.
रक्षाबंधन से पहले सरकार की बड़ी सौगात
कई महिलाओं ने इसे रक्षाबंधन से पहले सरकार की बड़ी सौगात बताया. रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचीं कमलेश ने कहा, आज हमारे लिए दिवाली जैसा दिन है हम सभी बहनें बहुत उम्मीद लेकर आई हैं. मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है. यह रक्षाबंधन का सबसे बड़ा तोहफा है. वहीं, सलमा सैनी ने कहा, खुशी तो है, लेकिन जब पैसे खाते में आएंगे तभी पता चलेगा कि योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं. दो दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए आना-जाना कर रहे हैं. आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज जमा किए हैं.
आवेदन के लिए दिल्ली का वोटर आईडी जरूरी
महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी रेखा जोशी ने बताया कि योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. उन्होंने बताया कि आवेदक के पास दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए आधार कार्ड, दिल्ली वोटर आईडी, पासपोर्ट आकार का फोटो, निवास संबंधी प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. अधिकारी के अनुसार, किराए के मकान में रहने वाली महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हों.फिलहाल योजना का पोर्टल शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर रही हैं. अब पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलने की प्रक्रिया पर सभी की नजर रहेगी.
VIDEO | Delhi CM Rekha Gupta (@gupta_rekha) addresses a gathering after launching Laxmi Yojana Portal.— Press Trust of India (@PTI_News) August 1, 2026
She says, “In just one and a half years, our government has launched the Delhi Lakshmi Yojana, a financial assistance scheme for the women of Delhi. Under the leadership of the… pic.twitter.com/2ZOi8wGs6s
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