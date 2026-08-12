हथकढ़ शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 16 भट्टियां तोड़कर 9 हजार लीटर वॉश नष्ट
आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान अवैध शराब निर्माण से जुड़े तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं.
Published : August 12, 2026 at 8:18 PM IST
बारां: अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ बारां आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लक्ष्मीपुरा सांसी बस्ती में छापेमारी की. आबकारी अधिकारी दानाराम के नेतृत्व में पहुंची टीम ने मौके पर अवैध रूप से संचालित शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट किया और बड़ी मात्रा में वॉश नष्ट की. कार्रवाई के दौरान आबकारी टीम ने 16 अवैध भट्टियां तोड़कर करीब 9 हजार लीटर वॉश नष्ट की. मौके से करीब 14.5 लीटर हथकढ़ शराब भी जब्त की गई. विभाग की कार्रवाई से अवैध शराब बनाने वालों में हड़कंप मच गया.
जिला आबकारी अधिकारी दानाराम ने बताया कि आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान अवैध शराब निर्माण से जुड़े तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं. विभाग की ओर से अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रखने की बात कही गई है. विभाग की टीम ने क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण को लेकर निगरानी बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं.
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आला अधिकारियों के निर्देश पर हुई कार्रवाई: जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अवैध हथकढ़ शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत छबड़ा क्षेत्र के गांव लक्ष्मीपुरा में आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई. कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक पुनीत शर्मा, प्रहराधिकारी राजकुमार यादव, प्रहराधिकारी शिव प्रताप सिंह राणा, प्रहराधिकारी प्रमोद सिंह और मदन लाल मीणा के क्षेत्रों के जाप्ते के साथ-साथ स्थानीय पुलिस जाप्ता भी शामिल रहा.