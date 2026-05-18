ETV Bharat / state

दिल्ली आबकारी केस: केजरीवाल समेत 5 आरोपियों के खिलाफ अवमानना की सुनवाई कल

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने की बेंच ने केजरीवाल समेत पांच आरोपियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया था.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 18, 2026 at 12:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पांच आरोपियों के खिलाफ शुरु की गई अवमानना की कार्यवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट कल (मंगलवार) सुनवाई करेगा. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.

बता दें कि 14 मई को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने की बेंच ने केजरीवाल समेत पांच आरोपियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया था. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने केजरीवाल के अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक को अवमानना का नोटिस जारी किया था. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते हुए दूसरे बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज दिया था.


जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कहा इकि अगर इन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अराजकता फैलेगी. जस्टिस शर्मा ने कहा कि जब संस्था को ट्रायल पर रखा जाता है तो ये जज का कर्तव्य है कि वो इन आरोपों से संचालित न हो. उन्होंने कहा था कि कोर्ट को ये पता चला कि पत्र और वीडियो के जरिये सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया जो काफी सर्कुलेट हुआ. ये एक सुनियोजित और संगठित कैंपेन था. जस्टिस शर्मा ने कहा था कि कोर्ट के अंदर हुई कार्यवाही को कोर्ट के बाहर एक समानांतर नैरेटिव चलाया गया.

जस्टिस शर्मा ने कहा था कि उन्हें निष्पक्ष आलोचना और असहमति को स्वीकार करने का प्रशिक्षण मिला है. सोशल मीडिया पर कैंपेन के जरिये न केवल किसी एक जज के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया बल्कि ये पूरी न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया गया. नैरेटिव चलाने वाले कुछ लोगों को राजनीतिक शक्ति भी हासिल है. संपादित वीडियो सर्कुलेट किया गया. जस्टिस शर्मा ने कहा था कि जब मैंने अपना फैसला सुनाया तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प था लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट नहीं गए बल्कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ कैंपेन चलाया गया. जस्टिस शर्मा ने कहा था कि मेरी ड्यूटी संविधान के प्रति है. जब उन्होंने ये रास्ता चुना तो हमने भी दूसरा रास्ता चुना. उन्होंने कहा था कि कोर्ट के अंदर केजरीवाल ने कहा कि वे कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन बाहर उन्होंने हमारे खिलाफ अभियान चलाया.

बता दें कि 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने दिल्ली आबकारी मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से हटने की अरविंद केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया था. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था कि मैं इस आरोप से प्रभावित हुए बिना ही अपना फैसला सुनाउंगी, ठीक वैसे ही जैसा कि मैं ने अपने 34 वर्षों के न्यायिक करियर में हमेशा किया है. केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर भी भी हाईकोर्ट कल ही सुनवाई करेगा. जस्टिस मनोज जैन सुनवाई करेंगे.

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
EXCISE SCAM CASE
RVIND KEJRIWAL
EXCISE SCAM CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.