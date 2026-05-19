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दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से कहा- ''बेंच में बदलाव के बारे में केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को बताएं''

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पहले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस की सुनवाई कर रही थीं.

दिल्ली हाईकोर्ट और अरविंद केजरीवाल
दिल्ली हाईकोर्ट और अरविंद केजरीवाल (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 19, 2026 at 6:31 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की नई बेंच ने मंगलवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को सूचना दें कि एक्साइज पॉलिसी मामले की सुनवाई करने वाली बेंच बदल गई है. जस्टिस मनोज जैन अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को करेंगे. दरअसल, आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि इस मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की ओर से कोई पेश नहीं हुआ.

कोर्ट ने कहा कि ये मामला मीडिया में चल रहा है. ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि तीनों आरोपियों की इस बात की सूचना होगी कि अब ये मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से बदलकर जस्टिस मनोज जैन की बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि एक बार केजरीवाल कोर्ट में उपस्थित हो जाएं तो ये पता चल जाएगा कि वे इस बेंच से संतुष्ट हैं या नहीं.

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस बात का हलफनामा दाखिल कर दिया गया है कि कोर्ट की नोटिस तीनों को तामील हो चुकी है. उन्होंने कहा कि ये तीनों प्रतिवादी पहले कोर्ट में पेश भी हुए थे और अर्जी दाखिल की थी. तब कोर्ट ने कहा कि हम ये समझते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी है. इससे पहले ये मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेंच के समक्ष लिस्टेड था.

केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस मामले की सुनवाई से खुद को हटने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल किया था. जस्टिस स्वर्णकांता ने इस मामले की सुनवाई से खुद को हटने की मांग खारिज कर दिया था. लेकिन बाद में छह आप नेताओं के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू करते हुए इस मामले को सुनवाई के लिए दूसरी बेंच को रेफर कर दिया था. उसके बाद इस मामले को जस्टिस मनोज जैन की बेंच के समक्ष लिस्ट किया गया, जबकि अवमानना की कार्यवाही का मामला जस्टिस नवीन चावला की बेंच के समक्ष लिस्ट किया गया.

बता दें कि 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में काफी विरोधाभास है. कोर्ट ने कहा कि हजारों पेजों की चार्जशीट में जो तथ्य पेश किए गए हैं वे गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते. राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में मनीष सिसोदिया करीब 530 दिन जेल में रहे. केजरीवाल दो बार के अंतराल में 156 दिन जेल में रहे. केजरीवाल 13 सितंबर 2024 को तब रिहा हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में जमानत दी.

केजरीवाल ने सुनवाई से जस्टिस स्‍वर्णकांता के हटने की मांग की थी

अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच पर सवाल उठाते हुए सुनवाई से हटने की मांग की थी. केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग करते हुए कहा था कि जिस तरह से अब तक इस मामले में अदालती कार्यवाही हुई है, उससे उन्हें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है. केजरीवाल ने कहा था कि बिना पक्ष सुने सेशंस कोर्ट के आदेश को गलत बताया.

केजरीवाल ने कहा था कि 9 मार्च को जब हाईकोर्ट में पहली सुनवाई हुई, तो वहां 23 में से एक भी आरोपी मौजूद नहीं था. कोर्ट में सिर्फ सीबीआई मौजूद थी, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पहली ही सुनवाई में बिना दूसरी पक्ष की दलीलें सुने यह कह दिया कि 'प्रथम दृष्टया' सेशंस कोर्ट का आदेश गलत लगता है. बिना रिकॉर्ड मंगवाए और बिना दलीलें सुने कोर्ट इस नतीजे पर कैसे पहुंच गया.

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