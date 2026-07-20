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झारखंड सरकार के उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा-लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई

दुमकाः झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दुमका में विभागीय अधिकारी को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि यह डिपार्टमेंट विवादों से जुड़ा रहा है, इसलिए हर कीमत पर ब्लैक मार्केटिंग रोकें और रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट को पाने के लिए जिम्मेदारी से काम करें. उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 में 4600 करोड़ रुपए राजस्व संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विभाग कार्य कर रहा है. योगेंद्र प्रसाद ने यह बातें दुमका में उत्पाद विभाग और पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कही.

अधिकारियों को दी चेतावनी

योगेंद्र प्रसाद ने बैठक में आए संथाल परगना के सभी छह जिले दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज के अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से यह चेतावनी दी है कि कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने उत्पाद विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करने, अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया.

जानकारी देते झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद (Etv Bharat)

गंगा के पानी को पाइप लाइन से लाने की योजना पर हो रहा काम

मंत्री ने जानकारी दी कि गंगा के पानी को जो पाइपलाइन के जरिये लाने की योजना है, उस पर तेजी से काम चल रहा है. साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि जल जीवन मिशन में केंद्रांश की वजह से काफी योजना लंबित पड़ी है. केंद्र के पास हमारे विभाग का बकाया 6500 करोड़ में से, दस दिन पूर्व 116 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं जिसके कारण अब काम में तेजी आएगी.