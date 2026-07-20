झारखंड सरकार के उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा-लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई
दुमका में झारखंड सरकार के उत्पाद मंत्री ने शराब की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के निर्देश दिए और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी.
Published : July 20, 2026 at 8:00 PM IST
दुमकाः झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दुमका में विभागीय अधिकारी को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि यह डिपार्टमेंट विवादों से जुड़ा रहा है, इसलिए हर कीमत पर ब्लैक मार्केटिंग रोकें और रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट को पाने के लिए जिम्मेदारी से काम करें. उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 में 4600 करोड़ रुपए राजस्व संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विभाग कार्य कर रहा है. योगेंद्र प्रसाद ने यह बातें दुमका में उत्पाद विभाग और पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कही.
अधिकारियों को दी चेतावनी
योगेंद्र प्रसाद ने बैठक में आए संथाल परगना के सभी छह जिले दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज के अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से यह चेतावनी दी है कि कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने उत्पाद विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करने, अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया.
गंगा के पानी को पाइप लाइन से लाने की योजना पर हो रहा काम
मंत्री ने जानकारी दी कि गंगा के पानी को जो पाइपलाइन के जरिये लाने की योजना है, उस पर तेजी से काम चल रहा है. साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि जल जीवन मिशन में केंद्रांश की वजह से काफी योजना लंबित पड़ी है. केंद्र के पास हमारे विभाग का बकाया 6500 करोड़ में से, दस दिन पूर्व 116 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं जिसके कारण अब काम में तेजी आएगी.
उन्होंने कहा कि हमने पेयजल विभाग के भी वरीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि योजनाओं को सही ढंग से धरातल पर उतारने में अगर लापरवाही बरती जाती है तो जिला स्तर के अधिकारियों के साथ ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई करें.
एसआईआर को बनाया जा रहा है पैनिक
हेमंत सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि एसआईआर तो कई बार हुआ है लेकिन इस बार भाजपा इसे पैनिक बना रही है. वह पश्चिम बंगाल और बिहार की तरह यहां भी इसके जरिए कुछ और करना चाह रही है लेकिन जनता की नजरें इस पर हैं. हमारा भी यही कहना है कि एक भी सही व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए और गलत व्यक्ति का नाम जुड़ना नहीं चाहिए.
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