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बरेली में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल बोले- सपा सरकार में माफियाओं को संसद तक पहुंचाया गया

मंत्री नितिन अग्रवाल ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है.

आबकारी मंत्री ने बरेली में की बैठक.
आबकारी मंत्री ने बरेली में की बैठक. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 8:18 PM IST

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बरेली : उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल रविवार को बरेली पहुंचे. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, सपा सरकार के दौरान माफियाओं को संरक्षण दिया गया और उन्हें संसद तक पहुंचाया गया. वर्तमान सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है.

वैश्य समाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने अभी से ही जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है और विभिन्न समाजों के साथ संवाद, बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सपा पर किया तंज. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि भाजपा तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है. इस अभियान की शुरुआत बरेली से होना महत्वपूर्ण है और यहां समाज के लोगों के साथ चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा भी की गई. राजस्व को लेकर मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए करीब 63 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से लगभग 60 हजार करोड़ रुपये तक की प्राप्ति के प्रयास जारी हैं.

31 मार्च तक लक्ष्य हासिल करने के लिए विभाग पूरी तरह सक्रिय है. वहीं, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 72,800 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया है, जिस पर 1 अप्रैल से काम शुरू किया जाएगा. आबकारी विभाग पर लगने वाले आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य शराब के सेवन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि अवैध शराब पर रोक लगाना और मानकों के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि शराब का सेवन करना या न करना पूरी तरह व्यक्तिगत निर्णय है.

ईरान, इजरायल-अमेरिका युद्ध से आए ईंधन संकट के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है. अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद भारत में कीमतें नियंत्रित हैं, जबकि अन्य देशों में वृद्धि देखने को मिली है. उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील भी की.

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नितिन अग्रवाल ने सपा पर साधा निशाना
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