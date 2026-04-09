ETV Bharat / state

इटावा में आबकारी हेड कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार; 12 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया

जिला आबकारी अधिकारी विजय पाल वर्मा ने बताया कि तहसीलदार सिंह वर्ष 2018 से जिले में तैनात है.

इटावा आबकारी हेड कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार.
इटावा आबकारी हेड कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इटावा: भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम कानपुर नगर ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल तहसीलदार सिंह को 12 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया है.

जिला आबकारी अधिकारी विजय पाल वर्मा ने बताया कि तहसीलदार सिंह वर्ष 2018 से जिले में तैनात है. वर्तमान में जसवंतनगर सर्किल में कार्यरत है. उन्होंने कहा कि वह पढ़ा-लिखा और काम में अच्छा कांस्टेबल है, उसकी गिरफ्तारी से हम लोग भी हैरान हैं.

पैसे मांगने का आरोप: आरोप है कि वह क्षेत्र की एक कंपोजिट शराब दुकान के लाइसेंसधारक से हर महीने पैसे मांगता था. पैसे न देने पर लाइसेंस रद्द कराने और छापेमारी कराने की धमकी देता था. शिकायतकर्ता उदय प्रताप सिंह की शिकायत पर टीम ने जाल बिछाया.

केमिकल लगे 500-500 रुपए के नोट पहले ही शिकायतकर्ता को दिए गए थे. बुधवार दोपहर करीब 3 बजे जैसे ही लाइसेंसधारक ने कार्यालय में आरोपी हेड कांस्टेबल को रुपए दिए, सादी वर्दी में मौजूद टीम ने तुरंत छापा मारकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया.

केस दर्ज किया गया: कार्रवाई के बाद आरोपी को सिविल लाइंस थाना इटावा ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके बाद टीम उसे पूछताछ के लिए कानपुर नगर लेकर रवाना हो गई.

पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि इस मामले में विभाग के अन्य अधिकारियों की भी संलिप्तता हो सकती है. एंटी करप्शन टीम के अनुसार अब आरोपी के बयान के आधार पर आगे की जांच की जाएगी.

यह भी पढ़ें: सेंट्रल मार्केट में सीलिंग का जबरदस्त विरोध; व्यापारियों ने आज किया 'मेरठ बंद' का ऐलान

TAGGED:

ETAWAH CRIME NEWS TODAY
ETAWAH HEAD CONSTABLE ARRESTED
HEAD CONSTABLE TAKE BRIBE ETAWAH
एंटी करप्शन टीम ने रंगेहाथ पकड़ा
ETAWAH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.