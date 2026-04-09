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इटावा में आबकारी हेड कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार; 12 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया

इटावा आबकारी हेड कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

इटावा: भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम कानपुर नगर ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल तहसीलदार सिंह को 12 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया है.

जिला आबकारी अधिकारी विजय पाल वर्मा ने बताया कि तहसीलदार सिंह वर्ष 2018 से जिले में तैनात है. वर्तमान में जसवंतनगर सर्किल में कार्यरत है. उन्होंने कहा कि वह पढ़ा-लिखा और काम में अच्छा कांस्टेबल है, उसकी गिरफ्तारी से हम लोग भी हैरान हैं.

पैसे मांगने का आरोप: आरोप है कि वह क्षेत्र की एक कंपोजिट शराब दुकान के लाइसेंसधारक से हर महीने पैसे मांगता था. पैसे न देने पर लाइसेंस रद्द कराने और छापेमारी कराने की धमकी देता था. शिकायतकर्ता उदय प्रताप सिंह की शिकायत पर टीम ने जाल बिछाया.

केमिकल लगे 500-500 रुपए के नोट पहले ही शिकायतकर्ता को दिए गए थे. बुधवार दोपहर करीब 3 बजे जैसे ही लाइसेंसधारक ने कार्यालय में आरोपी हेड कांस्टेबल को रुपए दिए, सादी वर्दी में मौजूद टीम ने तुरंत छापा मारकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया.