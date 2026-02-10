ETV Bharat / state

बिहार की सीमा पर चल रहा था देसी शराब का अवैध कारोबार, निकाय चुनाव में खपाने की थी तैयारी

गिरिडीह में निकाय चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग भी सतर्क है.

Excise Department team raided illegal liquor dens in view of municipal elections In Giridih
अवैध देसी शराब के ठिकाने पर छापा (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

February 10, 2026

Updated : February 10, 2026 at 8:19 PM IST

गिरिडीहः झारखण्ड में निकाय चुनाव चल रहा है. प्रत्याशी प्रचार में हैं. वहीं डीसी रामनिवास यादव के निर्देश पर सभी महकमा अपने-अपने स्तर से सतर्कता बरत रहा है. गिरिडीह का उत्पाद विभाग भी अवैध कार्यों पर नजर गड़ाये हुए है.

इसी कड़ी में मंगलवार को उत्पाद विभाग की टीम ने बिहार की सीमा से सटे गावां थाना इलाके के सिजुआ में कार्रवाई की है. यहां अवैध रुप से चल रहे महुआ शराब (देसी शराब) के अड्डों पर छापा मारा गया है. जिला उत्पाद अधीक्षक को मिली सूचना पर अवर निरीक्षक उत्पाद रवि रंजन के नेतृत्व में छापेमारी की गई.

जानकारी देते जिला उत्पाद अधीक्षक (ETV Bharat)

दो हजार किलो जावा महुआ मिला

यहां पर की गई छापेमारी में दो हजार किलो जावा महुआ बरामद किया गया है. जबकि 185 लीटर तैयार शराब बरामद किया गया. वहीं कई भट्ठियों को ध्वस्त किया गया. अवर निरीक्षक रवि रंजन ने बताया कि यहां पर तैयार शराब को निकाय चुनाव में खपाने की तैयारी की गई थी लेकिन इसकी सूचना मिल गई जिसके बाद यह छापेमारी की गई. उन्होंने कहा कि इस मामले में धंधेबाज को चिन्हित किया गया है. धंधेबाज फरार है जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई हो रही है. वहीं गिरफ्तारी का भी प्रयास चल रहा है.

जब्त हो चुका है विदेशी शराब लदा वाहन

बता दें कि इससे पहले उत्पाद विभाग की टीम ने जिला के निमियाघाट थाना क्षेत्र एवं सरिया इलाके में छापेमारी कर दो पिकअप वाहन को जब्त किया था जिस पर अवैध विदेशी शराब लोड था. दोनों वाहनों से 141 पेटी विदेशी शराब जब्त किया गया था. यह शराब अवैध थी और शराब नकली है या असली इसकी जांच चल रही है. अवर निरीक्षक रवि रंजन के मुताबिक चुनाव को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है. विभाग की अलग अलग टीम लगातार गश्त पर भी है.

बोकारो में 145 पेटी शराब जब्त

बोकारो पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 145 पेटी अवैध शराब से लदा एक पिकअप वाहन जब्त किया है. मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है. बोकारो एसपी को गुप्त सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है. सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, चास के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया.

जानकारी देते बोकारो एसपी (Etv Bharat)

मिर्धा चेकनाका के पास सघन वाहन जांच के दौरान पिंड्राजोरा की ओर से तेज रफ्तार में आ रही सफेद रंग की पिकअप गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक वाहन को सड़क पर खड़ा कर भागने लगा. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया. तलाशी के दौरान वाहन से 145 पेटी अवैध शराब बरामद की गई. गिरफ्तार आरोपी की पहचान पूर्वी सिंहभूम जिले के कवाली थाना के 30 वर्षीय रितेश प्रधान के रूप में हुई है.

मामले को लेकर एसपी ने दी जानकारी

मामले को लेकर एसपी हरविंदर सिंह ने कहा कि वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से लगभग 145 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है. जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 3 लाख है. एसपी ने बताया कि चुनाव के दौरान वोटरों को इनफ्लुएंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

