बिहार की सीमा पर चल रहा था देसी शराब का अवैध कारोबार, निकाय चुनाव में खपाने की थी तैयारी

गिरिडीहः झारखण्ड में निकाय चुनाव चल रहा है. प्रत्याशी प्रचार में हैं. वहीं डीसी रामनिवास यादव के निर्देश पर सभी महकमा अपने-अपने स्तर से सतर्कता बरत रहा है. गिरिडीह का उत्पाद विभाग भी अवैध कार्यों पर नजर गड़ाये हुए है.

इसी कड़ी में मंगलवार को उत्पाद विभाग की टीम ने बिहार की सीमा से सटे गावां थाना इलाके के सिजुआ में कार्रवाई की है. यहां अवैध रुप से चल रहे महुआ शराब (देसी शराब) के अड्डों पर छापा मारा गया है. जिला उत्पाद अधीक्षक को मिली सूचना पर अवर निरीक्षक उत्पाद रवि रंजन के नेतृत्व में छापेमारी की गई.

जानकारी देते जिला उत्पाद अधीक्षक (ETV Bharat)

दो हजार किलो जावा महुआ मिला

यहां पर की गई छापेमारी में दो हजार किलो जावा महुआ बरामद किया गया है. जबकि 185 लीटर तैयार शराब बरामद किया गया. वहीं कई भट्ठियों को ध्वस्त किया गया. अवर निरीक्षक रवि रंजन ने बताया कि यहां पर तैयार शराब को निकाय चुनाव में खपाने की तैयारी की गई थी लेकिन इसकी सूचना मिल गई जिसके बाद यह छापेमारी की गई. उन्होंने कहा कि इस मामले में धंधेबाज को चिन्हित किया गया है. धंधेबाज फरार है जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई हो रही है. वहीं गिरफ्तारी का भी प्रयास चल रहा है.

जब्त हो चुका है विदेशी शराब लदा वाहन

बता दें कि इससे पहले उत्पाद विभाग की टीम ने जिला के निमियाघाट थाना क्षेत्र एवं सरिया इलाके में छापेमारी कर दो पिकअप वाहन को जब्त किया था जिस पर अवैध विदेशी शराब लोड था. दोनों वाहनों से 141 पेटी विदेशी शराब जब्त किया गया था. यह शराब अवैध थी और शराब नकली है या असली इसकी जांच चल रही है. अवर निरीक्षक रवि रंजन के मुताबिक चुनाव को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है. विभाग की अलग अलग टीम लगातार गश्त पर भी है.