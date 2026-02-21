ETV Bharat / state

रांची में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 25 हजार लीटर स्प्रिट जब्त, संचालक फरार

रांची में उत्पाद विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध स्प्रिट जब्त की गई है.

Excise department raid in Ranchi
रांची के एक गोदाम में छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : February 21, 2026 at 4:15 PM IST

रांची: उत्पाद विभाग की टीम ने नकली शराब बनाने वाले बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है. रांची के इरबा में एक बड़े गोदाम में नकली शराब बनाने के लिए स्प्रिट का भंडारण किया जा रहा था. गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने गोदाम में छापेमारी कर 25 हजार लीटर से ज्यादा अवैध स्प्रिट जब्त की है.

बड़े पैमाने किया गया था स्प्रिट का भंडारण

अवैध और नकली शराब के कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है. शुक्रवार को उत्पाद विभाग की टीम ने रांची के नामकुम और मांडर इलाके में छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए हजारों लीटर नकली शराब नष्ट की थी. शनिवार को इसी कड़ी में नकली और अवैध शराब बनाने के लिए स्टोर कर रखी गई 25000 लीटर स्प्रिट को उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त किया है.

Excise department raid in Ranchi
अवैध स्प्रिट को जब्त कर ले जाती उत्पाद विभाग की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)

संचालक फरार, एफआईआर दर्ज

उत्पाद विभाग की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार बड़े गोदाम को किराए पर लेकर इसकी आड़ में अवैध शराब बनाने के लिए स्प्रिट का भंडारण किया जा रहा था. उत्पाद विभाग के अनुसार छापेमारी के दौरान गोदाम का संचालन करने वाला व्यक्ति फरार हो गया, लेकिन विभाग ने गोदाम संचालक के बारे में सारी जानकारी जुटा ली है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है. जल्द ही गोदाम संचालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Excise department raid in Ranchi
जब्त स्प्रिट. (फोटो-ईटीवी भारत)

