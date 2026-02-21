ETV Bharat / state

रांची में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 25 हजार लीटर स्प्रिट जब्त, संचालक फरार

रांची के एक गोदाम में छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: उत्पाद विभाग की टीम ने नकली शराब बनाने वाले बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है. रांची के इरबा में एक बड़े गोदाम में नकली शराब बनाने के लिए स्प्रिट का भंडारण किया जा रहा था. गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने गोदाम में छापेमारी कर 25 हजार लीटर से ज्यादा अवैध स्प्रिट जब्त की है.

बड़े पैमाने किया गया था स्प्रिट का भंडारण

अवैध और नकली शराब के कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है. शुक्रवार को उत्पाद विभाग की टीम ने रांची के नामकुम और मांडर इलाके में छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए हजारों लीटर नकली शराब नष्ट की थी. शनिवार को इसी कड़ी में नकली और अवैध शराब बनाने के लिए स्टोर कर रखी गई 25000 लीटर स्प्रिट को उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त किया है.

अवैध स्प्रिट को जब्त कर ले जाती उत्पाद विभाग की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)

संचालक फरार, एफआईआर दर्ज