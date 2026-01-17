ETV Bharat / state

तस्कर का हाइड्रोलिक जुगाड़ फेल, आबकारी विभाग ने पकड़ा 876 किलो डोडा पोस्त का भंडार

बाड़मेर: आबकारी विभाग ने सिणधरी रोड से एक कंटेनर के गुप्त कंपार्टमेंट से 876 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है. शुक्रवार रात रावतसर के पास नाकाबंदी में संदिग्ध ट्रक रोकने पर चालक फरार हो गया. विभाग की टीम ने जब कंटेनर के अंदर-बाहर के माप में अंतर पाया तो उसकी गहनता से जांच की. इस दौरान हाइड्रोलिक जैक से बने छिपे डिब्बे का पता चला, जिसमें लाखों रुपए का अवैध मादक पदार्थ भरा था. ट्रक जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. चालक फरार हो गया.

बाड़मेर के आबकारी निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि शुक्रवार देर रात को आबकारी टीम ने सिणधरी रोड स्थित रावतसर के पास नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को आते देखा. टीम ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ट्रक को सड़क किनारे छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया. टीम ने ट्रक की तलाशी ली. एक बार तो ट्रक पूरा खाली नजर आया, लेकिन जब आबकारी गार्ड ओमाराम ने कंटेनर के अंदर और बाहर की साइड का माप किया, तो साइज में फर्क सामने आया.