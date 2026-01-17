तस्कर का हाइड्रोलिक जुगाड़ फेल, आबकारी विभाग ने पकड़ा 876 किलो डोडा पोस्त का भंडार

तस्कर का हाइड्रोलिक जुगाड़ फेल, आबकारी विभाग ने पकड़ा 876 किलो डोडा पोस्त का भंडार
आबकारी टीम ने मैकेनिक को बुलाकर कंटेनर को कटर की मदद से काटकर देखा, तो उसके गुप्त कंपार्टमेंट में डोडापोस्त भरा था.
Published : January 17, 2026 at 4:54 PM IST
बाड़मेर: आबकारी विभाग ने सिणधरी रोड से एक कंटेनर के गुप्त कंपार्टमेंट से 876 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है. शुक्रवार रात रावतसर के पास नाकाबंदी में संदिग्ध ट्रक रोकने पर चालक फरार हो गया. विभाग की टीम ने जब कंटेनर के अंदर-बाहर के माप में अंतर पाया तो उसकी गहनता से जांच की. इस दौरान हाइड्रोलिक जैक से बने छिपे डिब्बे का पता चला, जिसमें लाखों रुपए का अवैध मादक पदार्थ भरा था. ट्रक जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. चालक फरार हो गया.
बाड़मेर के आबकारी निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि शुक्रवार देर रात को आबकारी टीम ने सिणधरी रोड स्थित रावतसर के पास नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को आते देखा. टीम ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ट्रक को सड़क किनारे छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया. टीम ने ट्रक की तलाशी ली. एक बार तो ट्रक पूरा खाली नजर आया, लेकिन जब आबकारी गार्ड ओमाराम ने कंटेनर के अंदर और बाहर की साइड का माप किया, तो साइज में फर्क सामने आया.
पढ़ें: आबकारी विभाग की कार्रवाई: गुजरात जा रही 53 लाख की अवैध शराब पकड़ी
राठौड़ ने बताया कि इसके बाद आबकारी टीम ने रात में मैकेनिक को बुलाकर कटर की मदद से काटकर देखा, तो एक गुप्त कंपार्टमेंट बना हुआ मिला. जिसमें भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त भरा हुआ मिला. टीम ने ट्रक से कुल 876 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है. बरामदगी के बाद ट्रक और मादक पदार्थ को जब्त कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि ट्रक के नंबर के आधार पर मालिक की पहचान करके आगे की कार्रवाई की जाएगी.