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बिहार में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, चंडीगढ़ से सुपौल जा रही 80 लाख की शराब जब्त

कैमूर में उत्पाद विभाग ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है. साथ ही एक चालक को भी गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट-विशाल कुमार

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कैमूर में शराब तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 20, 2026 at 1:08 PM IST

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कैमूर: बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद अवैध शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है. शराब तस्कर लगातार नए-नए तरीकों से दूसरे राज्यों से शराब की खेप बिहार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी कड़ी में कैमूर जिले के मोहनिया चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई की है.

मिनी कंटेनर ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद

उत्पाद विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान एक मिनी कंटेनर ट्रक को रोका और उसकी तलाशी ली. तलाशी में कंटेनर के अंदर भारी मात्रा में शराब की पेटियां छिपाकर रखी मिली. कुल 592 पेटियों में 5310 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 80 लाख रुपये बताई जा रही है.

हरियाणा का चालक गिरफ्तार

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार चालक की पहचान हरियाणा के चरखी दादरी जिले के चरखी गांव निवासी 28 वर्षीय अक्षय कुमार, पिता मनेश के रूप में हुई है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब की यह खेप चंडीगढ़ से लोड की गई थी और इसे बिहार के सुपौल पहुंचाया जाना था.

गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई

उत्पाद विभाग के चेकपोस्ट प्रभारी संतोष श्रीवास्तव के मुताबिक, गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई. टीम को पहले से आशंका थी कि कंटेनर के जरिए शराब की बड़ी खेप बिहार में लाई जा सकती है. सूचना के सत्यापन के बाद वाहन को रोककर जांच की गई, जिसमें इतनी बड़ी खेप बरामद हुई.

"कार्रवाई के बाद बरामद शराब और कंटेनर को उत्पाद विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है. गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ बिहार में लागू मद्यनिषेध कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है."-संतोष श्रीवास्तव, चेकपोस्ट उत्पाद प्रभारी, मोहनिया

संगठित नेटवर्क की जांच शुरू

अब जांच का दायरा सिर्फ गिरफ्तार चालक तक सीमित नहीं है. उत्पाद विभाग और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की इस बड़ी खेप को बिहार में किस व्यक्ति या गिरोह तक पहुंचाया जाना था. चंडीगढ़ से शराब लोड कराने वाले, परिवहन की व्यवस्था करने वाले और सुपौल में खेप प्राप्त करने वाले लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

संगठित नेटवर्क सक्रिय होने की आशंका

अधिकारियों को आशंका है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी के पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर सकता है. इसी को देखते हुए गिरफ्तार आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके मोबाइल फोन, संपर्कों तथा शराब की खेप से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

सीमावर्ती इलाकों में सख्ती बढ़ाई गई

उत्पाद विभाग का कहना है कि बिहार में शराबबंदी को प्रभावी बनाए रखने के लिए सीमावर्ती इलाकों, चेकपोस्ट और राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की लगातार जांच की जा रही है. दूसरे राज्यों से बिहार में प्रवेश करने वाले संदिग्ध वाहनों पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि शराब तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके.

शराबबंदी के बावजूद तस्करी जारी

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर शराब पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. मोहनिया जैसी सफलताएं बताती हैं कि विभाग सतर्क है, लेकिन संगठित गिरोहों की पहचान और उन्हें जड़ से उखाड़ना अभी भी चुनौती बना हुआ है.

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