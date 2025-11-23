ETV Bharat / state

उत्पाद विभाग की कार्रवाईः बार सील, संचालक को किया शोकॉज

रांची में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए बार को सील कर दिया है.

excise department sealed bar in Ranchi after fighting incident
बार को सील करते उत्पाद विभाग के पदाधिकारी (सौ. उत्पाद विभाग, रांची)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 23, 2025 at 11:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक के पास स्थित एक बार में डांस के दौरान किन्नरों के साथ हुए विवाद और मारपीट के बाद उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभागीय टीम ने रविवार को बार को जांच के बाद सील कर दिया है. साथ ही बार मालिक वीरेन साहु को शोकॉज किया गया है. इस बात कार्रवाई की जानकारी उत्पाद विभाग की ओर से दी गयी है.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि शनिवार की रात बार में आए ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट हुई थी. इस विवाद की जानकारी मिलने के बाद उत्पाद विभाग की टीम रविवार की शाम बार पहुंची. विभागीय टीम ने बार परिसर का मुआयना किया और वहां लगे सीसीटीवी कैमरा से फुटेज खंगाला.

उत्पाद विभाग ने बार को किया सील (सौ. उत्पाद विभाग, रांची)

जांच में पता चला कि बार संचालक वीरेन साहु द्वारा ग्राहकों का मनोरंजन के लिए किन्नरों से डांस कराया जाता था. यहां तक किन्नरों से ग्राहकों को शराब भी परोसवाया जा रहा था. शनिवार की रात भी किन्नर बार में डांस प्रस्तुत कर रही थीं. नाचने के दौरान ही किन्नरों और ग्राहक आपस में भिड़ गए और मारपीट की घटना हुई.

इस जांच टीम में उत्पाद निरीक्षक संजय कुमार, रजनीश कुमार, प्रकाश मिश्रा, अवर निरीक्षक पंकज कुमार, श्वेता कुमारी समेत अन्य लोग शामिल रहे. बार सील करने के दौरान विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान कई खामियां सामने आयी हैं. इसकी रिपोर्ट विभाग को सौंपने के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

बिना अनुमति के किन्नरों से क्यों कराया जा रहा था डांस

उत्पाद विभाग ने बार संचालक वीरेन साहु को नोटिस भेजा है. जिसमें उनसे पूछा गया है कि बार में किन्नरों से डांस कराया जा रहा था और इसकी अनुमति विभाग से ली गई थी कि नहीं. हंगामा की वजह से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी. इसका जिम्मेदार कौन है. नोटिस का जवाब तीन दिन के भीतर देने का निर्देश दिया गया है.

नाचने के दौरान किन्नर व ग्राहक भिड़े, हंगामा और सड़क जाम

अरगोड़ा चौक के समीप बार में शनिवार की रात किन्नर डांस प्रस्तुत कर रही थीं. इसी दौरान कुछ ग्राहक किन्नरों के साथ नाचने लगे. नाचने के दौरान ही किन्नरों के साथ ग्राहकों का विवाद हो गया. बार में डांस कर रही किन्नर और शराब के नशे में धुत ग्राहक भिड़ गए. बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच गाली-गलौज और धक्का मुक्की भी हुई. बार के भीतर कुछ ग्राहक किन्नरों के साथ मारपीट कर दी.

जिसके बाद किन्नरों की टोली बार से निकल कर सड़क पर आ गयीं. बार के सामने वाली सड़क को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारियों के अलावा अरगोड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस की टीम जब किन्नरों को सड़क से हटाने का प्रयास किया तो किन्नर उनसे भी उलझ गईं. विरोध को देखते हुए पुलिस कुछ देर के लिए वहां से हट गई विरोध बढ़ता देखकर पुलिस ने सभी किन्नरों को कार्रवाई का आश्वासन देकर सड़क से हटाया गया.

इसे भी पढ़ें- कोडरमा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, अवैध शराब बिक्री की सूचना पर छापेमारी करने गई थी टीम

इसे भी पढ़ें- धनबाद कृषि बाजार में फायरिंग, अपराधियों ने व्यवसायी के साथ मारपीट कर की लूटपाट

इसे भी पढ़ें- सड़क पर फोड़ डाला 'पेट्रोल बम', की गई फायरिंग, जमीन के टुकड़े को ले जमुआ में भिड़े दो गुट

TAGGED:

SHOW CAUSE TO BAR OWNER
EXCISE DEPARTMENT SEALED BAR
RANCHI
बार में ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट
BAR SEALED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.