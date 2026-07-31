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दूध डेयरी की आड़ में अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़, छापा मारने गई आबकारी टीम रह गई दंग

दूध की डेयरी की आड़ में अवैध शराब का कारोबार: आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है. जांच में सामने आया है कि डेयरी संचालक दूध की डेयरी की आड़ में अवैध शराब का कारोबार कर रहा था. लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेकर आबकारी विभाग की टीम ने डेयरी संचालक के घर छापेमारी की.

हरिद्वार: कांवड़ मेले के बीच आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है. राजीव नगर स्थित एक डेयरी संचालक के घर पर छापेमारी की गई. कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब के साथ बीयर का जखीरा बरामद किया गया.

आबकारी विभाग ने बरामद किया अवैध शराब का जखीरा: गुरुवार को आबकारी निरीक्षक दर्शन सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम ने राजीव नगर स्थित शंकर डेयरी वाले के घर पर छापेमारी की. तलाशी के दौरान 138 टेट्रा पैक माल्टा ब्रांड देशी शराब, 149 पव्वे अंग्रेजी शराब तथा 42 कैन बीयर बरामद हुई. बरामद अंग्रेजी शराब में 4 इंटरनेशनल कंपनियों के 90 पव्वे, 22, 33 और 4 पव्वे शामिल हैं. टीम ने मौके से पूरी खेप को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया.

शंकर डेयरी से पहले भी बरामद हो चुकी अवैध शराब: प्राथमिक जांच में सामने आया है कि डेयरी संचालक, दूध की डेयरी की आड़ में अवैध शराब का कारोबार कर रहा था. पूर्व में शंकर डेयरी पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई थी और दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था. उसके बावजूद भी अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही थी. कांवड़ मेले में अवैध शराब की बिक्री के लिए डेयरी संचालक ने अपने घर में शराब का जखीरा इकठ्ठा किया हुआ था. मुखबिर द्वारा सूचना मिलते ही आबकारी विभाग की टीम ने घर पर गुरुवार रात को छापा मारा और अवैध शराब बरामद की. इतना ही छापेमारी के दौरान घर में रखे फ्रिज में बियर की केन का जखीरा भी बरामद हुआ, जिन्हें ठंडा कर बेचने के लिए रखा गया था.

शराब तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान: जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद बिंजोला ने बताया कि-

कांवड़ मेले के दौरान अवैध शराब की बिक्री और तस्करी रोकने के लिए पूरे जिले में लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है. मेले के दौरान किसी भी कीमत पर अवैध शराब का कारोबार नहीं होने दिया जाएगा. विभाग की टीमें लगातार सक्रिय हैं और संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की जा रही है.

-कैलाश चंद बिंजोला, जिला आबकारी अधिकारी-

अवैध शराब के नेटवर्क की हो रही जांच: आबकारी अधिकारी ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. इस मामले में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. बरामद शराब के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और इससे जुड़े पूरे नेटवर्क की भी जांच की जा रही है.

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