रामनवमी से पहले उत्पाद विभाग की नकली शराब के खिलाफ छापेमारी, 200 लीटर महुआ जावा किया नष्ट
देवघर के उत्पाद विभाग ने मोहनपुर के तिलैया मझियाना गांव में छापेमारी की और करीब दो सौ लीटर महुआ जावा नष्ट किया.
Published : March 23, 2026 at 12:28 PM IST
देवघर: रामनवमी को देखते हुए पूरे देवघर में पुलिस प्रशासन के द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था बहाल की गई है. हर गली, चौक, चौराहे पर मौजूद पुलिस कर्मी असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रख रही है ताकि रामनवमी के दौरान जिले में किसी तरह का कोई व्यवधान न हो.
रामनवमी के अवसर पर विशेष छापेमारी
इसी को देखते हुए देवघर में उत्पाद विभाग भी लगातार छापेमारी कर रही है. खासकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में वैसे स्थानों पर विशेष छापेमारी चल रही है जहां पर देसी तरीके से शराब बनाने की प्रक्रिया होती है या फिर ग्रामीण लोग रामनवमी या किसी पर्व पर शराब पीकर खुद को नुकसान पहुंचाते हैं.
शराब सामग्री को नष्ट किया गया
देवघर के उत्पाद विभाग ने रविवार देर रात मोहनपुर के तिलैया मझियाना गांव में टीम के साथ छापेमारी की और करीब दो सौ लीटर महुआ जावा नष्ट किया. उत्पाद विभाग के प्रभारी मणिकांत कुमार की निगरानी में गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी की. उत्पाद विभाग के पुलिस कर्मी को यह सूचना मिली थी कि आनंदी मंडल नाम के एक व्यक्ति गलत तरीके से महुआ शराब बना रहा है और वही शराब आने वाले रामनवमी के समय लोगों के बीच बेची जाएगी. जानकारी प्राप्त होते ही देवघर के उत्पाद विभाग की टीम मोहनपुर के तिलैया मझियाना गांव पहुंची और महुआ बना रहे सारे सामग्री को नष्ट किया.
एक व्यक्ति के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो अभी फरार है. लेकिन जल्द से जल्द पुलिस फरार आरोपी को हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे भेजेगी:- मणिकांत कुमार, थाना प्रभारी, उत्पाद विभाग
महुआ से बनी शराब पर है सख्त पाबंदी
बता दें कि देवघर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ शराब की बिक्री होती है और स्थानीय लोग इसका खूब सेवन करते हैं. महुआ शराब के सेवन से कई लोगों की जान भी जा चुकी है. सरकार की तरफ से महुआ से बनी शराब बेचने पर सख्त पाबंदी है लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसे बनाकर बेचते हैं और उससे अच्छे-खासे पैसे कमते हैं.
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