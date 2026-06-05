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आबकारी विभाग ने राजगढ़ पैलेस होटल पर मारा छापा, बार सील, बिना NOC के पिला रहे थे शराब

दरसल छतरपुर आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि राजगढ़ पैलेस होटल में प्रबंधन द्वारा बार में शराब परोसी जा रही है. लेकिन विभाग की तरफ से होटल के बार लाइसेंस की एक NOC नहीं मिली थी. जिसको लेकर आबकारी विभाग 7 सदस्यीय टीम ने आबकारी इंस्पेक्टर जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में गुरुवार को छापा मारा. टीम ने मौके से शराब को जब्त किया. टीम को देखकर होटल प्रबंधन में हड़कंप मच गया.

छतरपुर: खजुराहो के प्रसिद्ध ओबरॉय ग्रुप के राजगढ़ पैलेस में उस समय हड़कंप मच गया जब आबकारी विभाग ने होटल के बार पर छापेमारी कर दी और शराब को जब्त कर लिया. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है. होटल राजगढ़ पैलेस पर कार्रवाई के बाद अन्य होटल संचालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है.

आबकारी विभाग टीम ने जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन का मामला सही पाया गया. अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए होटल के बार को सील कर दिया. मौके पर पंचनामा और जब्ती की वैधानिक प्रक्रिया देर तक चलती रही.

खजुराहो के ओबरॉय ग्रुप के राजगढ़ पैलेस (ETV Bharat)

होटल प्रबंधन द्वारा एनओसी पूरी नहीं की गई थी

आबकारी अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने बताया "ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस के बार को सील किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बार की एक एनओसी कंप्लीट नहीं थी. बार-बार मोहलत देने के बाद भी होटल प्रबंधन द्वारा एनओसी पूरी नहीं की गई थी. लेकिन होटल प्रबंधन ने इसके लिए एप्लाई किया था लेकिन बिजली विभाग द्वारा कोई NOC नहीं दी गई थी. जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है."

वहीं आबकारी विभाग की जिला अधिकारी अमृता जैन ने बताया "होटल राजगढ़ पैलेस के पास FL3 यानी होटल बार का लाइसेंस है. होटल का रिन्यूवल इस साल के लिए हुए था लेकिन बिजली विभाग की NOC नहीं थी. जिस कारण पोर्टल पर क्यूरी लगा दी थी, जिससे लाइसेंस लॉक हो जाता है. जब तक लॉक रहता है कहीं से शराब नही उठाया जा सकता. इसके बाद भी होटल में शराब परोसी जा रही था. जिस वजह से बार को सील कर दिया है. आगे की कार्रवाई जारी है.