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प्रधान सचिव पहुंचे बोकारो, 10 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले की जांच हुई तेज

बोकारो : बोकारो पुलिस विभाग में वेतन निकासी के दौरान हुए 10 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले की जांच अब तेज हो गई है. मामले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष एवं राज्य उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अमिताभ कौशल शुक्रवार को बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे मामले की गहन समीक्षा की.

डॉ. अमिताभ कौशल ने बोकारो सर्किट हाउस में दिनभर बैठकर घोटाले से जुड़े दस्तावेजों की जांच की. इस दौरान उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और उप विकास आयुक्त की मौजूदगी में पुलिस विभाग एवं ट्रेजरी से जुड़े अधिकारियों को बुलाया गया और उनसे संबंधित कागजात मंगवाए गए.

जानकारी देते प्रधान सचिव डॉ. अमिताभ कौशल (Etv Bharat)

जांच कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से करीब 4000 दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं. सभी दस्तावेजों की बिंदुवार जांच की जा रही है और जहां कहीं भी त्रुटियां सामने आ रही हैं, वहां संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है.

उन्होंने कहा कि इतने बड़े वित्तीय घोटाले की जांच जल्दबाजी में पूरी नहीं की जा सकती. बोकारो से जुटाए गए दस्तावेजों की रांची में भी विस्तार से जांच की जाएगी. इसके बाद कमेटी की पूरी टीम दोबारा बोकारो पहुंचकर आगे की कार्रवाई करेगी. जांच दल के इस बैठक में बोकारो डीसी अजय नाथ झा, एसपी नाथू सिंह मीणा सहित जिले के संबंधित अधिकारी भी शामिल थे.