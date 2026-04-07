यूपी के आबकारी विभाग ने पकड़ी रफ्तार, उत्पादन, कमाई में उछाल, तकनीक के सहारे आबकारी विभाग मज़बूत
आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि शीरा उत्पादन में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है. एथनॉल उत्पादन के मोर्चे पर प्रदेश ने लगातार प्रगति की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 4:44 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग की उपलब्धियों, उत्पादन, राजस्व और प्रवर्तन से जुड़े विस्तृत आंकड़े पेश किए. उन्होंने बताया कि प्रदेश में शीरा और एथनॉल उत्पादन से लेकर राजस्व संग्रह और तकनीकी पारदर्शिता तक कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है.
मंत्री ने शीरा उत्पादन के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 में जहां 583.18 लाख कुंतल उत्पादन हुआ था.
वहीं वर्ष 2025-26 में (1 नवंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक) यह घटकर 410.68 लाख कुंतल रह गया है. हालांकि इसके बावजूद प्रदेश में खपत और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखा गया है.
चालू वर्ष में 260.42 लाख कुंतल शीरा की खपत हुई है, जबकि 3.82 लाख कुंतल का निर्यात भी दर्ज किया गया है. पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादन में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन विभाग ने आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया.
एथनॉल उत्पादन के मोर्चे पर प्रदेश ने लगातार प्रगति की है. वर्ष 2021-22 में 11,507.72 लाख लीटर पावर अल्कोहल का उत्पादन हुआ था, जो वर्ष 2025-26 (फरवरी तक) बढ़कर 20,838.59 लाख लीटर तक पहुंच गया. इस दौरान प्रदेश में बिक्री और बाहर निर्यात दोनों में वृद्धि हुई है, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को मजबूती मिली है और ऊर्जा क्षेत्र में भी योगदान बढ़ा है.
राजस्व के मामले में आबकारी विभाग ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने 57,722.26 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो अब तक का सर्वाधिक है. यह पिछले वर्ष 2024-25 के 52,573.07 करोड़ रुपये की तुलना में 9.79 प्रतिशत अधिक है. वहीं 2023-24 के मुकाबले भी लगातार वृद्धि का रुझान बरकरार है.
मंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए शराब और बीयर की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन पूरी तरह ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है. पहले चरण में 25,613 दुकानों का नवीनीकरण किया गया, जबकि लॉटरी के जरिए 811 दुकानों का आवंटन हुआ और शेष दुकानों की प्रक्रिया जारी है.
औद्योगिक निवेश के संदर्भ में मंत्री ने बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य में आबकारी विभाग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. विभिन्न निवेशकों के साथ 240,106 करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिनसे लगभग 49,368 रोजगार सृजित होने की संभावना है. इसके अलावा बिना एमओयू के भी 2,752 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और जीबीसी रेडी परियोजनाओं के तहत 27,747.45 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है.
प्रदेश में संचालित आसवनियों और ब्रेवरी की स्थिति पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में 95 आसवनियां संचालित हैं, जबकि 2 निर्माणाधीन हैं. इसके अलावा 7 यवासवनियां (ब्रेवरी) और 5 द्राक्षासवनियां (वाइनरी) निर्माणाधीन हैं। प्रयागराज, कुशीनगर, बस्ती, गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी, कन्नौज और कानपुर देहात सहित कई जिलों में नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिससे औद्योगिक विस्तार को गति मिलेगी.
अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर मंत्री ने सख्त रुख दिखाते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मार्च तक कुल 1,09,077 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 28.08 लाख लीटर अवैध शराब बरामद की गई है.
इस दौरान 19,935 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 3,721 को जेल भेजा गया है. साथ ही 143 वाहनों को जब्त किया गया है। केवल मार्च 2026 में ही 9,879 मामलों में कार्रवाई करते हुए 2.80 लाख लीटर अवैध शराब पकड़ी गई.
आबकारी विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधारों का भी विस्तार किया गया है. Integrated Excise Supply Chain Management System (IESCMS) लागू कर विभाग की लगभग सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है.
लाइसेंस और परमिट जारी करने से लेकर सप्लाई चेन की निगरानी तक सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है. शराब की बोतलों पर क्यूआर कोड और बारकोड स्टिकर लगाए जा रहे हैं, जिससे उत्पादन से लेकर बिक्री तक पूरी ट्रैकिंग संभव हो गई है.
इसके अलावा जीपीएस युक्त वाहनों से परिवहन, टैंकरों में डिजिटल लॉक, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना और ई-ऑफिस प्रणाली जैसे कदम उठाए गए हैं. विभाग ने बताया कि इन तकनीकी उपायों से कर चोरी पर अंकुश लगा है और राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनी है.
मंत्री नितिन अग्रवाल ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग उत्पादन, राजस्व, निवेश और प्रवर्तन के हर क्षेत्र में लगातार सुधार करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.