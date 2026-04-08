सड़कों पर बहा हजारों लीटर बीयर, पेटियों पर चला उत्पाद विभाग का बुलडोजर
हजारीबाग के चान्हो में बीयर की पेटियों पर उत्पाद विभाग ने बुलडोजर चलाया.
Published : April 8, 2026 at 8:44 PM IST
हजारीबाग: जिले के चान्हो में उत्पाद विभाग ने बीयर नष्ट करने की कार्रवाई की. मिली जानकारी के मुताबिक, रोलर और बुलडोजर चलाकर लाखों रुपये कीमत की बीयर की 3,600 पेटियां नष्ट की गईं. एक साथ बड़ी मात्रा में बीयर की बोतलें नष्ट की गईं, जिससे बीयर पानी की तरह बहकर मिट्टी में मिल गई. यह कार्रवाई विभाग के वरीय पदाधिकारी के सामने की गई.
दरअसल, बीयर फैक्ट्री में डिमांड के हिसाब से माल तैयार किया गया था. खपत न होने की वजह से बीयर को वेयरहाउस में स्टोर कर दिया गया था, जो छह महीने से ज्यादा समय तक न बिकने के कारण एक्सपायर हो गई. इसके बाद नियमों के मुताबिक एक्सपायर हो चुके माल को नष्ट करने की कार्रवाई की गई.
कार्रवाई के दौरान हजारों लीटर बीयर नष्ट की गई, जिसकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है. अक्सर बीयर बनाने वाली कंपनियां बड़ी मात्रा में बीयर बनाती हैं और उसे बेच नहीं पातीं. इससे बीयर एक्सपायर हो जाती है. एक्सपायर होने के बाद अधिकारी उसे नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं.
हजारीबाग में पदस्थापित सहायक उत्पाद आयुक्त सुनील कुमार चौधरी ने एक्सपायर हो चुकी बीयर को नष्ट करने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई विभाग के बनाए नियमों के अनुसार की गई है. बीयर चान्हो स्थित गोदाम में पड़ी थी. विभाग के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है.
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