ETV Bharat / state

आबकारी विभाग का एक्शन, खेतों में छिपाकर रखा 1000 किलो लहन किया बरामद, दबोचे तस्कर

हरिद्वार: आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने छापेमारी कर पथरी क्षेत्र के जंगल और गन्ने के खेतों छिपाकर रखा गया 1000 किलो कच्ची शराब बनाने का लहन बरामद किया. 46 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की और मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया. ज्वालापुर के सुभाषनगर में भी 67 पव्वे अंग्रेजी शराब और अन्य स्थानों से भी अवैध शराब बनाने की सामग्री बरामद की गई. दोनों शराब तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि बरामद लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया. वहीं आबकारी विभाग की कार्रवाई से शराब माफियाओं में खलबली मची हुई है.

रविवार को अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने हरिद्वार में बड़ा अभियान चलाया. इस दौरान एक हजार किलो से अधिक लहन को नष्ट किया गया. आबकारी निरीक्षक दर्शन सिंह चौहान के नेतृत्व में पथरी क्षेत्र में कई जगहों पर छापेमारी की गई. आबकारी विभाग की टीम ने डांडी चौक के पास चेकिंग के दौरान एक बाइक से 46 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई. एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया. आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

ज्वालापुर के सुभाष नगर क्षेत्र से अंग्रेजी शराब के 67 पव्वे बरामद कर एक और मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिंजोला के निर्देश पर पथरी क्षेत्र के खेतों में छापेमारी की. छापेमारी के दौरान करीब 500 किलो लहन बरामद किया गया. मौके से एक भट्टी से पांच लीटर अवैध शराब भी बरामद की गई. इसके साथ ही दीनारपुर गांव से सटे जंगल में भी लगभग 500 किलो लहन बरामद किया.