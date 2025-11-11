ETV Bharat / state

आबकारी की लेडी इंस्पेक्टर से बच नहीं पाया शराब तस्कर, ब्लिंकिट के डिलीवरी बैग से बोतलों का जखीरा बरामद

ऋषिकेश: तीर्थनगरी ऋषिकेश में अवैध शराब की तस्करी के लिए एक चौंकाने वाले नए तरीके का पर्दाफाश हुआ है. तस्कर अब पुलिस और आबकारी विभाग की आंखों में धूल झोंकने के लिए फेमस ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों के बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं. हाल ही में आबकारी विभाग की टीम ने एक ऐसे ही मामले का खुलासा किया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है.

ब्लिंकिट कंपनी के बैग में बेच रहा था अवैध शराब: बता दें कि आबकारी विभाग की इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट को चंद्रेश्वर नगर में अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिली. जब टीम ने एक दुकान पर छापा मारा, तो उन्हें वहां ब्लिंकिट कंपनी का एक डिलीवरी बैग दिखाई दिया. टीम ने जांच की तो बैग के अंदर से एक पेटी से ज़्यादा अंग्रेजी शराब के क्वार्टर बरामद हुए.

ऑनलाइन डिलीवरी बैग से देता था पुलिस को झांसा: दुकान संचालक ने पूछताछ में अपना नाम अंकित कुमार बताया. आरोपी अंकित कुमार ने खुलासा किया कि वह पुलिस और आबकारी विभाग की कड़ी निगरानी से बचने के लिए इस हाई-प्रोफाइल तरीके का इस्तेमाल कर रहा था. ऑनलाइन डिलीवरी बैग का उपयोग करने के कारण वह आसानी से पुलिस और लोगों के बीच से गुज़र जाता था और किसी को शक नहीं होता था.