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रांची के नारी गांव में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा, विदेशी शराब से लेकर लेबल और सीलिंग मशीन तक जब्त

रांचीः राजधानी रांची में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. इटकी थाना क्षेत्र के नारी गांव में छापेमारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है. मौके से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब के साथ शराब की बोतलें तैयार करने और उन्हें बाजार में बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री भी बरामद की गई है. बरामद सामान में शराब के लेबल, स्टिकर, कॉर्क, ढक्कन, सीलिंग मशीन और शराब की खाली बोतलें शामिल हैं.

कार्रवाई के दौरान इस अवैध कारोबार से जुड़े तस्कर मौके से फरार हो गए. उत्पाद विभाग ने सुरेंद्र साहू और विजय साहू पर मिनी शराब फैक्ट्री के संचालन में शामिल होने का आरोप लगाया है. दोनों की गिरफ्तारी के लिए टीम प्रयास कर रही है.

इटकी के नारी गांव में छापेमारी

उत्पाद विभाग की ओर दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर 2026 को नारी गांव में छापेमारी की गई. सहायक उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर उत्पाद पदाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई. छापेमारी के दौरान अलग-अलग ब्रांड के शराब की बोतलों पर लगाए जाने वाले लेबल और स्टिकर के साथ बड़ी संख्या में ढक्कन बरामद किए गए. इसके अलावा शराब की खाली बोतलें, कॉर्क और बोतलों को सील करने वाली मशीन भी मिली है.

कई नामी ब्रांड के लेबल और ढक्कन बरामद

छापेमारी के दौरान महंगी ब्रांड की विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गईं. इनमें 375 एमएल की और 750 एमएल की बोतलें शामिल हैं. बरामद शराब में 375 एमएल की 24 बोतलें, एक महंगी ब्रांड की व्हिस्की, 750 एमएल की 24 शराब की बोतलें और दूसरी महंगी ब्रांड की व्हिस्की हैं. इनके अलावा शराब की खाली बोतलें, विभिन्न ब्रांड के लेबल-स्टिकर, कॉर्क, ढक्कन और बोतलों को सील करने वाली मशीन भी बरामद की गई है.