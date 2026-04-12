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धनबाद: उत्पाद सिपाही परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, नागपुरी प्रश्नों पर उठे सवाल

धनबाद: जिले में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. जिले के कुल 77 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा को सात जोन में विभाजित किया गया था, जहां प्रशासन की ओर से सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

हालांकि परीक्षा समाप्त होने के बाद दूसरी पाली के अभ्यर्थियों ने नागपुरी विषय के प्रश्नपत्र को लेकर सवाल खड़े किए. परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर निकले कई अभ्यर्थियों ने प्रश्नों में त्रुटि होने का आरोप लगाया. SSLNT परीक्षा केंद्र से बाहर आई अभ्यर्थी सुमन कुमारी ने बताया कि उनकी परीक्षा अच्छी रही, लेकिन परिणाम आने तक कुछ भी कहना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि झारखंड में पहले भी परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आ चुके हैं, इसलिए अभ्यर्थियों में आशंका बनी रहती है.

उत्पाद सिपाही परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न (Etv Bharat)

वहीं अभ्यर्थी विवेक कुमार सिंह ने नागपुरी प्रश्नपत्र में कई गलतियां होने का दावा किया. उनके अनुसार तीन-चार प्रश्नों में त्रुटियां थीं, कुछ प्रश्नों के विकल्प सही नहीं थे, जबकि एक-दो प्रश्नों में तथ्यात्मक गलती भी पाई गई. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि एक प्रश्न में “हीरू” की जगह “बीरू” लिखा गया था. इसके अलावा गुमला स्थित टांगीनाथ मंदिर से जुड़े प्रश्न में वहां फरसा होने के बावजूद विकल्प में त्रिशूल दिया गया था.