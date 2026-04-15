आबकारी आयुक्त के निर्देश-अवैध शराब की बिक्री रोकें, यह राजस्व और सेहत दोनों के लिए हानिकारक
अवैध शराब की बिक्री रोकने को आबकारी पुलिस के सहयोग के लिए 300 होमगार्ड भी लिए गए.
Published : April 15, 2026 at 2:14 PM IST
जोधपुर: राज्य के आबकारी आयुक्त (Excise Commissioner) नमित मेहता ने बुधवार को संभाग के आठ जिलों के आबकारी अधिकारियों की क्लास ली. मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में मेहता ने बैठक में साफ किया कि अवैध शराब की बिक्री राजस्व का नुकसान कर रही है. वहीं अवैध शराब लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है.
आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने मीडिया से कहा, हमने तय किया कि प्रदेश में आठ बजे तक तय नियमों में शराब की बिक्री हो. इसके बाद दुकान से शराब नहीं बिके. अवैध शराब की बिक्री रोकने को आबकारी पुलिस के सहयोग के लिए 300 होमगार्ड भी लिए. जरूरत पड़ी तो इनकी नफरी बढ़ाएंगे. यह भी तय करेंगे कि नियमानुसार काम करने वाले शराब विक्रेताओं को कोई परेशानी नहीं हो. यह पूछे जाने पर कि शराब ठेकों का बंद होने का समय रात आठ बजे बाद बढ़ाने की कोई योजना है क्या, मेहता बोले-यह लंबे से चल रहा है. मैंने हाल में पद संभाला है. इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते. पूर्व में क्या-क्या हुआ, उसे देखने के बाद ही कुछ कह सकूंगा.
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शटर व दीवार के छेद कब बंद होंगे: मेहता से पूछा कि शराब दुकानों के शटर व दीवारों में छेदकर रात आठ बजे बाद बिक्री होती है. इसके लिए आबकारी पुलिस व विभागीय अधिकारी निरीक्षण कर इनको बंद क्यों नहीं कराते, इस पर मेहता बोले, तय समय बाद शराब की बिक्री नहीं होगी. आठ बजे बाद दुकान नहीं खुलेगी. आज सभी अधिकारियों को इसके निर्देश देंगे. दुकानों के निरीक्षण के भी निर्देश देंगे. एक साल में 400 से ज्यादा कार्रवाई की गई हैं.
अवैध शराब से राजस्व को नुकसान: मेहता ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाली शराब से राज्य के राजस्व का तो नुकसान होता है. इसकी रोकथाम कैसे हो, इसे लेकर हम हर स्तर पर बात कर रहे हैं. इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है. अवैध शराब के साथ नकली शराब की रोकथाम जरूरी है. इसका सीधा नुकसान जानमाल का होता है. युवाओं में बढ़ते नशे पर कहा, अवैध शराब की बिक्री इस प्रवृति को बढावा देती है, इसलिए इसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं.
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