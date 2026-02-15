एक्शन में उत्पाद विभागः नगर निकाय चुनाव को लेकर अवैध शराब पर विशेष निगरानी
झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग विशेष निगरानी बरत रहा है.
Published : February 15, 2026 at 3:12 PM IST
रांचीः प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दौरान अवैध शराब की कारोबारी किसी भी तरह से मतदान को प्रभावित न कर सके इसके लिए उत्पाद विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. सीनियर अफसरों के निर्देश पर उत्पाद विभाग निकाय चुनाव को लेकर विशेष रूप से अलर्ट है और लगातार छापेमारी अभियान चला रहा है.
लगातार हो रही कार्रवाई
अवैध शराब के कारोबार पर झारखंड उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. नगर निकाय चुनाव के दौरान शराब सिंडिकेट सक्रिय न हो सके, इसके लिए विभाग ने तीन विशेष टीमें गठित की है. विगत दो सप्ताह में इन टीमों ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, साथ ही 500 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद कर उसे जब्त किया है. विभाग का स्पष्ट उद्देश्य है कि चुनावी माहौल में अवैध शराब की बिक्री बिल्कुल न हो. इस दिशा में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और वरीय अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं.
बरती जा रही विशेष निगरानी
सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि रांची में करीब डेढ़ सौ अधिकृत शराब दुकानें हैं और केवल इन्हीं से शराब की बिक्री सुनिश्चित करना विभाग का प्रमुख दायित्व है. अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है. उमाशंकर सिंह ने बताया की चुनाव अवधि में शराब सिंडिकेट की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा. विभाग की यह मुहिम शहर के विभिन्न इलाकों में जारी है, जहां संदिग्ध ठिकानों पर नजर रखी जा रही है.
विगत दो सप्ताह में 08 आरोपियों को जेल भेजा गया है जबकि 500 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है. निकाय चुनाव के दौरान अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है. -उमाशंकर सिंह, सहायक उत्पाद आयुक्त.
आमलोगों से भी की गई है अपील
बता दें कि नगर निकाय चुनाव की तिथियां नजदीक आते ही उत्पाद विभाग अलर्ट मोड में है. अवैध शराब न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक बुराई को भी बढ़ावा देती है. विभाग ने आमजन से अपील की है कि ऐसी गतिविधियों की सूचना दें. यह अभियान चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
