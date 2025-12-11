ETV Bharat / state

झारखंडी कौन! पर खूब हई बयानबाजी, नीरा यादव- सुरेश पासवान बीच वार-पलटवार

सुरेश पासवान के इस आरोप पर भला नीरज यादव ने भी जवाब देते हुए कहा कि जब झारखंड की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कैसे आप चले गए, झारखंड की बात करनी चाहिए लेकिन यह लोग हमेशा कोई बात होती है तो सीधे देश के प्रधानमंत्री पर चले जाते हैं. नीरा यादव ने कहा कि इन लोगों को वहम हो गया है कि हम लोग फेविकोल की तरह सत्ता से हमेशा चिपके रहेंगे, मगर हकीकत कुछ और है.

नीरा यादव ने सुरेश पासवान को झारखंडी मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह लोग झारखंड की बात ही नहीं करते हैं. जिस पर पलटवार करते हुए सुरेश पासवान ने कहा कि कौन झारखंडी है और कौन नहीं है उसे तय करेगा खतियान और नीरा यादव खुद झारखंडी नहीं हैं, यदि वह झारखंडी हैं तो कहिए उन्हें खतियान दिखाने के लिए. खतियान देखने के बाद यह पता चलेगा कि असली झारखंडी सुरेश पासवान है या नीरा यादव या नरेंद्र मोदी.

रांचीः शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधानसभा परिसर सियासी अखाड़ा बनता दिखा. भाजपा विधायक नीरा यादव और राजद विधायक सुरेश पासवान आमने सामने होकर ताल ठोकते नजर आए. दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा. मीडियाकर्मियों के बीच आमने-सामने हुए दोनों नेता एक दूसरे को झारखंडी मानने से इनकार करते नजर आए.

सुरेश पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि हम लोग भी आप लोगों को लेकर चल रहे हैं चिंता मत करिए. उन्होंने कहा कि नीरा यादव का भी काम हम कर देते हैं. यह सुनते ही नीरा यादव भी भला चुप कैसे रहतीं उन्होंने कहा कि हम जनता के सेवक हैं. हम खुद अपना काम करवा लेते हैं. नीरा यादव के अपने आप को जनसेवक कहे जाने पर कटाक्ष करते हुए सुरेश पासवान ने कहा कि अपने आप को जनसेवक आप बता रही हैं लेकिन पूरे राज्य में सबसे अधिक वोट किसे मिला है उसे आपको जानना चाहिए.



गोल-गोल बात नहीं खाता खतियान देखिए

नीरा यादव ने जवाब देते हुए कहा कि देहात में एक कहावत है कि गोल- गोल बात करने वाला लोग जीतने की कोशिश करता है मगर हकीकत कुछ और होता है. सुरेश पासवान तपाक से कहते हैं कि गोल-गोल बात नहीं खाता खतियान देखिए कि जनता ने किसे सबसे अधिक वोट दिया. इन सब के बीच वोट चोरी का भी मुद्दा छाया और नीरा यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब यह लोग जहां जीतते हैं वहां वोट चोरी नहीं होती, जहां बीजेपी जीतती है ,वहां वोट चोरी होती है.

वोट चोरी से बात पहुंच गई बाबा दरबार पर और सुरेश पासवान ने दावा करते हुए कहा कि उन्हें बाबा का आशीर्वाद मिला और वह इतने वोट से जीत गए. नीरा यादव ने भी कहा कि हम सभी लोग बाबा के प्रति आस्था रखते हैं और पूजा करते हैं. उनका आशीर्वाद हमें भी मिलता है. उन्होंने कहा कि हम बाबा के पुजारी हैं और हर सनातनी को होना भी चाहिेए.

राज्य सरकार के वादाखिलाफी की आलोचना करते हुए 3200 रुपया क्विंटल धान खरीद मूल्य तय करने का आश्वासन देने वाली सरकार ने किसानों को महज 2450 रुपए देने का फैसला किया है और जब कभी भी यह बात उठाई जाती है तो वह केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के ऊपर बात करने लगते हैं, जिससे राज्य की जनता का ध्यान भटकाया जा सके.



