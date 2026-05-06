कैंसर का 'काल' बनेगी 'काली हल्दी'! BHU की रिसर्च ने दुनिया को चौंकाया, शुरुआती नतीजों को मिली ग्लोबल सराहना
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की बड़ी सफलता, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ 'ब्लैक टर्मेरिक' बन सकेगा अचूक हथियार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 8:20 PM IST
वाराणसी : सर्वाइकल कैंसर, महिलाओं में दुनिया का चौथा सबसे आम कैंसर है. इसके लिए होने वाले रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जैसे उपचार कई बार शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पांच विभिन्न विभागों ने मिलकर सर्वाइकल कैंसर के उपचार की दिशा में एक क्रांतिकारी शोध किया है. इस शोध का प्रमुख केंद्र 'काली हल्दी' का मेथेनॉलिक एक्स्ट्रैक्ट है, जिसके शुरुआती परिणामों ने वैज्ञानिकों को बेहद उत्साहित किया है. काली हल्दी के अर्क में ऐसे महत्वपूर्ण औषधीय गुण मौजूद हैं, जो कैंसर के उपचार में एक स्थाई और बेहतर विकल्प के रूप में उभर सकते हैं. पेश है मनीष चौहान के संपादन के साथ संवाददाता प्रतिमा तिवारी की खास रिपोर्ट.
BHU की इस रिसर्च से पता चला है कि काली हल्दी का अर्क बिना स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए सर्वाइकल कैंसर की कोशिकाओं (HeLa और SiHa) को चुनकर नष्ट करने की क्षमता रखता है. वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह अर्क, कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे 'एपोप्टोसिस' (कोशिका मृत्यु) की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कैंसर का प्रसार रुक जाता है. काली हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स गुण भविष्य में कीमोथेरेपी के घातक साइड इफेक्ट्स को कम करने और उपचार के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक सहायक कॉम्बिनेशन थेरेपी के रूप में भी अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं.
काली हल्दी से हुए शोध में मिला प्रारंभिक परिणाम
डिपार्टमेंट ऑफ़ मॉलिक्युलर एंड ह्यूमन जेनेटिक के प्रो. गोपेश्वर नारायण ने बताया कि ‘‘सर्वाइकल कैंसर को लेकर काली हल्दी के माध्यम से हुए शोध में हमें बहुत ही प्रारंभिक परिणाम मिले हैं. सर्वाइकल कैंसर के सेल-लाइन्स पर काली हल्दी के एक्स्ट्रैक्ट्स (अर्क) को, जिसमें अलग-अलग तरह के एक्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, अलग-अलग मीडियम में हम लोग एक्सट्रैक्ट (अर्क) निकालते हैं. जैसे- मेथेनॉल में, इथेनॉल में फिर पानी में. इसको एक्वस एक्सट्रैक्ट बोलते हैं. अलग-अलग एक्स्ट्रैक्ट्स में अलग-अलग कंपोनेंट्स और कंपाउंड्स एक्स्ट्रैक्ट होकर आते हैं. उनके अलग-अलग डोजेस हमने सेल-लाइन्स में डालकर देखे कि सेल-लाइन्स में क्या इफेक्ट आ रहा है, जोकि प्योर ट्यूमर सेल्स हैं.’’
एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज होगा, तो होती है सेल डेथ
उन्होंने यह भी बताया कि ‘‘हमने देखा कि काली हल्दी के कुछ एक्स्ट्रैक्ट्स कैंसर सेल-लाइन्स को, सेल्स को सेलेक्टिवली किल कर रहे हैं और नॉर्मल सेल्स पर उतना असर नहीं है, बहुत ही माइन्यूट असर है. हमने आगे देखने की कोशिश की कि सेल्स क्यों मर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है और प्रोसेस क्या है. कई मैकेनिज्म हम लोगों ने देखे हैं. कई मॉलिक्यूलर पाथवेज इन्वाल्व हैं, जो कि ऑल्टर होते हैं, सेल प्रोलिफरेशन, सेल को बढ़ने में मदद करते हैं, ये उनको रोकता है और एक डीएनए डैमेज करता है. जब एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज होगा तो सेल डेथ होती है, जिसको सेल डेथ एपोप्टोसिस बोलते हैं.’’
प्रारंभिक परिणाम के बाद व्यापक शोध कार्य बाकी
उन्होंने कहा कि, यह बहुत ही उत्साहजनक परिणाम है. इसमें आगे अभी काफी रिसर्च करना बाकी है. काफी कुछ काम करने के बाद ही इसमें निर्णायक रूप से कहा जा सकता है. अभी जो प्रारंभिक परिणाम हैं, उससे तो यही लगता है कि कैंसर सेल्स पर ये इफेक्टिव हो सकता है. कीमोथेरेपी का एक अल्टरनेटिव के रूप में या कॉम्बिनेशन थेरेपी के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है. अभी संगठित मॉडल्स में, स्फेरोइड मॉडल्स में, फिर एनिमल मॉडल्स में कोशिश करने के बाद कुछ कहा जा सकता है. इसके मेटाबोलाइट्स के क्या इफेक्ट होंगे, अलग ऑर्गन सिस्टम्स पर इसके क्या प्रभाव होंगे, इसका मेटाबोलिज्म बॉडी पर कैसा होगा, इन सभी चीजों पर व्यापक शोध करने के बाद ही निर्णायक परिणाम पर कहा जा सकता है.
पांच फैकल्टी मेंबर्स इस शोध कार्य में कर रहे काम
प्रो.गोपेश्वर नारायण ने बताया कि, यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है, जो कि आईसीएमआर से फंड हुआ है. हमने साल 2022-23 में ही काम शुरू कर दिया था. स्क्रीनिंग करना 2022 में शुरू किया गया और साल 2023 में हमने प्रोजेक्ट लिखा. साल 2024 में हमें प्रोजेक्ट मिला और आईसीएमआर से फंड हुआ. फंड मिलने के बाद हमने काम को आगे बढ़ाया. हमारी पांच फैकल्टी मेंबर्स अलग-अलग डिपार्टमेंट्स से हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से प्रो. सुनीता सिंह, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद से डॉ. जसमीत सिंह, रेडियोथेरेपी एंड रेडिएशन मेडिसिन से डॉ. हिमांशु मिश्रा, जनरल सर्जरी से प्रो. मुमताज़ अंसारी ने मिलकर रिसर्च वर्क और काम किया है. इसमें हमारे तीन स्टूडेंट्स और एक लैब अटेंडेंट भी काम करते हैं.
अभी एनिमल मॉडल पर नहीं पहुंची है स्टडी
रिसर्च टीम में शामिल मेघा बताती हैं, “हम लोगों का ये मॉलिक्यूलेर आधारित रिसर्च है. इसमें एक्सट्रैक्ट लेकर हम लोगों ने पहले इसके अवरोधक गुण देखे, तो हम लोगों को सर्वाइकल कैंसर के ऊपर अच्छा रिजल्ट मिला. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डीएनए डैमेज हो रहा है या नहीं. हमने देखा कि नॉर्मल सेल्स की अपेक्षा सर्वाइकल कैंसर में ज्यादा सेल्स डेथ और डीएनए डैमेज हो रहा है. अभी तक ये बेसिक स्टडी ही है. यह स्टडी सर्वाइकल कैंसर सेल्स में ही मिला है. हम लोग अभी एनिमल मॉडल तक पहुंचे नहीं हैं.’’
कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज कर सकते हैं काली हल्दी
उन्होंने बताया कि, स्टडी में अभी हम लोगों को जो एक चीज मिली है, वह इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं. अगर ऐसा है तो हम लोग ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज कर सकते हैं, जिससे कीमोथेरेपी का इफेक्ट बढ़ा सकें और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे साइड इफेक्ट हटाया जा सके. प्रो. जसमीत सिंह बताते हैं, ‘‘काली हल्दी जनमानस में औषधीय हल्दी के रूप में ही जानी जाती है. ये उसकी पहचान है कि वो हमेशा से औषधि के रूप में प्रयोग की गई है. इन्फ्लेमेशन में, पेट की बीमारियों में, हाइपर कॉलेस्ट्रॉल और बहुत सी बीमारियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं.
होगा कैंसर की चिकित्सा में एक स्थाई विकल्प
डॉ. जसमीत सिंह ने बताया कि हल्दी का प्रयोग ट्रेडिशनल मेडिसिन और एथनो-बोटनिस्ट भी बहुतायत में करते हैं. काली हल्दी एक तरीके से औषधीय हल्दी ही है. बहुत सारे नेचुरल हीलर्स इसका अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं. कैंसर के लिए भी इसका प्रयोग होता है. अभी हम लोग इसको साइंटिफिक रूप से साबित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. बहुत जल्द ही ये मार्केट में कैंसर की चिकित्सा में एक स्थाई विकल्प के रूप में स्थापित होगा. काली हल्दी का वैज्ञानिक नाम Curcuma caesia है. जैसा कि विशेषज्ञों ने बताया कि इसके अर्क में मौजूद यौगिक कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाकर उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखते हैं.
दुर्लभता और औषधीय महत्व के कारण सामान्य से अलग
काली हल्दी की दुर्लभता और उसके औषधीय महत्व के कारण यह सामान्य पीली हल्दी की तुलना में बहुत महंगी है. सूजन, दर्द व संक्रमण रोकने में कारगर इस औषधीय हल्दी का इस्तेमाल अधिकतर आयुर्वेद में होता है. इसकी वर्तमान में कीमत पांच हजार रुपये प्रति किलोग्राम है. यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम के जंगलों में पाई जाती है. इसकी खेती के लिए भुरभुरी दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जो इसके व्यावसायिक उत्पादन की संभावनाओं को भी बल देती है. शोध के दौरान विशेषज्ञों ने पाया कि काली हल्की के अर्क की प्रभावशीलता सामान्य कोशिकाओं के लिए सुरक्षित है, जो इसे कीमोथेरेपी के उन दुष्प्रभावों से अलग करती है, जहां स्वस्थ कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं.
प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध
शोध करने वाले वैज्ञानिकों के इस शोध को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है. इसके निष्कर्ष प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'स्प्रिंगर' और 'बीएमसी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एंड थैरेपीज' में प्रकाशित हो चुके हैं. इस शोध में मानव कैंसर कोशिकाओं (HeLa और SiHa) के साथ-साथ सामान्य कोशिकाओं (HEK293T) पर भी गहन परीक्षण किया गया है. इसमें पाया गया कि काली हल्दी का अर्क न केवल कैंसर कोशिकाओं को मारता है, बल्कि उन्हें निष्क्रिय अवस्था में पहुंचाकर उनकी वृद्धि को भी पूरी तरह से रोक देता है.
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