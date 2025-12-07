लखनऊ में निर्माण कार्य के दौरान हादसा: गोमतीनगर बस डिपो की दीवार ढही; 3 मजदूर दबे, एक की हालत गंभीर
विभूतिखंड इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया, रोडवेज वर्कशॉप की दीवार गिरने से तीन मजदूर घायल हो गये. उनका इलाज लोहिया संस्थान में चल रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 8:50 PM IST
लखनऊ: विभूतिखंड में सीएम ग्रिड योजना की खुदाई के दौरान रविवार को बड़ा हादसा हो गया. लापरवाही के कारण गोमतीनगर बस डिपो की जर्जर दीवार ढह गई. इसके नीचे दबकर तीन मजदूर घायल हो गए. कार्यदायी संस्था पर दीवार की नींव तक गड्ढा खोदने का आरोप है. घायल मजदूरों को लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया है. वहां एक मजदूर की हालत गंभीर बतायी जा रही है.
जर्जर दीवार गिरने से हुआ हादसा: गोमतीनगर बस डिपो को ओमेक्स की तरफ से पीपीपी मॉडल में डेवलप किया जा रहा है. मजदूरों और मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि दीवार पहले से ही जर्जर हालत में थी. मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था की तरफ से दीवार की नींव तक गड्ढा खोद दिया गया था, जिसके कारण पहले से झुकी हुई जर्जर दीवार भरभरा कर गिर गई.
लापरवाही का आरोप: लोगों का कहना है कि यह हादसा जरूरी सावधानी नहीं बरतने के कारण हुआ है. दीवार गिरने से तीन मजदूर चोटिल हुए हैं. घायल सीतापुर के रहने वाले दीपू और मलिहाबाद के राम आसरे के पैर में चोट लगी है. वहीं, सीतापुर के रहने वाले फकीरे का हाथ टूटा है और कंधे में गंभीर चोट आई है. तीनों मजदूरों को लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया है.
घायलों का इलाज लोहिया संस्थान में किया जा रहा: संबंधित संस्था के ठेकेदार का कहना है कि मलबा हटाने के दौरान जर्जर दीवार गिरने से यह हादसा हुआ. विभूतिखंड इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि सीएम ग्रिड योजना के तहत खुदाई का काम चल रहा था और रोडवेज कार्यशाला की दीवार गिरने से तीन मजदूर घायल हुए हैं, जिनका इलाज लोहिया संस्थान में चल रहा है. नगर निगम के चीफ इंजीनियर महेश वर्मा का कहना है कि मामले में रिपोर्ट लेकर जरूरी कार्रवाई की जाएगी.
सीएम ग्रिड योजना के तहत हो रही खुदाई: लखनऊ के विभूति खंड CNG पंप के पास सीएम ग्रिड योजना के तहत हो रही खुदाई के दौरान रविवार को गोमतीनगर बस डिपो की जर्जर दीवार ढह गई. इसके नीचे दबकर तीन मजदूर चोटिल हो गए. घायलों को लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार चल रहा है. इनमें एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है.
यह भी पढ़ें- फर्जी आईडी पर SIM कार्ड लेकर करते थे डिजिटल फ्रॉड, बागपत में छह साइबर ठग गिरफ्तार