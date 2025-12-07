ETV Bharat / state

लखनऊ में निर्माण कार्य के दौरान हादसा: गोमतीनगर बस डिपो की दीवार ढही; 3 मजदूर दबे, एक की हालत गंभीर ​

लखनऊ: विभूतिखंड में सीएम ग्रिड योजना की खुदाई के दौरान रविवार को बड़ा हादसा हो गया. लापरवाही के कारण गोमतीनगर बस डिपो की जर्जर दीवार ढह गई. इसके नीचे दबकर तीन मजदूर घायल हो गए. कार्यदायी संस्था पर दीवार की नींव तक गड्ढा खोदने का आरोप है. घायल मजदूरों को लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया है. वहां एक मजदूर की हालत गंभीर बतायी जा रही है.

जर्जर दीवार गिरने से हुआ हादसा: ​गोमतीनगर बस डिपो को ओमेक्स की तरफ से पीपीपी मॉडल में डेवलप किया जा रहा है. मजदूरों और मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि दीवार पहले से ही जर्जर हालत में थी. मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था की तरफ से दीवार की नींव तक गड्ढा खोद दिया गया था, जिसके कारण पहले से झुकी हुई जर्जर दीवार भरभरा कर गिर गई.

लापरवाही का आरोप: लोगों का कहना है कि यह हादसा जरूरी सावधानी नहीं बरतने के कारण हुआ है. दीवार गिरने से तीन मजदूर चोटिल हुए हैं. ​घायल सीतापुर के रहने वाले दीपू और मलिहाबाद के राम आसरे के पैर में चोट लगी है. वहीं, सीतापुर के रहने वाले फकीरे का हाथ टूटा है और कंधे में गंभीर चोट आई है. तीनों मजदूरों को लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया है.