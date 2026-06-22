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बूंदी में धार्मिक महत्व की सरंचनाएं होने के दावे पर कराई सार्वजनिक जगह पर खुदाई और सफाई

बूंदी में खुदाई करती नगर परिषद की टीम ( ETV Bharat Bundi )