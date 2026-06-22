बूंदी में धार्मिक महत्व की सरंचनाएं होने के दावे पर कराई सार्वजनिक जगह पर खुदाई और सफाई
खुदाई के दौरान धर्मस्थल जैसी कोई संरचना या धार्मिक स्थल के स्पष्ट अवशेष नहीं मिले.
Published : June 22, 2026 at 8:57 PM IST
बूंदी: शहर के अति संवेदनशील मीरा गेट क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान के नीचे गंगाजी की पथवारियां होने के दावे के बाद सोमवार को प्रशासनिक कार्रवाई की गई. एक पक्ष ने 24 जून तक खुदाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी. इसके बाद जिला प्रशासन ने मौके पर खुदाई और साफ-सफाई कराई. बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. हालांकि सफाई के दौरान पुलिस ने भीड़ को स्थल से दूर रखा. क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा.
नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता जोधराज मीणा ने बताया कि विभिन्न संगठनों की मांग और चेतावनी के मद्देनजर प्रशासन के निर्देश पर आज स्थल पर खुदाई और सफाई कराई गई. खुदाई के दौरान धर्मस्थल जैसी कोई संरचना या धार्मिक स्थल के स्पष्ट अवशेष नहीं मिले. उस जगह की सफाई करा सुरक्षित कर दिया. आगे की कार्रवाई उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार की जाएगी.
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चारों ओर लगाई सुरक्षा जाली: एसडीएम लक्ष्मीनारायण मीणा ने कहा, कुछ लोगों ने मीरा गेट के यहां एक जगह गंगाजी की पथवारियां होने का दावा किया. उनकी मांग पर स्थान से मलबा हटवाकर सफाई कराई. सफाई के बाद नीचे एक स्ट्रक्चर निकला, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है. हम उस स्थान के चारों तरफ सुरक्षा जाली लगवा रहे हैं. उच्चाधिकारियों के निर्देश के अनुसार आगे कार्यवाही करेंगे.
खुदाई की मांग: एक पक्ष ने मीरा गेट चौराहे के पास मंदिर के पीछे खाली स्थान पर प्राचीन चबूतरे के साथ धार्मिक महत्व की संरचनाएं एवं गंगाजी की पथवारियां होने का दावा किया था. संगठनों ने कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपा एवं स्थल की खुदाई की मांग की. 24 जून के बाद आंदोलन की चेतावनी दी. इस पर नगर परिषद, राजस्व तथा पुलिस प्रशासन ने एसडीएम लक्ष्मी नारायण मीणा, परिषद आयुक्त ब्रजेश राय आदि की मौजूदगी में जेसीबी से चबूतरे के आसपास खुदाई एवं साफ-सफाई कराई.
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