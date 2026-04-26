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JET परीक्षा में भारी लापरवाही: बोकारो-रांची के दो केंद्रों पर पेपर गड़बड़ी के बाद परीक्षा रद्द

रांची: झारखंड में 26 अप्रैल को आयोजित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET/JET) के दौरान बड़ी अव्यवस्था सामने आई है. बोकारो और रांची के दो परीक्षा केंद्रों पर गंभीर गड़बड़ी के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई. इस घटना ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है.

परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा

जानकारी के मुताबिक, बोकारो के सेक्टर 9 स्थित सरदार पटेल पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र की कमी और अधूरा पैकेट मिलने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी. सुबह 8 बजे से ही केंद्र पर पहुंचे परीक्षार्थियों को घंटों इंतजार करना पड़ा लेकिन जब दोपहर 12:30 बजे तक भी परीक्षा शुरू नहीं हो पाई तो उन्हें केंद्र से बाहर कर दिया गया. इससे नाराज छात्रों ने परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया और परीक्षा प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया.

JPSC द्वारा परीक्षा रद्द करने की पुष्टि (Etv bharat)

प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से परीक्षा रद्द की

वहीं रांची के एएसटीवीएस डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, शहीद चौक स्थित केंद्र पर उड़िया विषय की परीक्षा के प्रश्न पत्र अपठनीय पाए गए. परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र स्पष्ट नहीं था, जिससे परीक्षा देना संभव नहीं हो पाया. इसके बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इस केंद्र की परीक्षा भी रद्द कर दी.

दोनों केंद्रों पर गड़बड़ी