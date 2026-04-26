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JET परीक्षा में भारी लापरवाही: बोकारो-रांची के दो केंद्रों पर पेपर गड़बड़ी के बाद परीक्षा रद्द

प्रश्न पत्र की कमी और अपठनीय पेपर बना कारण, JPSC ने नई तिथि जल्द जारी करने की बात कही.

Jharkhand Public Service Commission
झारखंड लोक सेवा आयोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 26, 2026 at 5:57 PM IST

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रांची: झारखंड में 26 अप्रैल को आयोजित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET/JET) के दौरान बड़ी अव्यवस्था सामने आई है. बोकारो और रांची के दो परीक्षा केंद्रों पर गंभीर गड़बड़ी के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई. इस घटना ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है.

परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा

जानकारी के मुताबिक, बोकारो के सेक्टर 9 स्थित सरदार पटेल पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र की कमी और अधूरा पैकेट मिलने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी. सुबह 8 बजे से ही केंद्र पर पहुंचे परीक्षार्थियों को घंटों इंतजार करना पड़ा लेकिन जब दोपहर 12:30 बजे तक भी परीक्षा शुरू नहीं हो पाई तो उन्हें केंद्र से बाहर कर दिया गया. इससे नाराज छात्रों ने परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया और परीक्षा प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया.

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JPSC द्वारा परीक्षा रद्द करने की पुष्टि (Etv bharat)

प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से परीक्षा रद्द की

वहीं रांची के एएसटीवीएस डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, शहीद चौक स्थित केंद्र पर उड़िया विषय की परीक्षा के प्रश्न पत्र अपठनीय पाए गए. परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र स्पष्ट नहीं था, जिससे परीक्षा देना संभव नहीं हो पाया. इसके बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इस केंद्र की परीक्षा भी रद्द कर दी.

दोनों केंद्रों पर गड़बड़ी

शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों केंद्रों पर गड़बड़ी की मुख्य वजह प्रश्न पत्र का समय पर उपलब्ध नहीं होना और तकनीकी त्रुटियों के कारण पेपर का सही तरीके से प्रिंट नहीं होना है. इस लापरवाही ने हजारों अभ्यर्थियों की मेहनत पर असर डाला है.

आधिकारिक रूप से परीक्षा रद्द की पुष्टि

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने इन दोनों केंद्रों की परीक्षा को आधिकारिक रूप से रद्द करने की पुष्टि की है. आयोग ने कहा है कि प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए नई परीक्षा तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. साथ ही मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई है.

इस पूरे घटनाक्रम के बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश है और वे परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं. ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो.

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