Unique Wedding : धीरेंद्र शास्त्री ने कहा तो गायों के सामने हुए फेरे, खिलाया छप्पन भोग
बागेश्वर धाम सरकार ने कहा तो गायों को खिलाया छप्पन भोग. चर्चा में सांवलियाजी की अनोखी शादी...
Published : April 20, 2026 at 9:16 PM IST
चित्तौड़गढ़: आज के दौर में जहां शादियां भव्य होटल, रिसॉर्ट और डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में आयोजित की जा रही हैं. वहीं, सांवलियाजी कस्बे में बालोटिया परिवार ने परंपरा, आस्था और सामाजिक संदेश का अनूठा उदाहरण पेश किया है. यहां श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल के कर्मचारी राजेंद्र शर्मा ने अपनी पुत्री आयुषी का विवाह गौशाला की पवित्र भूमि पर संपन्न कर एक नई सोच को जन्म दिया है.
राजेंद्र शर्मा के गुरु धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि विवाह की रस्में मंदिर या फिर गौशाला में करवाना. इसका कारण है कि गाय में 33 कोटि देवी-देवता वास करते हैं. अपने गुरु की बात रखने के लिए सांवलियाजी के निकट स्थित चिकारड़ा गांव की गौशाला में गायों के समक्ष विवाह की रस्में हुईं. साथ ही गायों को 56 भोग खिलाया गया.
सांवलियाजी निवासी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी पुत्री आयुषी का विवाह था और नाथद्वारा से दामाद निखिल बारात लेकर आए थे. सोमवार को विवाह की रस्में और फेरे हुए. सांवलियाजी से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित चिकारड़ा कस्बे में स्थित श्री महावीर गौशाला परिसर इस विशेष विवाह का साक्षी बना. वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि-विधान से आयुषी के मंगल फेरे गौशाला में ही संपन्न करवाए गए. इस दौरान बड़ी संख्या में परिजन, रिश्तेदार, इष्ट मित्र और स्थानीय लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने इस अनूठे आयोजन को करीब से देखा और सराहा. विवाह समारोह की सबसे खास बात रही कि गौशाला की गायों के प्रति विशेष श्रद्धा और सेवा भाव दिखा.
गायों की पहले पूजा-अर्चना हुई : शर्मा ने बताया कि विवाह के अवसर पर बालोटिया परिवार ने गौशाला में मौजूद गायों को विधिवत 56 भोग अर्पित किया गया. गायों की पूजा-अर्चना कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई. जैसे ही यह आयोजन शुरू हुआ, पूरे परिसर में 'गोमाता की जय' और 'श्री सांवलिया सेठ' के जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया.
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खास अवसर पर दें धर्म एवं संस्कृति को महत्व : परिवार के सदस्यों का कहना है कि इस विवाह के पीछे केवल एक रस्म निभाना उद्देश्य नहीं था, बल्कि समाज को एक सकारात्मक संदेश देना भी था कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसरों पर भी हम धर्म, संस्कृति और सेवा भाव को प्राथमिकता दे सकते हैं. उन्होंने बताया कि गौशाला में विवाह करवाने से जहां एक ओर पुण्य लाभ की भावना जुड़ी है, वहीं दूसरी ओर गौ सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है. इस अनूठे आयोजन के पीछे धार्मिक प्रेरणा का भी विशेष महत्व रहा.
बागेश्वर धाम के संत को भी दिया था निमंत्रण : राजेंद्र शर्मा ने बताया कि पूर्व में वे कई बार बागेश्वर धाम के संत धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन कर चुके हैं तथा सांवलियाजी आने का निमंत्रण दिया था. भीलवाड़ा में कथा के लिए आए धीरेंद्र शास्त्री सांवलियाजी दर्शन के लिए आए थे. परिवार का कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री के विचारों और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने यह निर्णय लिया. परिवार का उनसे संपर्क भी रहा है और पूर्व में उन्हें निमंत्रण देकर श्री सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था. साथ ही विवाह समरोह में भी निमंत्रण दिया था, लेकिन बाहर का कार्यक्रम होने के कारण वे नहीं आ पाए थे.
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भगवान को भेंट किया था चांदी का सिंहासन : राजेंद्र शर्मा ने बताया कि वे श्री सांवलिया मंदिर मंडल के कर्मचारी भी हैं, तथा भगवान सांवलिया सेठ में गहरी आस्था रखते हैं. ऐसे में उन्होंने विवाह की रस्मों के दौरान 18 अप्रैल को भगवान सांवलिया सेठ मंदिर में 56 भोग धराया. साथ ही चांदी का सिंहासन भेंट किया था. करीब एक किलो चांदी से यह सिंहासन लकड़ी पर तैयार किया गया था.