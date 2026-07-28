सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल; मुस्लिम युवक ने हिंदू दोस्त संग उठाई 251 गंगा जल लीटर की कांवड़
शाकिर ने बताया- इससे पहले 101 लीटर की कावड़ दोस्त मिंटू के साथ ला चुके हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 2:10 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 2:30 PM IST
मुजफ्फरनगर/मेरठ: शहर में सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिली है. यहां मेरठ के रहने वाले दो दोस्त, जिसमें एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम है, 251 लीटर जल की कांवड़ लेकर गुजरते मिले. दोनों दोस्त हरिद्वार से लौट रहे थे और उन्हें वापस जल चढ़ाने मेरठ जाना था. दोनों दोस्तों ने बताया कि वे आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए ये कांवड़ लेकर निकले हैं. लोगों ने ये देखा तो उनका स्वागत करने के साथ ही हौसला भी बढ़ाया.
शाकिर मेरठ में फलावदा और दोस्त मिंटू नागोरी के रहने वाले हैं. दोनों ने 17 जुलाई रात 10 बजे हरिद्वार से जल उठाया था. इसके बाद कांवड़ लेकर वापस मेरठ के लिए निकल पड़े. इनकी टोली में और भी भोले भक्त हैं. दोनों दोस्त जहां से भी गुजरते हैं, लोग रुककर देखने लगते हैं. दोनों दोस्त हरिद्वार से 251 लीटर गंगा जल लेकर निकले हैं. इससे पहले भी वे 101 लीटर जल लेकर निकल चुके हैं.
यात्रा के दौरान शाकिर अपने मित्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आए. इतना ही नहीं, मिलने वाले अन्य शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा भी करते दिखे. कहीं कांवड़ संभालते तो कहीं थके हुए श्रद्धालुओं की मदद करते हुए उन्होंने यह साबित किया कि सेवा और इंसानियत किसी धर्म या जाति की सीमाओं में बंधी नहीं होती.
शाकिर और मिंटू का कहना है कि उनकी दोस्ती वर्षों पुरानी है और उन्होंने कभी धर्म को अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दिया. उनका मानना है कि "इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है." दोनों अपनी इस यात्रा के माध्यम से समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि अलग-अलग आस्थाओं के बावजूद प्रेम, सम्मान और सहयोग से ही समाज मजबूत बनता है. यात्रा के दौरान वे "जात-पात छोड़ो, इंसानियत को जोड़ो" का संदेश भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं.
मुजफ्फरनगर से गुजरते समय दोनों की जोड़ी श्रद्धालुओं और राहगीरों के आकर्षण का केंद्र बनी रही. कई लोगों ने उनके साथ फोटो और वीडियो बनाकर इस पल को यादगार बनाया. श्रद्धालुओं ने उनकी पहल की सराहना करते हुए इसे गंगा-जमुनी तहजीब और सामाजिक सौहार्द की जीवंत मिसाल बताया. शाकिर बताते हैं कि वे 251 लीटर गंगा जल मेरठ के नागौरी स्थित मंदिर में चढ़ाएंगे.
अखिलेश यादव की तस्वीर वाली कांवड़ लेकर निकला शिवभक्त
मेरठ के कंकरखेड़ा हाईवे पर आस्था और राजनीति का एक अनोखा संगम देखने को मिला. हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे नोएडा के शिवभक्त अपनी कांवड़ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीर लगाकर पैदल यात्रा करते नज़र आए.
यात्रा के दौरान नोएडा निवासी बॉबी यादव ने अपने इस अनोखे संकल्प के बारे में बताया. कहा "मैं भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त हूं और हर साल की तरह इस बार भी सावन में जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहा हूं. मेरी इस बार भगवान शिव से बस यही विशेष मनोकामना है कि उत्तर प्रदेश में खुशहाली आए और हमारे नेता अखिलेश यादव एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनें. शिवभक्ति के साथ-साथ अपने नेता के प्रति आस्था प्रकट करने का इससे बेहतर तरीका मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता था.
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