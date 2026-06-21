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Neet Re-Exam 2026: कड़ी सुरक्षा के बावजूद परीक्षा केंद्र में सेंध! इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया छात्र

पुलिस ने परीक्षार्थी को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है.

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इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया छात्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 7:22 PM IST

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वाराणसी : देशभर के विभिन्न केंद्रों पर रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच NEET UG 2026 की परीक्षा दोबारा आयोजित कराई गई. इस दौरान वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक परीक्षा केंद्र से एक संदिग्ध परीक्षार्थी पकड़ा गया, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी. पुलिस ने परीक्षार्थी को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है.

दरअसल, वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में नीट परीक्षा का केंद्र बनाया गया था. इस दौरान एक अभ्यर्थी वहां पहुंचा, जहां एंट्री के दौरान चेकिंग करते समय ही वह पकड़ा गया. वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को उसकी हरकतें संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उन्होंने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसके पास से कुछ संदिग्ध डिवाइस, पुराने पेपर जैसी चीजें बरामद हुई हैं. अब पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कर्रवाई करेगी.

इस बारे में एडीसीपी वैभव बांगर ने बताया कि मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के हरिशचंद्र पीजी कॉलेज का है, जहां से संदिग्ध परीक्षार्थी में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रवेश के दौरान चेकिंग के समय उसके पास से चिपनुमा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिम और कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे उपकरण मिले हैं. उसके पास पुराने नीट के पेपर भी थे, जिससे साफ हो रहा था कि वह चीटिंग करने के उद्देश्य से ही आया था. उसे हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस उस पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई करेगी.

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