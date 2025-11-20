ETV Bharat / state

परीक्षा के दिनों में शिक्षक SIR में उलझे, विद्यार्थी परेशान

बाकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: शिक्षा विभाग के शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों की एसआईआर में ड्यूटी लगाई गई है. बीएलओ, सहायक और अन्य कार्मिक के रूप में ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन इस बीच स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है और स्कूलों में परीक्षा में ड्यूटी देने की बजाय यह शिक्षक एसआईआर में ड्यूटी दे रहे हैं. एसआईआर के चलते ड्यूटी में व्यस्त शिक्षक परीक्षा में ड्यूटी देने से दूर हैं. यह बानगी पूरे प्रदेश के लगभग हर स्कूल में है. बीकानेर में शिक्षा विभाग का मुख्यालय है और बीकानेर शहरी क्षेत्र की एक बड़ी स्कूल एमएम स्कूल में जब ईटीवी भारत की टीम पहुंची तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला. जहां कुल 40 शिक्षकों में से 11 शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर में लगी है. स्कूल के प्राचार्य दीपक मिश्रा ने बताया कि नौवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं. स्कूल में दूसरे शिक्षकों के साथ मिलकर परीक्षा का संचालन करवाया जा रहा है. उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि परेशानी तो हो ही रही है. आपातकालीन परिस्थिति में यदि किसी शिक्षक को छुट्टी लेनी पड़े तो मुश्किल होगी. स्कूल के मंत्रालयिक कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है. शिक्षकों की एसआईआर में लगी ड्यूटी (ETV Bharat Bikaner)