परीक्षा के दिनों में शिक्षक SIR में उलझे, विद्यार्थी परेशान
सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के पद पहले से ही रिक्त चल रहे हैं. एसआईआर में ड्यूटी लगने से यह परेशानी और बढ़ गई है.
Published : November 20, 2025 at 6:33 PM IST
बीकानेर: शिक्षा विभाग के शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों की एसआईआर में ड्यूटी लगाई गई है. बीएलओ, सहायक और अन्य कार्मिक के रूप में ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन इस बीच स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है और स्कूलों में परीक्षा में ड्यूटी देने की बजाय यह शिक्षक एसआईआर में ड्यूटी दे रहे हैं.
एसआईआर के चलते ड्यूटी में व्यस्त शिक्षक परीक्षा में ड्यूटी देने से दूर हैं. यह बानगी पूरे प्रदेश के लगभग हर स्कूल में है. बीकानेर में शिक्षा विभाग का मुख्यालय है और बीकानेर शहरी क्षेत्र की एक बड़ी स्कूल एमएम स्कूल में जब ईटीवी भारत की टीम पहुंची तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला. जहां कुल 40 शिक्षकों में से 11 शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर में लगी है.
स्कूल के प्राचार्य दीपक मिश्रा ने बताया कि नौवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं. स्कूल में दूसरे शिक्षकों के साथ मिलकर परीक्षा का संचालन करवाया जा रहा है. उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि परेशानी तो हो ही रही है. आपातकालीन परिस्थिति में यदि किसी शिक्षक को छुट्टी लेनी पड़े तो मुश्किल होगी. स्कूल के मंत्रालयिक कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है.
इस बीच स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों के पद रिक्त हैं. यह हालत इसी स्कूल में भी है, जहां विषयवार अध्यापकों के पद पहले से ही खाली हैं. ऐसे में अब एसआईआर की ड्यूटी से दूसरे शिक्षकों पर परीक्षा की ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है.
दरअसल, शिक्षा विभाग का मुख्यालय है और खुद बीकानेर जिला मुख्यालय पर ही शिक्षा विभाग के यह हालात हैं. इस पूरे मामले में समन्वय की कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि सुविधा पंचांग के मुताबिक अर्धवार्षिक परीक्षाएं पहले से तय थीं, लेकिन एसआईआर का काम बाद में शुरू हुआ. हालांकि, एसआईआर का काम महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीनी स्तर पर शिक्षा विभाग को अपनी स्थिति का पता है. ऐसे में परीक्षाओं के आयोजन में थोड़ा बदलाव करने से यह स्थिति टाली जा सकती थी.
शिक्षकों ने भी माना- स्टाफ की कमी है: इस मामले में जब कुछ शिक्षकों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे बात करने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ-कैमरा उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि विभाग को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए था, ताकि परीक्षाओं के सुचारू आयोजन में किसी तरह की कोई परेशानी न हो. क्योंकि शिक्षक के पास केवल परीक्षा के आयोजन का ही दायित्व नहीं, बल्कि शिक्षण व्यवस्था और विभाग के दूसरे कार्यक्रमों का भी भार है, जो शिक्षकों को ही संभालने पड़ते हैं.