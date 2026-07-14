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परीक्षा केंद्र के अंदर 'वसूली' : मोबाइल-बैग रखने के नाम पर अभ्यर्थियों से लिए पैसे, प्रशासन बोला- शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई

भरतपुर में परीक्षा केंद्र पर मौजूद विद्यार्थी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की वरिष्ठ अध्यापक (सेकंड ग्रेड) भर्ती परीक्षा के दौरान मंगलवार को भरतपुर के एक परीक्षा केंद्र से ऐसा मामला सामने आया, जिसने परीक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए. शहर के राजकीय आरडी गर्ल्स महाविद्यालय परिसर में अभ्यर्थियों से मोबाइल, बैग, बेल्ट और अन्य प्रतिबंधित सामान रखने के नाम पर 20-20 रुपये वसूले जाने का आरोप लगा है. मामला सामने आने के बाद परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने इसका विरोध किया. विरोध बढ़ने पर सामान रख रहे व्यक्ति ने कुछ अभ्यर्थियों के पैसे वापस भी लौटा दिए. परीक्षा देने आई एक अभ्यर्थी के परिजन दीवान सिंह ने बताया कि वह अपनी बहन को परीक्षा दिलाने के लिए राजकीय आरडी गर्ल्स कॉलेज पहुंचे थे. परीक्षा केंद्र के बाहर सुरक्षा जांच के दौरान अभ्यर्थियों को बताया गया कि मोबाइल, बैग, बेल्ट और अन्य सामान अंदर ले जाना प्रतिबंधित है. इसके बाद कई अभ्यर्थी कॉलेज परिसर में बने एक कमरे की ओर पहुंचे, जहां एक व्यक्ति उनका सामान रख रहा था और प्रत्येक अभ्यर्थी से 20 रुपये लिए जा रहे थे. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bharatpur) दीवान सिंह ने बताया कि जब उन्होंने संबंधित व्यक्ति से पूछा कि वह किस अधिकार से पैसे ले रहा है तो उसने बताया कि उसके पास कॉलेज के बाइक स्टैंड का ठेका है. इसके बावजूद वह कॉलेज परिसर के अंदर ही एक कमरे में अभ्यर्थियों का सामान जमा कर रहा था. इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए कि यदि यह अधिकृत व्यवस्था है तो इसकी कोई सूचना या रसीद क्यों नहीं दी जा रही है. जैसे-जैसे अधिक अभ्यर्थियों और परिजनों ने पूछताछ शुरू की, माहौल गरमा गया. विरोध बढ़ता देख संबंधित व्यक्ति ने कुछ अभ्यर्थियों के 20-20 रुपये वापस लौटा दिए, लेकिन तब तक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपना सामान वहां जमा करा चुके थे. इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि परीक्षा केंद्र परिसर में इस तरह की व्यवस्था किसकी अनुमति से संचालित की जा रही थी.