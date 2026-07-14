परीक्षा केंद्र के अंदर 'वसूली' : मोबाइल-बैग रखने के नाम पर अभ्यर्थियों से लिए पैसे, प्रशासन बोला- शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई
अभ्यर्थियों से मोबाइल, बैग, बेल्ट और अन्य प्रतिबंधित सामान रखने के नाम पर 20-20 रुपये वसूले जाने का आरोप. जानिए पूरा मामला...
Published : July 14, 2026 at 4:34 PM IST
भरतपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की वरिष्ठ अध्यापक (सेकंड ग्रेड) भर्ती परीक्षा के दौरान मंगलवार को भरतपुर के एक परीक्षा केंद्र से ऐसा मामला सामने आया, जिसने परीक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए. शहर के राजकीय आरडी गर्ल्स महाविद्यालय परिसर में अभ्यर्थियों से मोबाइल, बैग, बेल्ट और अन्य प्रतिबंधित सामान रखने के नाम पर 20-20 रुपये वसूले जाने का आरोप लगा है. मामला सामने आने के बाद परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने इसका विरोध किया. विरोध बढ़ने पर सामान रख रहे व्यक्ति ने कुछ अभ्यर्थियों के पैसे वापस भी लौटा दिए.
परीक्षा देने आई एक अभ्यर्थी के परिजन दीवान सिंह ने बताया कि वह अपनी बहन को परीक्षा दिलाने के लिए राजकीय आरडी गर्ल्स कॉलेज पहुंचे थे. परीक्षा केंद्र के बाहर सुरक्षा जांच के दौरान अभ्यर्थियों को बताया गया कि मोबाइल, बैग, बेल्ट और अन्य सामान अंदर ले जाना प्रतिबंधित है. इसके बाद कई अभ्यर्थी कॉलेज परिसर में बने एक कमरे की ओर पहुंचे, जहां एक व्यक्ति उनका सामान रख रहा था और प्रत्येक अभ्यर्थी से 20 रुपये लिए जा रहे थे.
दीवान सिंह ने बताया कि जब उन्होंने संबंधित व्यक्ति से पूछा कि वह किस अधिकार से पैसे ले रहा है तो उसने बताया कि उसके पास कॉलेज के बाइक स्टैंड का ठेका है. इसके बावजूद वह कॉलेज परिसर के अंदर ही एक कमरे में अभ्यर्थियों का सामान जमा कर रहा था. इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए कि यदि यह अधिकृत व्यवस्था है तो इसकी कोई सूचना या रसीद क्यों नहीं दी जा रही है.
जैसे-जैसे अधिक अभ्यर्थियों और परिजनों ने पूछताछ शुरू की, माहौल गरमा गया. विरोध बढ़ता देख संबंधित व्यक्ति ने कुछ अभ्यर्थियों के 20-20 रुपये वापस लौटा दिए, लेकिन तब तक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपना सामान वहां जमा करा चुके थे. इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि परीक्षा केंद्र परिसर में इस तरह की व्यवस्था किसकी अनुमति से संचालित की जा रही थी.
हालांकि, यह स्थिति केवल आरडी गर्ल्स कॉलेज तक सीमित नहीं रही. शहर के अन्य परीक्षा केंद्रों के बाहर भी कई निजी दुकानदार अभ्यर्थियों से 20-20 रुपये लेकर मोबाइल, बैग और अन्य सामान रखने की सुविधा देते दिखाई दिए. हालांकि, केंद्र के बाहर निजी स्तर पर दी जाने वाली सुविधा और परीक्षा केंद्र परिसर के भीतर पैसे लेकर सामान रखने की व्यवस्था को लेकर अलग-अलग सवाल उठ रहे हैं.
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इस संबंध में एडीएम राजीव शर्मा ने कहा कि लोक सेवा आयोग के नियमों के अनुसार परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन या अन्य प्रतिबंधित सामान ले जाना पूरी तरह वर्जित है. आयोग ने केंद्र अधीक्षकों को ऐसी किसी भी वस्तु को रखने की व्यवस्था करने के निर्देश नहीं दिए हैं. अभ्यर्थियों को पहले से ही स्पष्ट कर दिया जाता है कि वे केवल परीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेज लेकर आएं और अपने अन्य सामान की व्यवस्था स्वयं करें.
एडीएम ने कहा कि प्रशासन के पास फिलहाल परीक्षा केंद्र के अंदर सामान रखने के नाम पर पैसे वसूले जाने की कोई लिखित शिकायत नहीं आई है. यदि किसी अभ्यर्थी या परिजन की ओर से शिकायत दी जाती है तो मामले की जांच कराई जाएगी और यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने दोहराया कि मोबाइल किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जाया जा सकता और आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया गया है.
एडीएम राजीव शर्मा ने बताया कि मंगलवार को जिले में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की पहली पारी में सामान्य ज्ञान (जीके) विषय की परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा के लिए 15,282 अभ्यर्थी नामांकित थे. इनमें से 10,595 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 4,687 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. परीक्षा सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई तथा कहीं से कोई शिकायत सामने नहीं आई.