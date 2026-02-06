RAS 2023 : आयोग ने जारी किए सफल कैंडिडेट के प्राप्तांक, अब हर एग्जाम में अभ्यर्थियों के अंक होंगे सार्वजनिक

ETV Bharat / state

अब आरपीएससी अपनी परीक्षाओं में सभी सफल उम्मीदवारों के पूरे अंक जारी करेगा.

राजस्थान लोक सेवा आयोग
राजस्थान लोक सेवा आयोग (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
Published : February 6, 2026

अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 के अंतर्गत सफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी कर दिए गए हैं. 2 हजार 140 अभ्यार्थी अपने प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट http://rpsc. rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं.

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि साक्षात्कार के बाद जारी किए गए परिणाम में जो अभ्यर्थी सफल रहे हैं, वे अब अपने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं. मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से यह निर्णय भी लिया गया है कि आयोग की ओर से आयोजित की गई परीक्षाएं जिनका अंतिम परिणाम जारी होना शेष है अथवा भविष्य में आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं में भी संबंधित परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किए जाने के बाद सफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे.

आरएएस 2023 की भर्ती 972 पदों के लिए हुई थी. आरएएस प्री परीक्षा 20 और 21 जुलाई 2024 को हुई थी. इसका परिणाम 2 जनवरी को जारी किया गया था. मुख्य परीक्षा के बाद 2 हजार 168 अभ्यार्थी अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया था. इनमें 20 अभ्यार्थी का रिजल्ट निरस्त किया गया था. 21 अप्रैल से 14 अक्टूबर तक साक्षात्कार चले. आयोग ने साक्षात्कार के बाद अंतिम परिणाम 15 अक्टूबर 2025 को जारी किया था. वही आयोग ने अब नई व्यवस्था के तहत साक्षात्कार में उपस्थित रहे सभी सफल अभ्यार्थियों के प्राप्तांक जारी किए है.

इन टॉप 5 के प्राप्तांक :-

  1. कुशाल चौधरी -: 405.75
  2. अंकित पाराशर-: 396.50
  3. परमेश्वर चौधरी -: 396.25
  4. रंजन कुमार शर्मा-: 388.75
  5. विक्रम सिंह खिरिया-: 386.75

अब तक आयोग केवल चयनित अभ्यर्थियों की सूची और कटऑफ जारी करता था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लिखित और इंटरव्यू के अंक सार्वजनिक नहीं किए जाते थे. नई व्यवस्था के तहत अब चयनित अभ्यर्थियों के नंबर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. इससे अभ्यर्थियों को यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें किस स्तर पर कितने अंक प्राप्त हुए.

