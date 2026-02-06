ETV Bharat / state

RAS 2023 : आयोग ने जारी किए सफल कैंडिडेट के प्राप्तांक, अब हर एग्जाम में अभ्यर्थियों के अंक होंगे सार्वजनिक

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( फोटो ईटीवी भारत अजमेर )

अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 के अंतर्गत सफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी कर दिए गए हैं. 2 हजार 140 अभ्यार्थी अपने प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट http://rpsc. rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं. आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि साक्षात्कार के बाद जारी किए गए परिणाम में जो अभ्यर्थी सफल रहे हैं, वे अब अपने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं. मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से यह निर्णय भी लिया गया है कि आयोग की ओर से आयोजित की गई परीक्षाएं जिनका अंतिम परिणाम जारी होना शेष है अथवा भविष्य में आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं में भी संबंधित परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किए जाने के बाद सफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. इसे भी पढ़ें: RPSC: मार्च से मई 2026 तक 5 बड़ी परीक्षाएं, AE मुख्य परीक्षा 15-18 मार्च से शुरू