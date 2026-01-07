इस माह से शुरू होगी 'परीक्षा की घड़ी', मई तक मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस व बोर्ड एग्जाम होंगे
जनवरी से परीक्षा की घड़ी मई महीने तक चलने वाली है. इसके तहत ही मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस से लेकर बोर्ड की परीक्षाएं होंगी.
Published : January 7, 2026 at 12:26 PM IST
कोटा : विंटर वेकेशंस पर ब्रेक लग चुका है और अब इसके बाद परीक्षा की घड़ी शुरू होने वाली है. जनवरी से ही परीक्षाएं शुरू होंगी. यह परीक्षा की घड़ी मई महीने तक चलने वाली है. इसके तहत ही मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस से लेकर बोर्ड की परीक्षाएं होंगी. इनमें सीबीएसई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु सहित सभी स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इन सभी परीक्षाओं में करीब 2 करोड़ बच्चे बैठेंगे. इन स्टूडेंट्स के लिए अंतिम रिवीजन और कठिन समय शुरू हो गया है. अधिकांश बोर्ड में तो 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए तो प्रेक्टिकल की परीक्षाएं शुरू भी हो गई हैं.
जेईई जनवरी सेशन में 13 लाख से ज्यादा देंगे एग्जाम : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के पहले सेशन की परीक्षा 21 से 30 जनवरी के बीच आयोजित होनी है. परीक्षा आयोजन को लेकर एडवांस सिटी इनफॉर्मेशन स्लिप जल्द ही जारी होने वाली है. इसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट की परीक्षा की तारीख और परीक्षा शहर की जानकारी दे दी जाएगी. परीक्षा तारीख के दो से तीन दिन पहले परीक्षा केंद्र का नाम भी एडमिट कार्ड के जरिए मिलेगा. पहले सेशन में करीब 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे.
सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा : सेंट्रल बोर्ड का सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने अपनी परीक्षा तारीख की घोषणा पहले ही कर दी थी. डेट शीट के अनुसार 12वीं बोर्ड की 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच में परीक्षा आयोजित होनी है. वर्तमान में विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं. इस परीक्षा में पूरे देश भर में 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा देते हैं. यह विद्यार्थी ही यूनिवर्सिटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग और यूजी कोर्सेज में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षाओं में भी शामिल होते हैं.
राजस्थान और अन्य स्टेट बोर्ड के एग्जाम : राजस्थान समेत अन्य स्टेट बोर्ड के एग्जाम भी फरवरी-मार्च में आयोजित होते हैं. राजस्थान की जारी की गई 12वीं बोर्ड की डेट शीट के अनुसार 12 फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी. यह परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी. इस परीक्षा में 8.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हर साल बैठते हैं. इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच परीक्षा है. सभी स्टेट बोर्ड्स को अगर जोड़ लिया जाए तो इन परीक्षा में 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी बैठते हैं.
जेईई मेन दूसरा सेशन अप्रैल में : देव शर्मा ने बताया कि जेईई मेन 2026 का दूसरा सेशन 2 से लेकर 9 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित होना है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी फरवरी माह में शुरू होंगे. इसके पहले जनवरी अटेम्प्ट का परिणाम जारी होगा. दूसरे सेशन की परीक्षा में भी 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे. इस दूसरे सेशन के लिए जनवरी अटेम्प्ट की परीक्षा देने वाले लाखों विद्यार्थी भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं.
देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट यूजी : देश की एकमात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा होने के साथ नीट यूजी परीक्षा देश की भी सबसे बड़ी परीक्षा है. बीते सालों में इसमें 22 से 23 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं. इतने किसी भी परीक्षा में नहीं बैठते हैं. नीट यूजी 2026 का आयोजन मई महीने में किया जाना प्रस्तावित है. पिछले सालों के अनुसार यह मई माह में 1 से 10 तारीख के बीच आने वाले रविवार को आयोजित होती है. इस बार 3 व 10 मई को रविवार है. ऐसे में समय दोनों में से एक दिन परीक्षा हो सकती है.
17 मई को होगी जेईई एडवांस्ड : जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2026) की परीक्षा को इस बार आईआईटी रुड़की आयोजित कर रहा है. परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है, जिसके अनुसार 17 मई को दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होगी. परीक्षा में जेईई मेन से चयनित 2.5 लाख विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति मिलती है. बीते सालों में 1.6 से 1.8 लाख के बीच विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है. इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है.
CUET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन जारी : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए बीते कुछ सालों से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) करवा रही है. इससे सेंट्रल, स्टेट और निजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है. यह परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुरू कर दिए हैं. वहीं, परीक्षा 21 से 30 मई के बीच आयोजित की जानी है. परीक्षा में हर साल करीब 12 से 15 लाख के बीच विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं. अलग-अलग सब्जेक्ट और लैंग्वेज के अनुसार यह पेपर आयोजित होते हैं. इसमें जनरल टेस्ट भी होता है. इन सब के जरिए ऑल इंडिया रैंक के आधार पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है.