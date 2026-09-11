DDU में परीक्षा तिथि घोषित; जानिए किस दिन कौन सा पेपर?
परीक्षा के एलिजिबल स्टूडेंट के लिए टाइम-टेबल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 1:03 PM IST
गोरखपुर: पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंडरग्रेजुएट और माइनर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. परीक्षा को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत सत्र 2025–26 की विशेष परीक्षा के एलिजिबल स्टूडेंट के लिए टाइम-टेबल विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.ddugu.ac.in) पर अपलोड किया गया है. विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की तरफ से जारी संबंधित सूचना छात्रों के लिए जारी की गई है.
कुलपति प्रो. के.पी. सिंह के आदेश के बाद जारी सूचना के अनुसार, सभी विशेष परीक्षा के अर्ह छात्रों (Eligible Students) को निर्देशित किया गया है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध टाइम टेबल को देख लें और इक्जाम से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करें.
समय-सारणी के अनुसार, अंडरग्रेजुएट विशेष परीक्षा 2025–26 के अंतर्गत बी.ए., बी.एस-सी., बी.कॉम., बी.कॉम. (बैंकिंग एवं इंश्योरेंस), बी.ए.जे.एम.सी., बी.बी.ए., बी.एस-सी. (होम साइंस) तथा एल.एल.बी. के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 14 सितंबर 2026 से प्रारंभ होंगी. परीक्षाएं प्रथम, द्वितीय और तृतीय पाली में संचालित की जाएंगी.
विशेष परीक्षा के अंतर्गत माइनर पेपर (माइनर इलेक्टिव,माइनर वोकेशनल, माइनर को-करिकुलर) की परीक्षाएं 18 सितंबर 2026 से 22 सितंबर 2026 तक आयोजित की जाएंगी.
जारी समय सारणी से संबंधित छात्र पूरी तरह अवगत हो जाए ताकि उनकी परीक्षा की तैयारी में किसी प्रकार की समस्या का सामना छात्रों को ना करना पड़े.
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